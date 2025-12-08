Demócratas ven posible ganar la Alcaldía de Miami en la prueba más reciente del clima político

Video Un mensaje a favor de la inmigración: primeras palabras de Mamdani tras ganar la alcaldía de NY

Han pasado casi tres décadas desde que un demócrata ocupó la Alcaldía de Miami, una etapa de futilidad que el partido espera revertir durante una elección especial de segunda vuelta este martes, en uno de los últimos enfrentamientos electorales antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Si bien se trata de una contienda local, esta elección se ha convertido en la prueba más reciente del clima político del país a casi un año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Trump y otros republicanos de renombre de Florida, como el gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott, apoyan al candidato conservador, el exadministrador municipal Emilio Gonzalez, en una contienda que, por lo demás, no es partidista.

Demócratas conocidos a nivel nacional, incluido el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, han ofrecido su apoyo a Eileen Higgins, una demócrata que formó parte de la comisión del condado antes de ganar un lugar en la segunda vuelta el mes pasado.

Una victoria inesperada de los demócratas el martes daría al partido un impulso adicional de cara a un año electoral crucial en que estará en juego el control del Congreso, especialmente en una región que se ha convertido en un territorio cada vez más favorable para los republicanos, y donde Trump planea construir su biblioteca presidencial.

Eileen Higgins y la apuesta por acabar con el dominio republicano de Miami

Higgins, quien había representado a un distrito con tendencias conservadoras que incluye el enclave cubano de La Pequeña Habana, lleva con orgullo la etiqueta de 'La Gringa', un término que los hispanohablantes usan para referirse a los estadounidenses blancos. Hispanohablante también, Higgins ha centrado su campaña incansablemente en problemas locales como el costo de la vivienda, y a la vez ha capitalizado los nacionales, incluido el trato que da el gobierno de Trump a los inmigrantes en una ciudad con una considerable población hispana y de nacidos en el extranjero.

“He sido una demócrata que sirve en un distrito predominantemente republicano, y todo lo que he hecho es trabajar para la gente”, dijo a la agencia AP.

Miami es la segunda ciudad más poblada de Florida, después de Jacksonville, pero es el epicentro de la diversidad cultural del estado y uno de los destinos internacionales más prominentes del país, lo que le da a su alcalde una plataforma de gran alcance.

La ciudad de 487,000 habitantes es parte del condado Miami-Dade, y Trump cambió su tendencia el año pasado cuando derrotó cómodamente a la demócrata Kamala Harris después de perder el condado ante el demócrata Joe Biden en 2020. Una derrota de Gonzalez se percibiría en Florida como un revés tanto para el Partido Republicano como para Trump.



Christian Ulvert, director de campaña de Higgins, reveló que los primeros resultados de las papeletas de voto por correo son alentadores. Alrededor del 44% habían sido emitidas por demócratas registrados hasta el jueves, un día antes que comenzara la votación anticipada en persona, en comparación con aproximadamente el 30% de los republicanos registrados.

“Lo que se percibe es un gran entusiasmo demócrata y una participación electoral acorde con ese entusiasmo”, agregó.

Higgins, quien de ser elegida sería la primera alcaldesa no hispana de Miami en casi 30 años, manifestó estar segura de que recibirá el apoyo no solo de los demócratas, sino también de los votantes no afiliados y de algunos republicanos gracias a su labor como funcionaria electa.

Su propuesta a los votantes incluye encontrar terrenos municipales que puedan convertirse en viviendas económicas y recortar gastos innecesarios. Durante un foro reciente patrocinado por la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Miami, se le preguntó si intentará convertir el cargo de alcaldesa, que es más protocolario, en un trabajo de tiempo completo y no aceptar otros trabajos, algo que planteó dudas éticas para el actual alcalde, Francis Suarez, cuyo mandato está limitado.

“No tengo empleo externo ahora. Fui comisionada a tiempo completo. Voy a ser alcaldesa a tiempo completo”, dijo Higgins cuando el entrevistador mantuvo su presión sobre si eso significaba no aceptar ningún empleo externo.

Con un estilo directo de hablar, Higgins respondió con severidad: “De acuerdo, ¿tengo que decirlo más claramente? ¡No! Es un trabajo de tiempo completo”.

Eileen Higgins fue comisionada del condado de Miami-Dade. Imagen Marta Lavandier/AP

Republicanos se preocupan ante disminución de apoyo latino

Si bien los votantes latinos a nivel nacional se han inclinado tradicionalmente por los demócratas, los republicanos en Florida han encontrado un fuerte respaldo entre los inmigrantes cubanos, venezolanos y nicaragüenses, quienes se resisten a inclinaciones socialistas similares a las de los gobiernos de los que huyeron. Trump aprovechó esos sentimientos para ganar el condado Miami-Dade el año pasado, un cambio radical respecto a su derrota allí de 30 puntos porcentuales ante la demócrata Hillary Clinton, en 2016.

No obstante, algunos republicanos de Florida comenzaron a dar la voz de alarma tras las elecciones de noviembre, cuando los demócratas lograron victorias en las contiendas por la gobernatura en Nueva Jersey y Virginia, con gran repercusión nacional. Los dos candidatos ganadores tuvieron un sólido desempeño entre los votantes no blancos, y el ganador demócrata en la contienda de Nueva Jersey recibió dos tercios del voto hispano, según la Encuesta de Votantes de la AP.

Esos resultados fueron interpretados en gran medida como un reflejo de la preocupación por el aumento de los precios y las agresivas políticas migratorias del gobierno de Trump.



La representante federal María Elvira Salazar, una republicana cuyo distrito incluye la ciudad de Miami, calificó las elecciones en otros lugares como una “llamada de atención”. Ileana Garcia, senadora estatal de Florida quien en 2016 fundó el grupo Latinas for Trump (Latinas por Trump), ha dicho sobre los arrestos por inmigración que “lo que estamos presenciando es inhumano”.

Gonzalez, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) durante la presidencia republicana de George W. Bush, declaró durante un debate patrocinado por el canal afiliado a la cadena CBS en Miami que apoyaba los arrestos de inmigración contra quienes cometen delitos. Sin embargo, objetó cuando el moderador destacó que la mayoría de los arrestados no habían cometido delitos violentos.

“Pero este es un asunto federal”, respondió Gonzalez. “Este no es un asunto que tenga que ver con el alcalde de Miami”.

Los demócratas buscan volver a ser relevantes en Miami

Higgins ha hablado sobre la adhesión de Miami a un programa federal que delega la autoridad migratoria a la policía local, los jefes policiales de los condados y las agencias estatales, y añadió que buscará opciones legales para revertir esa decisión y reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden.

“Cuando empecemos a aplicar cualquier artimaña que surja del gobierno federal para detener a personas al azar, podríamos erosionar esa confianza”, dijo.

Higgins ha recibido el apoyo de los demócratas de Florida, quienes buscan demostrar que el partido aún tiene presencia allí —previamente un estado clave sin una tendencia política definida.

También respaldan su campaña algunos demócratas que podrían estar considerando una candidatura presidencial en 2028. Buttigieg animó a los votantes en un video a votar por ella, y el senador estadounidense Ruben Gallego, de Arizona, planeaba acompañarla el domingo en las paradas de las votaciones anticipadas.

Muchos de los problemas locales en juego en la contienda tienen resonancia nacional, como la desigualdad de ingresos y uno de los mercados inmobiliarios más inaccesibles del país.

Gustavo Ascani, un votante de Miami de 30 años de edad, manifestó que la ciudad tiene problemas no resueltos desde hace mucho tiempo que deben abordarse. Agregó que aún no ha decidido por quién votará, pero que afrontar la falta de vivienda y el tráfico vehicular es una prioridad para él.

“Quizá los republicanos han pasado por alto, después de haber estado en el poder local tanto tiempo, ciertos asuntos que son importantes para la población de Miami”, añadió Ascani.

Robin Peguero, exfiscal que se postula para competir contra Salazar por su escaño en el Congreso, dijo que las preocupaciones de los votantes se centran en la asequibilidad, un tema que se ha convertido en un punto medular para ambos partidos tras las victorias de los demócratas en Nueva Jersey y Virginia.

Eso incluye los fuertes aumentos en las primas de los seguros médicos que se espera comiencen el 1 de enero, cuando expiren los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La ley de salud de la era Obama aún es popular en el sur de Florida, y encuestas recientes muestran que la mayoría de las personas afectadas por los aumentos culpan a Trump y a los republicanos.

“(Esos) son asuntos cotidianos, ya sea una elección para funcionarios locales o una elección para presidente”, expresó Peguero. “Es un rechazo a lo que está sucediendo en este país”.

