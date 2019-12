"¿En cuántos juicios has estado sin testigos ni documentos?": Schumer arremete contra los republicanos en el Senado

WASHINGTON, DC.- No han pasado ni 24 horas desde que la Cámara de Representantes aprobara en un histórico voto la apertura del juicio político al presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso y el tablero político en Washington vuelve a estar estancado por la desconfianza de los demócratas a que en el Senado, controlado por los republicanos, se pueda llevar a cabo un proceso justo.

"¿En cuántos juicios has estado sin testigos ni documentos?", le preguntó Schumer al periodista Enrique Acevedo. "Eso es lo que parece que quiere el líder (del Senado, Mitch) McConnell, porque él y el presidente Trump le tienen miedo a los hechos".

Para ello, Pelosi debe enviar la acusación a la cámara alta y nombrar a los administradores del proceso, pero dijo que no estará preparada hasta conocer las reglas.

"Empatizo con la presidenta Pelosi. La Cámara trabajó mucho. Los cargos son serios e hicieron un gran trabajo", afirmó Schumer. "Pero uno tiene que preguntarse: ella se lo pregunta, yo me lo pregunto, el pueblo estadounidense se lo pregunta: si el presidente no hizo nada mal, ¿por qué tiene miedo de que vengan testigos a mostrar documentos?".

"Debemos esperar y escuchar"

El domingo, Schumer le envió una carta al líder del Senado, Mitch McConnell, en la que solicitaba el testimonio de miembros de la administración Trump que no declararon en la investigación de la cámara baja, entre ellos el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el ex asesor de seguridad nacional John Bolton.

El líder republicano no solo rechazó la solicitud de Schumer, sino que la semana pasada anticipó que no sería imparcial en el juicio contra Trump y dijo que coordinaría su estrategia con los abogados de la Casa Blanca , lo que hizo crecer la desconfianza entre los demócratas de que se pueda llevar a cabo un proceso justo.

Pese a que Pelosi no ha dicho explícitamente que vaya a demorar la entrega de la acusación al Senado, esa posibilidad ha hecho que el mandatario cargara nuevamente contra ella este jueves.

Sin embargo, Schumer no cree que seguir adelante con el juicio político sea una "pérdida de tiempo", sino que cree que es un proceso que debe respetarse en pro de la democracia.

"Es el mayor poder que la Constitución le da al Senado. Cuando el presidente viola la ley o cruza la línea, este es el poder que hay. Si lo ignoramos, si no tenemos un juicio justo, este presidente y otros presidentes harán cosas peores para nuestra democracia y puede erosionarse", afirmó el senador de Nueva York. "Muchos latinos han huído de dictaduras y alaban nuestra democracia. La comunidad latina entiende quizás mejor que otras que han estado aquí durante generaciones que tenemos que resguardar nuestra democracia y todo lo que estamos pidiendo es un juicio justo" .

Schumer reconoció que el proceso del impeachment ha polarizado mucho al país. "No deberías ver esto como algo político seas demócrata, republicano, conservador o liberal. Deberías ver esto como que la Constitución le dio al Senado la habilidad de abrir un juicio político. Si eso no puede llevarse a cabo, el presidente no tendrá supervisión y estaremos más cerca de una dictadura".