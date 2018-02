El largo historial de Donald Trump defendiendo a hombres acusados de violencia y agresión sexual

La Casa Blanca se afana en aclarar que Donald Trump condena la violencia doméstica, algo que no ha quedado muy claro luego de la defensa que hizo del ex secretario de gabinete de la presidencia, Rob Porter, acusado de violencia por sus dos exesposas. El presidente defendió al hombre preguntándose si ya no existe el "debido proceso", dando a entender que no se estaban respetando las garantías legales a las que tiene derecho todo ciudadano.

“Por encima de todo, el presidente apoya a las víctimas de la violencia doméstica y cree que todos deberían ser tratados justamente y con el debido proceso”, dijo en la rueda de prensa del lunes de la Casa Blanca, la portavoz Sarah Huckabee Sanders.



Una preocupación lícita. Solo que la reacción del presidente responde a un viejo patrón frente a acusaciones contra hombres cercanos a él poniendo en duda la palabra de las víctimas o agrediéndolas.

Un repaso al historial de reacciones de Trump en casos de este tipo:

Porter, Sorensen

- El caso: Rob Porter es el ex secretario de gabinete de la Casa Blanca. Renunció el miércoles 7 de enero luego de que trascendieran denuncias de sus dos exesposas sobre violencia física y psicológica. Las mujeres detallaron a varios medios los golpes, patadas y gritos que presuntamente sufrieron cuando fueron parejas de Porter. Una de ellas presentó la orden de protección solicitada a la justicia en contra de Porter luego de un incidente en su casa. Además, ambas afirman que una tercera mujer identificada como novia de Porter las contactó para contarles que sufría una situación similar.

Apenas 48 horas después de la salida de Porter, el viernes presentó su renuncia David Sorensen, el hombre que escribía los discursos de Trump. Dimitió luego de que su exesposa lo acusara de ser violento física y emocionalmente. Sorensen negó todo también.





- La reacción de Trump: "Él dice que es inocente"

El viernes desde el Salón Oval dijo a la prensa que le deseaba a Porter una "buena carrera" fuera de la Casa Blanca y solicitó a la prensa tener en cuenta que él se declara "inocente". "Él (Porter) dice que es inocente, y creo que deben recordar eso (...) Ayer dijo muy fuertemente que es inocente", dijo el presidente al tiempo que destacó el 'excepcional' costado profesional de Porter. Este fin de semana, el presidente enfatizó en que hasta el momento se trata de "meras acusaciones" y llamó a que se respete el "debido proceso" con los hombres acusados.

"Las vidas de personas están siendo destrozadas y destruidas por una simple acusación. Algunas son verdaderas y otras son falsas. Algunas son viejas y otras son nuevas. No hay recuperación para alguien acusado falsamente: la vida y la carrera desaparecen. ¿Ya no existe algo conocido como el debido proceso?", tuiteó Trump.







Roy Moore

- El caso: Roy Moore, el excandidato republicano al Senado por Alabama, estaba en campaña en 2017 cuando una investigación de The Washington Post reveló que había tenido comportamientos sexuales inapropiados con adolescentes cuando él tenía más de 30 años. Moore negó las acusaciones y dijo que se trataba de una opereta mediática que buscaba " desesperadamente detener su campaña".

- La reacción de Trump: "40 años es mucho tiempo".

Trump defendió a Moore y llamó a votar por él. En ese caso también el presidente recalcó que el republicano había negado las acusaciones. "Lo niega totalmente. Él dice que no sucedió. Tienen que escucharlo, también", dijo Trump poco antes de la votación. Además, sugirió que las acusaciones databan de hacía 40 años y que deberían ser cuestionadas debido a que no habían salido antes a la luz.

"Tengo que decir que 40 años es mucho tiempo. (Moore) ha competido en ocho elecciones y esto nunca ha surgido. Entonces 40 años es mucho tiempo", dijo.

Moore finalmente perdió la elección contra el demócrata Doug Jones, quien logró el escaño de Alabama para su partido tras 25 años de hegemonía republicana. Muchos señalan el explosivo caso publicado por The Washington Post como la principal causa de la derrota.



Bill O'Reilly







- El caso: Bill O'Reilly era la máxima estrella de Fox News con su programa de comentario político nocturno The O'Reilly Factor hasta que en abril de 2017, The New York Times publicó una investigación en la que mostraba que el presentador y la cadena habían pagado cerca de 13 millones de dólares para 'resolver' múltiples acusaciones de acoso sexual.

- La reacción de Trump: "Es buena persona".

El presidente Trump defendió a O'Reilly, quien era uno de los comentaristas más favorables hacia su gobierno. Trump dijo a The New York Times que el presentador es una "buena persona" y que no debió haber aceptado resolver de esa manera las demandas en su contra. “Él es una persona que conozco bien. Pienso que no debería haber pactado (…) porque tú deberías enfrentarlo hasta el final. No creo que Bill haya hecho nada malo”, aseguró el presidente. A pesar de la defensa presidencial, a los pocos días Fox desplazó a su estrella del canal.



Roger Ailes

- El caso: Roger Ailes, expresidente de Fox News, fue denunciado en julio de 2016 por acoso sexual por la expresentadora de la cadena Gretchen Carlson. Tras esa denuncia, la revista New York publicó otros casos de mujeres también fueron presuntamente acosadas por Ailes desde la década de 1960. Esta revista también informó que la ancla Megyn Kelly dijo a los investigadores contratados por Fox que Ailes la abordó "de forma sexual indeseada" hace unos 10 años. Él negó las acusaciones y poco después renunció. En mayo de 2017, Ailes murió.





- La reacción de Trump: "Él ayudó a muchas de las mujeres que lo acusan".

El entonces candidato presidencial defendió a Roger Ailes, quien era consejero de Trump para los debates presidenciales con su entonces rival Hillary Clinton.

"Puedo decirles que algunas de las mujeres que se quejan, sé cuánto él las ha ayudado. Y ahora, de repente, están diciendo estas cosas horribles sobre él. Es muy triste porque él es una muy buena persona", dijo Trump sobre Ailes en 2016 en el programa Meet the Press.

Corey Lewandowski

- El caso: en marzo de 2016, el entonces jefe de campaña de Trump fue acusado de agredir a la reportera Michelle Fields durante un evento de campaña en Florida. Fields publicó imágenes de moretones que aseguraba eran el resultado del altercado y luego se divulgó un video de vigilancia que parecía dar crédito a la versión de la mujer. Lewandowski negó las acusaciones aunque recibió cargos por agresión simple.



- La reacción de Trump: "¿Cómo sabes si esos moretones no estaban allí antes?"

El entonces candidato Trump puso en tela de juicio los reclamos de la reportera y sugirió si no había inventado la lesión. "¿Cómo sabes que esos moretones no estaban allí antes? ¿No crees que hubiera gritado si tuviera hematomas en el brazo?", preguntó Trump. De Lewandowski dijo que "es una muy buena persona". "No quiero destruir al hombre. Si lo dejas ir, destruirías a un hombre, destruirías a una familia", dijo cuando fue consultado sobre el futuro de Lewandowski en su campaña. Finalmente Lewandowski fue despedido por Trump meses después por razones ajenas al caso.

Mike Tyson

- El caso: la defensa del exboxeador Mike Tyson por parte de Trump se remonta a 1991cuando fue acusado por la joven de 18 años Desirée Washington, que competía en el concurso de belleza Miss América negra, de haberla violado en la noche del 19 de julio de 1991, en una suite de un hotel en Indianápolis, Indiana. Tyson negó las acusaciones, aunque en febrero del 92, fue encontrado culpable de esos cargos.

- La reacción de Trump 1992: "Mike Tyson fue injustamente acusado en este caso".

En una entrevista en NBC en 1992, (que rescató en 2016 Buzzfeed) Trump defendió al boxeador: “Tienes una mujer joven en la habitación del hotel tarde en la noche que llegó por propia voluntad... Tienes una joven que fue vista bailando en el concurso de belleza con una gran sonrisa en su cara, parecía feliz...", dijo el magnate en febrero de ese año. Y agregó luego: "En mi opinión, en gran medida, Mike Tyson fue injustamente acusado en este caso".



En abril de 2016, casi 24 años después de aquella defensa del boxeador, Trump hizo campaña en Indiana, estado en el que Tyson fue encarcelado, se refirió al boxeador como un 'tipo duro' y agradeció su apoyo.

"Mike Tyson me apoyó. Me encanta. ‘Iron Mike’. ¿Saben? Todos los tipos duros me apoyan. Me gusta eso" dijo Trump, quien recibió críticas feroces de varios sectores tras alabar por "duro" a un hombre convicto por violación.

Bill Clinton

- El caso: el expresidente Bill Clinton fue acusado por varias mujeres de comportamientos sexuales inapropiados cuando fue gobernador de Arkansas, casos que estallaron cuando fue presidente en la década del 90, entre ellos el de la exempleada de la gobernación Paula Jones. En medio de la investigación de esa denuncia se conoció la existencia de una relación extramarital con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky, algo que en principio había negado. Si bien en la campaña Trump usó para atacar a Hillary Clinton el historial de escándalos sexuales de su esposo, en los 90 respaldó a su “amigo Bill” frente a las acusaciones.

- La reacción de Trump: "Paula Jones es una perdedora".





El 27 de agosto de 1998, días después de que Bill Clinton admitiera su vínculo con Lewinsky, Trump fue entrevistado por la cadena NBC. Allí mostró cierta ‘solidaridad’ por la situación del entonces presidente y dijo que Clinton “no debería haber respondido preguntas sobre su vida sexual”.

Además, Trump arremetió contra Jones: "Es una perdedora, pero lo cierto es que ella puede ser la responsable de derribar a un presidente indirectamente" y comparó el escándalo de Clinton con el presunto amorío de John F. Kennedy con Marilyn Monroe al decir que si Lewinski hubiera sido "hermosa" como la fallecida actriz la gente hubiera sido más "indulgente".

“Él (Clinton) manejó la situación de Monica vergonzosamente. Es triste porque iba a salir como un gran presidente si no hubiera tenido ese escándalo. Las personas habrían sido más indulgente si hubiera tenido una aventura con una mujer hermosa y sofisticada. Kennedy y Marilyn Monroe estaban en un nivel diferente”, aseguró en 1999 a The New York Times.