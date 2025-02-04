De las vacunas causan autismo al wifi da cáncer: las declaraciones más infundadas de Kennedy Jr.

Video Detalles de la audiencia de confirmación de Robert Kennedy Jr., nominado de Trump para secretario de Salud

Robert F. Kennedy Jr., un abogado activista y escéptico de las vacunas, parece encaminado a convertirse en el secretario de Salud de EEUU después de ganar el apoyo crucial del senador republicano por Louisiana Bill Cassidy, un médico que dice que Kennedy le ha asegurado que no acabará con el programa de vacunación infantil del país.

En una votación marcadamente partidista, el Comité de Finanzas del Senado, controlado por los republicanos, aprobó la nominación de Kennedy por 14 a 13, lo que envió su candidatura para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU a una votación en el pleno del Senado.

Todos los demócratas del comité hicieron sonar la alarma sobre el trabajo que Kennedy ha realizado por años para sembrar dudas en torno a la seguridad y eficacia de las vacunas y sobre algunas otras de sus polémicas declaraciones sobre temas de salud, incluyendo políticas sanitarias del nominado, quien no cuenta con ningún tipo de entrenamiento o calificaciones médicas.

Estas son algunas de las más controversiales:

"No existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz"

En julio de 2023, Kennedy dijo en un podcast que "no existe ninguna vacuna que sea segura y eficaz" y le aseguró a Fox News que todavía cree en la idea, desacreditada hace mucho tiempo, de que las vacunas pueden causar autismo.

Esa declaración fue consistente con el activismo contra las vacunas de Kennedy y de la organización Children's Health Defense (CHD).

CHD, a la que Kennedy se unió en 2015 y la cual presidió entre ese año y 2023, ha sido catalogada como “la fuente más destacada de desinformación sobre las vacunas” por un estudio publicado en 2023 por un grupo de científicos médicos y sociales de la Universidad de Indiana.

En un podcast de 2021, Kennedy instó a las personas a "resistirse" a las pautas de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC en inglés) sobre cuándo los niños deben recibir las vacunas y ese mismo año dijo a un grupo de legisladores de Louisiana, sin ofrecer pruebas, que la del covid-19 era “la vacuna más mortal jamás creada”, a pesar de múltiples estudios que señalan que ha salvado millones de vidas en todo el mundo.

“El covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y a los negros”

"El covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y a los negros. Las personas que son más inmunes son los judíos asquenazíes y los chinos", dijo Kennedy en un evento para los medios en Nueva York en julio de 2024, insinuando que se podría tratar de un arma biológica

Múltiples especialistas han rechazado la afirmación de Kennedy, entre ellas la profesora del Departamento Nuffield de Salud de la Población de la Universidad de Oxford, Melinda Mills, quien citada por la BBC explicó que "las diferencias en las infecciones y muertes por covid entre grupos socioeconómicos y étnicos están relacionadas con las desigualdades, la privación y el hecho de vivir en hogares más grandes o intergeneracionales".

En la Alemania de Hitler “uno podía esconderse en un ático”

Durante un mitin en enero de 2022 en Washington, Kennedy dijo que los derechos de los estadounidenses estaban siendo violados por las medidas de salud pública tomadas por las autoridades para combatir la propagación del covid-19.

“ Incluso en la Alemania de Hitler, uno podía cruzar los Alpes hasta Suiza. Uno podía esconderse en un ático como lo hizo Ana Frank”, dijo Kennedy, agregando que el médico de enfermedades infecciosas más destacado de EEUU, Anthony Fauci, estaba orquestando el “fascismo”.

Días después, tras reacciones de grupos judíos que calificaron la declaración como “profundamente ofensiva”, Kennedy pidió disculpas públicas por su comentario.

“Químicos en el agua son la causa de los niños transgénero”

“La atrazina en el suministro de agua está contribuyendo a la disforia sexual en los niños”, dijo Kennedy en junio de 2023 en el podcast del psicólogo canadiense Jordan Petersen.

“Creo que muchos de los problemas que vemos en los niños, en particular en los varones, probablemente se subestima cuanto se deben a la exposición a sustancias químicas, incluida gran parte de la disforia sexual que estamos viendo", dijo Kennedy.

Politifact calificó la aseveración de falsa y YouTube retiró el video del podcast de su plataforma.

“El VIH no causa el sida”

“ Hay candidatos mucho mejores que el VIH para ser la causa del sida”, dijo Kennedy a New York Magazine en junio de 2023.

Kennedy ha hecho la sorprendente afirmación repetidas veces a pesar de la contundente evidencia científica que señala que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causa el sida, incluyendo un estudio galardonado por el Premio Nobel de medicina en 2008 de los doctores Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnierque que descubrió el letal virus.

Entre los “candidatos mucho mejores” Kennedy ha sugerido toxinas ambientales y la droga conocida como “poppers”, usada por hombres homosexuales en la década de 1970.

“Los antidepresivos causan tiroteos masivos en las escuelas”

“Los niños siempre han tenido acceso a armas, pero no hay un momento en la historia de EEUU o de la humanidad en que los niños fueran a las escuelas y dispararan a sus compañeros de clase”, dijo Kennedy durante el podcast Club Random With Bill Maher, agregando que “realmente comenzó a suceder coincidiendo con la introducción de estos medicamentos, como Prozac”.

Según un estudio de 2019 citado por The New York Times, la mayoría de los pistoleros escolares no estaban bajo tratamientos con medicamentos psicotrópicos antes de cometer actos de violencia, y en los casos en que sí lo estaban, escribieron los investigadores, "no se encontró ninguna asociación directa o causal".

Opositores a las restricciones a las armas, como la representante republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene y el expresentador de Fox News Tucker Carlson, se han hecho eco de las afirmaciones de Kennedy.

“Solo bebo leche cruda”

A pesar de que su consumo supone un mayor riesgo de contaminación por contener agentes patógenos que no han sido neutralizados por el proceso de pasteurización, Kennedy dijo en un evento en 2024 que él “solo bebe leche cruda”.

Semanas más tarde, trató de justificar su postura en una publicación en X atacando a las autoridades sanitarias por tomar “medidas enérgicas contra los pequeños agricultores que venden leche cruda”. En ese momento la fiebre aviar había contaminado vacas lecheras en algunas granjas de California y algunos lotes de leche cruda habían resultado positivos por el virus .

Aún así en otra publicación en X, Kennedy prometió acabar con “la guerra de la FDA contra la salud pública está a punto de terminar”, incluyendo su “supresión agresiva” de la leche cruda.

“Hay que eliminar el flúor del agua pública”

Kennedy dijo en X días antes de las elecciones que “la Casa Blanca de Trump recomendará a todos los sistemas de agua de Estados Unidos que eliminen el flúor del agua pública”.

Kennedy explicó, que el flúor es un desecho industrial asociado con la artritis, las fracturas óseas, el cáncer de huesos, la pérdida de coeficiente intelectual, trastornos del desarrollo neurológico y la enfermedad de la tiroides”, haciéndose eco de teorías conspirativas de larga data.

Algunos estudios indican que las cantidades excesivas de flúor en el agua potable pueden provocar artritis, osteoporosis y daño muscular, pero no en la concentración recomendada por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos que busca fortalecer los dientes y ayudar a prevenir la caries.

“Wifi causa cáncer y el síndrome del cerebro permeable”

"La radiación del wifi abre la barrera hematoencefálica, por lo que todas estas toxinas que están en el cuerpo pueden ahora entrar en el cerebro", dijo Kennedy en junio de 2024 en el podcast de Joe Rogan.

Kennedy describía el “síndrome del cerebro permeable”, que normalmente es causado por tumores e infecciones. Politifact verificó el señalamiento de Kennedy con científicos que dijeron no estar de acuerdo y que no existen "pruebas" para hacer tal afirmación.

Kennedy también afirmó sin pruebas que “la radiación del wifi hace todo tipo de cosas malas, incluso causa cáncer”.

Con información de The Associated Press.

