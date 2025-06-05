Estos son los representantes republicanos que se arrepintieron de haber votado “la gran y hermosa ley” de Trump

Video ¿En qué consiste el plan de recortes fiscales de Trump que aprobó la Cámara de Representantes?

Apenas unas semanas después de que la Cámara de Representantes aprobara por un estrecho margen el proyecto de ley de gasto que impulsa la agenda de Donald Trump, los legisladores republicanos Mike Flood, de Nebraska, y Marjorie Taylor Greene , de Georgia, han admitido que votaron sin conocer el contenido completo del texto de 1,037 páginas. Y señalaron que, de haberla leído, habrían rechazado la iniciativa.

Flood denunció una cláusula que limita la capacidad de los jueces federales para aplicar sanciones por desacato, mientras que Greene criticó una disposición que impide a los estados regular la inteligencia artificial durante diez años.

Ambos aseguran que estas provisiones estaban ocultas entre cientos de páginas añadidas a última hora y que no tuvieron tiempo de analizarlas antes de la votación. Ahora piden al Senado rectificar lo que ellos consideran son fallas en lo que los republicanos han llamado oficialmente "Gran y hermosa ley".

Mike Flood desconocía una disposición incluida en el proyecto cuando votó

Durante un foro comunitario celebrado la semana pasada en Nebraska, Flood admitió no haber leído una cláusula del proyecto que restringe a los jueces federales la capacidad de aplicar órdenes de desacato.

“No estoy de acuerdo con esa sección. Esta disposición era desconocida para mí cuando voté por el proyecto. No voy a ocultar la verdad”, reconoció ante una audiencia que reaccionó con descontento.

Aunque la medida fue aprobada en comité tres semanas antes de la votación, según información de The New York Times, Flood aseguró que se enteró después y pidió al Senado eliminarla.

El representante también prometió advertir a sus colegas que “no se puede apoyar algo que debilite al sistema judicial”.

Marjorie Taylor Greene no “sabía” que existía una sección sobre IA

Por su parte, Greene manifestó su descontento con una disposición de la ley que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial (IA) durante los próximos diez años.

A través de una publicación en X (antes Twitter), la congresista afirmó que desconocía la existencia de esa cláusula específica —ubicada en las páginas 278-279 del proyecto de ley— y que, de haberlo sabido, habría votado en contra.

“Total transparencia, no sabía sobre esta sección […] que le quita a los estados el derecho a hacer leyes o regular la IA durante 10 años”, escribió.

Greene calificó esta disposición como “una violación de los derechos estatales” y advirtió sobre los riesgos de otorgar libertad plena a una tecnología en rápida evolución.

“No tenemos idea de lo que la IA será capaz de hacer en los próximos 10 años, y darle rienda suelta atando de manos a los estados es potencialmente peligroso”, dijo la legisladora. También expresó su compromiso de rechazar el proyecto si no se corrige en el Senado.

En su mensaje, Greene reiteró su postura: “Deberíamos estar reduciendo el poder federal y preservando el poder estatal, no al revés. Especialmente con una IA en rápido desarrollo que incluso los expertos advierten que no tienen idea de lo que podría llegar a hacer”.

A la publicación de la republicana varios representantes respondieron. El demócrata Ted Lieu, por ejemplo, dijo “Consejo de experto: es útil leer antes de votar”, mientras que Mark Pocan fue más directo y señaló: “Lee el maldito proyecto en lugar de aplaudir como un mono amaestrado”.

También Elon Musk, quien fuera impulsor del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se sumó a las críticas . “Este proyecto masivo, escandaloso y lleno de chanchullos es una abominación repugnante”, escribió en X. “Vergüenza para quienes votaron por él. Ustedes saben que hicieron mal”.

Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de Trump, los senadores republicanos han dicho que harán más cambios , lo que implicaría que el proyecto regrese a la Cámara Baja.

