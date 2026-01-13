ÚLTIMA HORA Inflación La inflación en EEUU se mantuvo en 2.7% en diciembre El IPC subió un 2.7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo. Aunque hay una desaceleración, las cifras siguen por encima del objetivo de la Reserva Federal.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados por el gobierno este martes luego de un año en el que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaron la estabilidad de precios.

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, subió un 2.7% interanual en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo. Aunque hay una desaceleración, las cifras siguen por encima del objetivo de la Reserva Federal.

En la medición mes a mes, el IPC aumentó un 0.3% con respecto al mes anterior. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, la inflación subyacente aumentó un 0.2%, igualando también la cifra de noviembre.

El IPC mide el cambio promedio de los precios de una serie de bienes y servicios habituales.

El informe publicado este martes es la primera medición clara de la inflación desde septiembre. El cierre del gobierno durante seis semanas el pasado otoño suspendió la recopilación de los datos de precios utilizados para calcular la inflación, y el Ejecutivo no publicó informe en octubre, mientras que las cifras de noviembre quedaron parcialmente distorsionadas por el impacto del cierre.

La mayoría de los precios de noviembre se recopilaron en la segunda mitad del mes, después de que el gobierno reabriera, cuando entraron en vigor los descuentos navideños, lo que pudo sesgar la inflación de noviembre a la baja. Además, como los precios del alquiler no se recopilaron por completo en octubre, la agencia encargada de elaborar los informes de inflación utilizó estimaciones provisionales en noviembre, lo que, según los economistas, también pudo empujar los precios a la baja.

La inflación en EEUU en 2025

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue subiendo a lo largo del año a medida que Trump fue imponiendo aranceles a las importaciones de EEUU, afectando a productos procedentes de prácticamente todos los socios comerciales.

Sin embargo, en los últimos meses la Administración Trump amplió una lista de exenciones que cubre productos agrícolas clave y otros bienes, en un contexto de creciente preocupación de los hogares por el costo de la vida.

Las empresas han reportado mayores costos, aunque muchas han intentado amortiguar el impacto acumulando inventarios antes de las subidas previstas de los aranceles y evitando trasladar por completo esos costos adicionales a los consumidores.

En diciembre, el índice de vivienda fue el principal factor detrás del repunte mensual de la inflación, según el informe de este martes.

Con información de AFP y AP.

