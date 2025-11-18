Trump desata nuevo torbellino en el movimiento MAGA: cómo sus palabras avivan la polémica por el antisemitismo

Video Trump asegura que Marjorie Taylor Greene “ha perdido el rumbo” tras las críticas de la republicana

En los últimos días, el presidente Donald Trump ha lanzado ataques en varias direcciones: ha calificado a la representante Marjorie Taylor Greene de traidora, se burló del segundo matrimonio del representante Thomas Massie tras la muerte de su primera esposa y exigió el despido del comediante Seth Meyers de su programa nocturno de televisión.

Pero no ha dirigido críticas a dos personas que están generando controversia en su partido: el nacionalista blanco Nick Fuentes y el comentarista conservador Tucker Carlson. El expresentador de Fox News entrevistó recientemente a Fuentes en un tono cordial, donde se negó a cuestionar las creencias intolerantes de su invitado o un comentario sobre los problemas con la "judería organizada en Estados Unidos".



Al preguntársele sobre la controversia que ha estado sacudiendo los círculos republicanos durante semanas, Trump no criticó a Fuentes y elogió a Carlson: "Ha dicho cosas buenas de mí a lo largo de los años", fue lo que respondió.

La respuesta del presidente refleja su antigua reticencia a repudiar — y, en ocasiones, su disposición a acoger— a figuras de la derecha que se han ido abriendo paso desde los márgenes políticos hasta la corriente principal del Partido Republicano.

"Estamos decepcionados con el presidente Trump", declaró Morton Klein, presidente de la conservadora Organización Sionista de América, añadiendo que debería "reconsiderar y retractarse" de sus comentarios.

Todo comenzó como una simple maniobra publicitaria: una larga y provocativa charla entre dos figuras controvertidas de la derecha estadounidense. El objetivo: generar debate, viralizarse y, tal vez, impulsar su imagen pública.

Cuando Carlson habló con Fuentes, una figura que ha elogiado a Hitler, relativizado el Holocausto y tachado a los judíos estadounidenses de desleales, no disuadió al incendiario comentarista de estas afirmaciones tóxicas. El video fue visto por millones de personas y desató una profunda división entre los conservadores sobre el antisemitismo, al tiempo que reavivó una pregunta fundamental: ¿quién controla realmente el Partido Republicano?

Desde centros de estudios hasta personas influyentes, el movimiento 'Make America Great Again' (MAGA) de Donald Trump se ha visto inmerso en una guerra abierta: una batalla por el extremismo, la lealtad y lo que sucederá cuando el líder republicano finalmente abandone la escena política.

"Incluso en el caótico mundo de los medios de derecha actuales, se consideraba a esta persona como alguien con quien no se podía colaborar, apoyar o apoyar", dijo Will Sommer, quien sigue de cerca a la extrema derecha para el pódcast de The Bulwark, sobre Fuentes. "Y ahora Tucker ha abierto esa puerta. Y, en realidad... eso sugiere que la ideología de Fuentes ahora es aceptable dentro del Partido Republicano".

El coqueteo de MAGA con el extremismo no es nuevo: el propio Trump recibió a Fuentes en Mar-a-Lago en 2022. Pero los analistas creen que la entrevista de Carlson señaló algo más profundo: la normalización de ideas antes tabú dentro del conservadurismo tradicional.

La reacción fue inmediata. El exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, el columnista John Podhoretz y senadores republicanos como Ted Cruz, Mitch McConnell y Lindsey Graham se manifestaron en contra de darle voz a Fuentes.

Pero otros se unieron en torno a Carlson. Kevin Roberts, presidente de la influyente Fundación Heritage, lo llamó "un amigo cercano" y elogió su resistencia a la "cultura de la cancelación". Esa defensa se derrumbó rápidamente tras la indignación interna. Roberts se disculpó y cinco miembros del grupo de trabajo contra el antisemitismo de Heritage renunciaron en señal de protesta.

Luego apareció Ben Shapiro, una de las voces más poderosas de la derecha, con 30 millones de seguidores en redes sociales. En un monólogo incendiario, tachó a Carlson de "cobarde intelectual" y "el mayor difusor de ideas viles en Estados Unidos".

La polémica del antisemitismo

La amenaza del antisemitismo, que se ha extendido por todo el espectro político, probablemente será un tema recurrente el próximo año, mientras demócratas y republicanos luchan por el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Si bien Trump ha señalado al activismo universitario de izquierda como un foco de sentimiento antisemita, la influencia de Fuentes pone a prueba la disposición de los conservadores a aceptar a intolerantes como parte de su coalición política.

La controversia ya ha creado problemas en la Fundación Heritage, pese a que Roberts se disculpó. Robert George, miembro del consejo de administración de Heritage, anunció su renuncia tras la reciente decisión de un grupo de trabajo contra el antisemitismo de romper sus vínculos con la organización.

"Ruego para que la investigación y la defensa de Heritage se guíen por la convicción de que todos y cada uno de los miembros de la familia humana, independientemente de su raza, etnia, religión o cualquier otra condición, como criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, son 'creados iguales' y 'dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables'", escribió George en Facebook, citando la Declaración de Independencia.

Laurie Cardoza-Moore, activista evangélica conservadora y productora de cine, se unió al grupo de trabajo contra el antisemitismo de Heritage en junio, pero se retiró cuando Roberts se negó a dimitir. "Si no condenamos firmemente el antisemitismo, deberíamos avergonzarnos", declaró el lunes.

Cómo puede afectar la polémica a Trump

Cardoza-Moore elogió el historial de Trump en apoyo a Israel, pero afirmó que se quedó corto al hablar de Carlson y Fuentes. "Todos podemos coincidir —y ojalá— en que hubiera ido más allá", dijo.

No está claro qué tipo de presión enfrentará Trump. "No creo que el presidente, ni en su primer ni en su segundo mandato, pudiera haber actuado con mayor firmeza para prevenir el antisemitismo", declaró Matthew Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana.

Esta no es la primera vez que Trump evita criticar a los sectores más radicales de la derecha. Durante su primera campaña presidencial, Trump inicialmente se negó a repudiar el apoyo del nacionalista blanco David Duke, diciendo: "Simplemente no sé nada de él".

Afirmó que había "gente muy buena en ambos bandos" durante los actos de violencia racista en Charlottesville, Virginia. En plena campaña de reelección, les dijo a los Proud Boys, el grupo extremista, que se mantuvieran "a la expectativa".

La renuencia de Trump a condenar tanto a Fuentes como a Carlson podría prolongar la división dentro del Partido Republicano. El domingo, mientras se preparaba para regresar a Washington tras su fin de semana en Florida, Trump elogió a Carlson y dijo: "No se le puede decir a quién entrevistar".

"Si quiere entrevistar a Nick Fuentes —no sé mucho de él—, pero si quiere hacerlo, que lo haga", dijo Trump. "La gente tiene que decidir".

A Fuentes le gustó lo que oyó y respondió en redes: "¡Gracias, señor presidente!".

Con información de AP y AFP

