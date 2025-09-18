Qué hay detrás de la abrupta suspensión del show de Jimmy Kimmel

La cadena ABC ha suspendido indefinidamente el programa de entrevistas nocturno "Jimmy Kimmel Live!", una decisión que ha generado una ola de controversia y especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de este movimiento abrupto.

La suspensión se produce tras los comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que fueron calificados de "ofensivos e insensibles" por algunas estaciones afiliadas a ABC y provocaron la intervención de un alto regulador federal. Este incidente ha reavivado el debate sobre la Primera Enmienda y libertad de expresión, las presiones políticas y los intereses económicos en el panorama mediático estadounidense en la era del presidente Trump.

PUBLICIDAD

La repentina decisión de ABC sobre el programa de Jimmy Kimmel, suspendido de modo indefinido a partir de este miércoles, fue celebrada por el presidente Trump, igual que había celebrado la meses atrás la cancelación de The Late Show, con otro comediante crítico suyo, Stephen Colbert.

Te explicamos las claves para entender qué pasó con Jimmy Kimmel, por qué lo suspendieron y qué puede haber detrás de esta trama.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel que le 'costó' la suspensión de su programa?

Kimmel, conocido por su postura crítica hacia Trump, sugirió en su monólogo del lunes que “muchos en el país de MAGA (como se llama a los seguidores del presidente) se esfuerzan mucho para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”.

Luego apuntó contra el vicepresidente JD Vance que presentó el podcast que conducía Kirk y pareció culpar a la izquierda por la violencia, sin pruebas. Vance dijo: “Si bien nuestro partido ciertamente tiene sus locos, es un hecho estadístico que la mayoría de los lunáticos de la política estadounidense actual son orgullosos miembros de la extrema izquierda”.

Kimmel dijo: “Y por ‘hecho estadístico’, (Vance) quiere decir ‘puras tonterías’... De hecho, el Departamento de Justicia eliminó de su sitio web un estudio que concluía que la violencia de grupos de extrema derecha es la mayor fuente de terrorismo doméstico y violencia extremista en Estados Unidos... El presidente y sus secuaces están haciendo todo lo posible por avivar el fuego, para poder, supongo, atacar a la gente de la izquierda peligrosa", añadió Kimmel.



La reacción a los comentarios de Kimmel fue contundente. Nexstar Communications Group, que opera 23 afiliados de ABC, anunció que dejaría de emitir el programa a partir del miércoles, declarando que los comentarios de Kimmel eran "ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional".

PUBLICIDAD

Poco después, la propia cadena ABC confirmó la suspensión indefinida. Sin embargo, aquí es donde la trama parece complicarse.

"Follow the money":

la explicación que da el periodista de CNN Jake Tapper

El periodista de CNN, Jake Tapper, dio una perspicaz explicación sobre las posibles presiones empresariales detrás de la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, sugiriendo que la decisión de ABC está ligada a grandes intereses financieros y políticos.

" ¿Cómo le damos sentido al hecho de que el presentador de televisión Jimmy Kimmel perdió indefinidamente su programa debido a comentarios que hizo el lunes por la noche en los que dijo que la gente de MAGA estaba realmente esforzándose para demostrar que el asesino de Charlie Kirk no era uno de los suyos para poder ganar puntos políticos.... Bueno, sigan la ruta del dinero", planteó el periodista de alto perfil.



Tapper explica que Nexstar, el mayor propietario de estaciones de televisión locales en el país, anunció su intención de comprar a su rival Tegna por más de 6,000 millones de dólares. Para que este acuerdo se concrete, Nexstar necesitaría la aprobación de la FCC y, crucialmente, que la FCC levantara su límite del 39% sobre la cantidad de hogares que una sola empresa puede alcanzar con sus estaciones de televisión.

Brendan Carr, el presidente de la FCC, había expresado previamente su disposición a considerar el levantamiento de lo que llamó "límites artificiales arcaicos".

PUBLICIDAD

Según Tapper, el miércoles, el comisionado de la FCC apareció en un podcast "MAGA" y dejó muy claro su desaprobación de los comentarios de Jimmy Kimmel, llegando a calificar a Kimmel de "sin talento".

" Creo que... Disney (empresa matriz de ABC) necesita ver algunos cambios aquí, pero las estaciones con licencia individuales que están tomando su contenido, es hora de que den un paso al frente y digan que esta, ya sabes..., basura... no es algo que creemos que sirva a las necesidades de nuestras comunidades locales", dijo Carr. Tapper da a entender que Carr estaba, prácticamente, instando a las estaciones de televisión locales a rechazar el programa en cuestión.

La secuencia de eventos que siguió fue notable: Horas después, Nexstar anunció que sus estaciones afiliadas a ABC dejarían de emitir "Jimmy Kimmel Live!" debido a las "recientes comentarios" de Kimmel. Poco después, le siguió el anuncio de ABC.

" Y así, si bien no hay duda de que hay personas legítimamente ofendidas por lo que dijo Kimmel y sin duda las tensiones son altas y los sentimientos son frágiles, también hay mucho dinero de por medio. Y también hay muchas personas que quieren congraciarse con el comisionado de la FCC y el presidente Trump", analizó Tapper.

¿Qué es la FCC?

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es el principal organismo de control de EEUU sobre la industria de la radiodifusión. Su función principal es regular las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, alambre, satélite y cable. El poder dela FCC reside en las licencias que da a las estaciones de radio y televisión para transmitir en las ondas públicas. Aunque la FCC no puede prohibir directamente una cadena de noticias por su contenido, el presidente actual ha argumentado que puede retener licencias que no se utilizan en el interés público. Este estándar de "interés público" puede definirse de manera amplia.

PUBLICIDAD

¿Quién es el jefe de la FCC?

Brendan Carr es el actual jefe de la FCC. Comenzó su carrera como abogado corporativo antes de unirse a la FCC en 2012. En 2017, fue nombrado para un puesto republicano en la comisión.

Carr se ha destacado por criticar a los medios de comunicación por supuestos "sesgos liberales". Trump, según reportes, se ha referido a él como " un guerrero por la libertad de expresión". Desde que asumió la FCC, Carr ha lanzado investigaciones sobre programas de diversidad y ha reabierto quejas contra CBS, NBC y ABC por sesgos políticos, que habían sido desestimadas.

¿El caso de Kimmel sigue al de Colbert?

El caso de Kimmel no parece ser un incidente aislado en el panorama de la televisión nocturna estadounidense. En julio, el programa del presentador de CBS Stephen Colbert fue cancelado por la cadena CBS para finales de esta temporada por "razones financieras", aunque algunos críticos han especulado que su postura sobre Trump también pudo haber influido en la decisión. Tanto Kimmel como Colbert han sido consistentemente críticos con el presidente Trump.

La celebración de Trump: primero Colbert; Jimmy Kimmel el "siguiente"

Jimmy Kimmel posa en la sala de prensa con el premio al mejor presentador de un concurso por "¿Quién quiere ser millonario?" durante la segunda noche de los Premios Emmy a las Artes Creativas, el domingo 7 de septiembre de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Imagen Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP



En medio de la controversia, Trump no tardó en expresar su satisfacción es su red social Truth Social diciendo: " Felicidades a ABC por hacer lo que tenía que hacerse".

Esta declaración se alinea con sus comentarios anteriores sobre la cancelación del programa de Stephen Colbert, donde ya había insinuado que Jimmy Kimmel sería "el siguiente". La celebración de Trump subraya la percepción de que la suspensión de Kimmel podría ser vista como una victoria política o una respuesta a las críticas mediáticas.

PUBLICIDAD

De manera similar, en julio Trump celebró el fin del programa de Colbert dicendo: "Me encanta que despidieran a Colbert. Su talento era incluso menor que sus ratings. Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente".

Poco después de la cancelación de Colbert, la FCC aprobó un acuerdo pendiente de la empresa matriz de CBS, Paramount, con Skydance. En el último año, tanto Disney (matriz de ABC) como Paramount han optado por resolver demandas presentadas por Trump contra sus divisiones de noticias, en lugar de llevarlas a juicio.

Un ¿llamado? a cancelar a Seth Meyers y Jimmy Fallon

En su comentario tras la suspensión de Kimmel, Trump se burló del presentador desde Truth Social la noche del miércoles 18 de septiembre. También se mofó de Colbert y lanzó comentarios aparentes contra los otros dos presentadores nocturnos de alto perfil que aún quedan: Seth Meyers y Jimmy Fallon.

"Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus índices de audiencia cuestionados, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer... Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC! Presidente DJT", dijo el presidente.

¿Primera Enmienda?: una preocupación creciente

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel ha desatado más temores sobre los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación y la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución. Muchos creen que la suspensión de Colbert y la de Kimmel tienen más que ver con recortar el discurso o hacer negocios multimillonarios, más que con cuestiones de finanzas, rating o de un comentario ofensivo en el caso de Kimmel.

La situación actual ha llevado a varios críticos a expresar su preocupación por el uso del poder gubernamental para influir en el contenido mediático.

La comisionada de la FCC, Anna Gomez, citada por la agencia AP, criticó a la administración por " usar el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión lícita". Ari Cohn, abogado principal de políticas tecnológicas de la Foundation for Individual Rights and Expression, indicó consultado por la agencia que el gobierno continuará con estas presiones y enfatizó: " No podemos ser un país donde los presentadores de programas de entrevistas nocturnas sirvan al placer del presidente".