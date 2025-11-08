¿'America First' dividida? Cómo una entrevista desató furia y divisiones en el movimiento MAGA

Desde hace tiempo, el movimiento conservador muestra dos facciones cada vez más visibles separadas en torno al valor de la alianza de EEUU con israel y el verdadero alcance del antisemitismo, mientras se empiezan a asomar voces que algunos califican de neo-nazis.

La controversia generada por una reciente entrevista realizada por el influyente comentarista Tucker Carlson, un hombre cercano al presidente Donald Trump, expone cómo esas profundas divisiones ya no quedan solo en foros de redes sociales y llegan a lo más alto del movimiento MAGA (Make America Great Again).

La tensión alcanzó nuevas cotas luego de que Carlson, el expresentador de Fox que es una de las voces más poderosas de la derecha, entrevistó a Nick Fuentes, un joven activista de extrema derecha, muy influyente en el undergroundd conservador, y conocido por impulsar puntos de vista nacionalistas, cristianos, anti-Israel y antisemitas.

Fuentes estaba relegado desde hace años dentro de las plataformas conservadoras más mainstream porque lo tildan de racista, supremacista y simpatizante de los nazis.

Tras la entrevista, muchos, incluidos senadores de alto perfil como el texano Ted Cruz, atacaron a Carlson, señalándolo de antisemita, y buscando 'cancelarlo' por darle plataforma a Fuentes. En su defensa, Carlson asegura que, aunque no esté de acuerdo con algunas cosas dichas por Fuentes, su conversación es simplemente el ejercicio de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege el libre discurso en Estados Unidos.

El giro dramático que dio la entrevista está obligando a los líderes republicanos a confrontar las voces que se oponen al apoyo irrestricto que históricamente EEUU le ha dado a Israel y a los conservadores que son anti-judíos y a algunas voces extremistas dentro del movimiento conservador.

¿Qué divide al

movimiento conservador?

Nick Fuentes, podcaster de derecha (centro derecha, con gafas de sol), saluda a sus seguidores antes de hablar en una marcha a favor de Trump, el 14 de noviembre de 2020, en Washington. Imagen Jacquelyn Martin/AP



El cisma que sacude al Partido Republicano (GOP) y el movimiento MAGA en general fue la defensa de Carson que hizo el presidente de un influyente think tank conservador, la Heritage Foundation, organización líder de la coalición que labró el Proyecto 2025.

Kevin Roberts, presidente de Heritage, publicó un video en el que negaba que su grupo se estuviera "distanciando" de Carlson, a quien llamó "un amigo cercano". Roberts argumentó que los conservadores deberían concentrarse en sus "adversarios políticos de la izquierda, no atacar a nuestros amigos de la derecha".

Sin embargo, en un video filtrado, según reseña The Guardian, Roberts dijo al personal de la organización "cometí un error, los decepcioné y decepcioné a esta institución. Punto final" y afirmó que "no sabía mucho" sobre Fuentes antes de salir a defender a Carlson en un comentario en video. Y eso desató la inmediata indignación entre varios senadores republicanos y líderes judíos.

Este conflicto ha sacado a la luz un creciente escepticismo hacia Israel y también hacia la comunidad judía entre algunos sectores de la derecha, una tendencia que complica los esfuerzos del GOP por presentar al Partido Demócrata como tolerante ante el antisemitismo.

"Extremismos" puertas adentro

El ascenso de Nick Fuentes un nacionalista blanco de 27 años, que lidera un movimiento conocido como "Groyper" (que ha sido descrito por varios análisis como racista, sexista, antisemita, etc) ha provocado una profunda crisis ideológica.

Voces como la de Fuentes han forzado al movimiento MAGA a antagonizar sobre qué es ser un "America First" y si la "devoción" profesada hacia Israel por muchas figuras del partido (y de la política estadounidense en general) es compatible con el nacionalismo que profesan en la base de seguidores Trump.

El líder de la Republican Jewish Coalition (RJC), Matthew Brooks, dijo que la gravedad de la situación puede mostrarse como las "etapas iniciales de una guerra civil no declarada dentro del Partido Republicano", en lo que respecta a Israel y el antisemitismo.

El tema ha golpeado tan fuerte en el mundo conservador, que la conferencia anual de la RJC en Las Vegas se vio obligada a dar un giro completo y el ambiente de celebración por el parcial alto el fuego en el Medio Oriente, pasó a convertirse en un llamado a erradicar la propagación del sentimiento anti-Israel y las voces anti-judías o francamente "nazis".

Tucker Carlson y Nick Fuentes: la controversia

Tucker Carlson pronuncia un discurso en un homenaje a Charlie Kirk, el 21 de septiembre de 2025, en Glendale, Arizona. Imagen Ross D. Franklin/AP



Fuentes tiene posturas abiertamente racistas y sus seguidores creen que la identidad de EEUU debe ser blanca y cristiana. Afirma que hay coaliciones de judíos internacionales organizadas, que ponen por encima los intereses de Israel por sobre los estadounidenses, algo que ha sido un histórico tópico de sectores considerados antisemitas o nazis.

En la entrevista, Carlson, criticó el apoyo irrestricto de EEUU a Israel. También arremetió contra los "sionistas cristianos" como llama al senador Ted Cruz y el expresidente George W. Bush, asegurando que son víctimas de un "virus cerebral" y declarando que los "desaprueba más que a nadie" por considerarlo una "herejía cristiana".

En este contexto, y tras dos años de sangrienta guerra en Gaza que ha cobrado la vida de unas 69,000 personas, entre ellos decenas de miles de niños, según autoridades palestinas, activistas como Fuentes han visto crecer su popularidad, especialmente entre los jóvenes conservadores que cada vez ven con más escepticismo la idea de que el Partido Republicano deba respaldar incondicionalmente a Israel y sus aventuras militares.

La entrevista de Carlson duró más de dos horas y fue descrita como "amigable" (término editorialmente peyorativo). Y aunque Carlson se opuso a algunas afirmaciones de Fuentes sobre varios temas, entre ellos sobre los judíos, los críticos dicen que no rebatió con firmeza las ideas de tinte antisemita esbozadas por el activista de extrema derecha.

Ben Shapiro, un influyente presentador de podcasts conservador, acusó a Carlson de ser “el superpropagador más virulento de ideas viles en Estados Unidos”, y lo criticó por permitir que Fuentes difundiera sus ideas sin oposición en una plataforma tan grande.

La condena de figuras del Partido Republicano

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur (izquierda), acompañado por el senador Ted Cruz, republicano por Texas. Imagen J. Scott Applewhite/AP



La entrevista de Carlson y la siguiente defensa de Roberts complicaron los esfuerzos conservadores por señalar al Partido Demócrata por su supuesta ceguera ante el antisemitismo, un argumento que refuerzan con el hecho de que la mayoría de los votantes identificados como demócratas desaprueban muchas de las acciones de Israel en Gaza.

El debate tras la entrevista de Carlson llevó a que figuras republicanas salieran a condenar los hechos.

Ted Cruz, senador por Texas, criticó duramente a Carlson, afirmando que si uno se sienta con alguien que dice que "Adolf Hitler fue muy, muy genial" y no dice nada, "eres un cobarde y cómplice de ese mal".

“Pertenezco al ala más radical del Partido Republicano que condena a Hitler”, declaró el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, durante el evento del RJC y rebajó el tono hacia Carlson diciendo que “uno puede sentarse en un sótano con gente extraña y decir cosas extrañas. Es un país libre”.

Y aunque Graham asegura que esos grupos que promueven lo que él considera antisemitismo no son una amenaza dentro del partido, advirtió: “Quiero que el mundo sepa que el antisemitismo, la retórica antiisraelí y el pensamiento antiisraelí no son el camino para ser elegido republicano. Perderán”.