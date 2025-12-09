ÚLTIMA HORA Estados Unidos de América Caso Epstein: Departamento de Justicia puede publicar archivos del proceso judicial por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell Paul A. Engelmayer es el segundo juez que permite al Departamento de Justicia divulgar públicamente registros judiciales previamente secretos del caso Epstein.

Archivos del caso Epstein: tras la firma de Trump, ¿cuándo serán publicados?

El Departamento de Justicia puede publicar materiales de investigación de un caso de tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, la confidente de larga data de Jeffrey Epstein, dijo el martes un juez federal.

El juez Paul A. Engelmayer dictó sentencia después de que en noviembre el Departamento de Justicia pidiera a dos jueces de Nueva York que hicieran públicas las transcripciones y las pruebas del gran jurado de los casos de Maxwell y Epstein, junto con materiales de investigación que podrían ascender a cientos o miles de documentos inéditos.

El fallo, tras la aprobación el mes pasado de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, implica que los registros podrían hacerse públicos en un plazo de 10 días. La ley exige que el Departamento de Justicia publique los registros relacionados con Epstein en un formato que permita su búsqueda antes del 19 de diciembre.

Engelmayer es el segundo juez que permite al Departamento de Justicia divulgar públicamente registros judiciales previamente secretos del caso Epstein. La semana pasada, un juez de Florida accedió a la solicitud del departamento de publicar las transcripciones de una investigación abandonada del gran jurado federal sobre Epstein en la década del 2000.

Aún está pendiente una solicitud para publicar los registros del caso de tráfico sexual de Epstein de 2019.

El Departamento de Justicia dijo que el Congreso tenía la intención de revelar la información cuando aprobó la ley de transparencia, que el presidente Donald Trump convirtió en ley el mes pasado.

Tres jueces habían rechazado antes la petición de abrir los archivos del juicio a Maxwell

Tres jueces, dos en Nueva York y uno en Florida, habían rechazado previamente una solicitud inusual del departamento para revelar las transcripciones del gran jurado.

Sin embargo, la última solicitud amplió drásticamente los archivos que el departamento dijo que planeaba publicar para abarcar 18 categorías de materiales de investigación reunidos en la masiva investigación de tráfico sexual.

Epstein, un financiero, fue arrestado en julio de 2019 por tráfico sexual, un mes antes de ser encontrado muerto en una celda de una cárcel federal. La muerte fue declarada suicidio. Maxwell fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. Cumple una condena de 20 años de prisión. Maxwell, una socialité británica, fue trasladada durante el verano de una prisión federal en Florida a un campo de prisioneros en Texas, ya que su caso penal generó renovada atención pública.

En respuesta a una solicitud de los jueces de Nueva York para obtener más detalles sobre lo que divulgaría, el departamento dijo en presentaciones recientes en el tribunal federal de Manhattan que los materiales incluirían 18 categorías, incluidas órdenes de allanamiento, registros financieros, notas de entrevistas de sobrevivientes, datos de dispositivos electrónicos y material de investigaciones anteriores de Epstein en Florida.

El gobierno dijo que estaba consultando con los sobrevivientes y sus abogados y planeaba redactar registros para garantizar la protección de las identidades de los sobrevivientes y evitar la difusión de imágenes sexualizadas.

Después de la solicitud de hacer públicos los archivos de la investigación el mes pasado, dos jueces de Nueva York invitaron a Maxwell, al patrimonio de Epstein y a los acusadores a brindar opiniones sobre la solicitud.

Sigue la saga para publicar documentos del caso

El abogado de Maxwell dijo que su cliente no tomó ninguna posición sobre la solicitud de apertura del expediente, excepto señalar que sus planes de presentar una petición de hábeas corpus podrían verse arruinados porque la divulgación pública de materiales "crearía un perjuicio indebido tan grave que impediría la posibilidad de un nuevo juicio justo" si la solicitud de hábeas corpus tuviera éxito.

Al menos una denunciante abierta de Epstein, Annie Farmer, declaró a través de su abogada, Sigrid S. McCawley, que Farmer "teme la posibilidad de que cualquier denegación de las mociones pueda ser utilizada por otros como pretexto o excusa para seguir ocultando información crucial sobre los crímenes de Epstein".

En agosto, los jueces Richard M. Berman y Paul A. Engelmayer en Manhattan denegaron las solicitudes del departamento de revelar las transcripciones del gran jurado y otros materiales de los casos de Epstein y Maxwell, dictaminando que tales revelaciones rara vez, o nunca, se permiten.

Ya se han publicado decenas de miles de páginas de registros pertenecientes a Epstein y Maxwell a través de demandas, divulgaciones públicas y solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

Muchos de los materiales que el Departamento de Justicia planea publicar provienen de informes, fotografías, videos y otros materiales reunidos por la policía de Palm Beach, Florida, y la oficina del fiscal de Estados Unidos allí, que investigaron a Epstein a mediados de la década de 2000.

El año pasado, un juez de Florida ordenó la publicación de unas 150 páginas de transcripciones de un gran jurado estatal que investigó a Epstein en 2006. El 5 de diciembre, a petición del Departamento de Justicia, un juez de Florida ordenó la apertura de las transcripciones de un gran jurado federal que también investigó a Epstein.

Esa investigación finalizó en 2008 con un acuerdo, entonces secreto, que permitió a Epstein evitar cargos federales al declararse culpable de un cargo estatal de prostitución. Cumplió 13 meses en un programa de libertad condicional en prisión.



