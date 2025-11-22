Video Archivos del caso Epstein: tras la firma de Trump, ¿cuándo serán publicados? Te explicamos

Jeffrey Epstein, el fallecido financista y delincuente sexual, se convirtió en un nombre infame por su historial de abusos de mujeres y niñas, y por sus estrechos lazos con una élite global de políticos, realeza y titanes de los negocios.

Tras su muerte en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, el misterio que rodea su riqueza —para muchos, difícil de explicar— y su asombrosa proximidad al poder se ha mantenido orbitando el caso. Mientras, las fallas del sistema que permitieron que Epstein lleve a cabo por año su red de abusos sexuales de mujeres y niñas, también generan una profunda desconfianza pública y sospechas.

PUBLICIDAD

Para entender más sobre el tema: Quién es quién en el caso Epstein

La falta de claridad en esos y otros puntos han impulsado muchas teorías no probadas. Una de ellas es la sospecha de que Epstein era un espía, un agente de inteligencia que usaba la red de abusos de menores y sus contactos con políticos y empresarios para extorsionarlos o presionarlos.

Esa teoría, durante mucho tiempo limitada a los márgenes de los conspiranoicos, fue ventilada esta semana por al menos un congresista, Thomas Massie, el republicano de Kentucky que ha encabezado la fuerza que finalmente logró que se promulgara la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en la Cámara y el Senado.

¿Era Jeffrey Epstein un espía?

A pesar de la aprobación de la ley, persiste la preocupación por la posible retención de documentos.

"Bueno, me preocupa que ahora esté abriendo una serie de investigaciones y que podrían intentar usarlas como excusa para no publicar los archivos", aseguró el congresista Massie, en referencia a las que abrió el Departamento de Justicia a varios políticos demócratas en días pasados por órdenes de Trump.

Massie afirma que el apoyo a la liberación de los archivos por parte del presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, solo se dio porque el presidente Trump lo ordenó tras cambiar de postura, y expresó que los bloqueos por meses al proyecto podrían deberse justamente a los presuntos lazos de Epstein con la inteligencia de EEUU e Israel, y la posible implicación de multimillonarios y grandes donantes políticos.

"¿Por qué crees que se está esforzando tanto para que no se publiquen durante tantos meses? ¿Cuál crees que es la verdadera razón? ¿Implicaban estos archivos a multimillonarios y amigos suyos, así como a donantes políticos a quienes intenta proteger?", dijo Masssie a los periodistas en las afueras del Capitolio en Washington DC.

PUBLICIDAD

El congresista republicano trajo a la política formal una especulación persistente sobre la saga de Epstein que dice que el agresor sexual no era simplemente un abusador, sino que operaba como parte de una operación de chantaje al servicio de una agencia de inteligencia extranjera, como el Mossad israelí o, incluso, para servicios de inteligencia estadounidenses.

"Epstein también tenía estrechos vínculos con nuestras propias agencias de inteligencia y las agencias de inteligencia israelíes. Por eso se está haciendo tanto esfuerzo para detener esto, y creo que intentarán detenerlo en otras partes. Y eso también les saldrá mal".

La perspectiva de Tucker Carlson y la hipótesis de Jeffrey Epstein espía

La idea de que Epstein trabajaba para servicios de inteligencia ha sido impulsada también por figuras de enorme llegada, como el expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Él argumenta que es "extremadamente obvio" que Epstein tenía conexiones directas con un gobierno extranjero.

Carlson cuestiona cómo una persona como Epstein, que comenzó como profesor de matemáticas sin título universitario a finales de los años setenta pudo acumular tanta riqueza, incluyendo múltiples aviones, una isla privada en las Islas Vírgenes y una exclusivísima residencia en pleno Manhattan.

Según Carlson, la pregunta crucial —y que a menudo se evita— es si Epstein operaba una red de chantaje en nombre del Mossad.

El influyente periodista conservador argumenta que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a saber si un gobierno extranjero estaba cometiendo crímenes dentro del país, especialmente considerando la ayuda económica que EEUU proporciona a los israelíes.

PUBLICIDAD

Elementos que apoyan la idea de Epstein "espía"

Más allá de las sospechas, ¿qué otros elementos fácticos apoyan la idea de que Epstein operaba como agente de inteligencia?

Lazos de la familia Maxwell: El padre de Ghislaine Maxwell, el difunto magnate británico Robert Maxwell, ha sido considerado desde hace décadas como un agente de inteligencia israelí. Varios indicios apuntaban a eso. Por ejemplo, un exagente israelí de larga data, Ari Ben-Menashe, lo señaló como colaborador del Mossad, mientras que hay reportes que indican que la inteligencia británica sugería que Maxwell podía ser agente de la KGB soviética y el Mossad. Tras su misteriosa muerte en 1991 por ahogamiento al caer de su yate, Israel le hizo un funeral casi de Estado en Jerusalén. A la ceremonia asistieron el presidente y el primer ministro así como jefes de servicios de inteligencia israelíes. Existen afirmaciones de que Maxwell pudo haber presentado a Epstein a líderes israelíes, quienes supuestamente lo reclutaron.

Conexiones de alto nivel: El ex primer ministro israelí Ehud Barak visitó la mansión de Epstein varias veces después de dejar su cargo, y Epstein invirtió en una de sus empresas. Los vínculos entre Barak y Epstein están ampliamente documentados en correos electrónicos y otros registros y Barak reconoció públicamente que visitó propiedades de Epstein y que mantuvo reuniones con él. El director de la CIA, William Burns, también se reunió con Epstein en múltiples ocasiones mientras era subsecretario de Estado.

PUBLICIDAD

La presunta afirmación de Alex Acosta: En 2019, la periodista de Daily Beast Vicky Ward reportó que Alex Acosta, el fiscal de Florida que le ofreció a Epstein un trato preferencial en el primer caso de abuso sexual de niñas en Florida, a mediados de los años 2000, que le permitió cumplir una sentencia leve para la gravedad del delito dijo: "Me dijeron que Epstein 'pertenecía a inteligencia' y que lo dejara en paz". Ward cita a una fuente anónima y asegura que Acosta dijo eso durante su proceso de selección para ser el secretario de Trabajo durante el primer gobierno de Trump.

Elementos que debilitan la tésis del Epstein "espía"

A pesar de la especulación, existen fuertes indicios que sugieren que la función de espía de Epstein es improbable o, al menos, no está respaldada por evidencia incautada por las autoridades federales.

Ausencia en los archivos incautados: El FBI incautó decenas de dispositivos electrónicos, discos duros y documentos en 2019. Cuatro personas con acceso a estos registros afirmaron, según un reporte de Business Insider, que no encontraron ningún indicio de que Epstein tuviera un papel en la inteligencia estadounidense o extranjera.

No hay "revisión prudencial: Un signo contra la teoría del espionaje es la aparente ausencia de procedimientos judiciales que activaría el Departamento de Justicia si el caso involucrara información clasificada o relativa a labores de inteligencia. No hay indicación de que se haya solicitado una "revisión prudencial", como se conoce el procedimiento. En el historial de investigaciones de Epstein no se encontró registro de litigios bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), una herramienta para permitir el procesamiento de personas con vínculos de inteligencia sin exponer secretos gubernamentales.

PUBLICIDAD

La negativa de Acosta: Aunque la afirmación anónima sobre Alex Acosta es ampliamente citada, al ser entrevistado por la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia en 2020 el exfiscal negó tener conocimiento de que Epstein fuera un "activo de inteligencia".

La defensa de Epstein: Expertos en derecho de seguridad nacional consideran notable que ni Epstein ni Ghislaine Maxwell invocaran conexiones de inteligencia en su defensa, lo cual se esperaría si sus acciones hubieran sido autorizadas por el gobierno. El abogado de Epstein en el caso de Florida, Alan Dershowitz, afirmó que Epstein le aseguró que no tenía vínculos con agencias de inteligencia, y que incluso deseaba tenerlos para obtener un mejor trato legal.

Opinión del abogado de víctimas: Brad Edwards, abogado de cientos de víctimas de Epstein, ha revisado una gran cantidad de documentos no públicos. Aunque desearía que el gobierno revelara si Epstein era un agente de inteligencia, él enfatiza que el pedófilo convicto era, ante todo, un depredador sexual. Edwards dice que no ha visto ninguna indicación de que este mantuviera una lista de "clientes" para chantajearlos. Edwards dijo en junio de este año, meses antes de que la Ley de Transparencia se aprobara, que los archivos podrían arrojar luz sobre quienes permitieron que Epstein abusara de tantas mujeres, y podrían disipar especulaciones de que si era un agente.

PUBLICIDAD

¿Es el caso Epstein un tema de seguridad nacional?

Pes a todo lo anterior, el 'speaker' Mike Johnson habló esta semana antes de la aprobación del proyecto de que había asuntos de "seguridad nacional" vinculados a los archivos.

Un caso de seguridad nacional podría incluir piezas clasificadas en poder del DOJ que no se puedan liberar, incluso ahora que se aprobó la ley. Ese es otro punto que genera suspicacias y que podría eventualmente ser usado por el gobierno para frenar la publicación.

Johnson, quien por meses fue la principal obstrucción para el voto sobre la Transparencia de los Archivos Epstein, dijo antes de votar a favor de la ley, criticándola: "(Hay) Preocupaciones de seguridad nacional. La ley exige que la fiscal general divulgue, en un plazo de 30 días, la información clasificada en la mayor medida posible. Esto ignora el principio de que la desclasificación siempre debe recaer, y siempre ha recaído, en la agencia que originó la información de inteligencia. ¿Por qué? Para que puedan proteger sus fuentes y métodos".

Sin embargo, en el historial de investigaciones de Epstein no se encontró registro de litigios bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), una herramienta para permitir el procesamiento de personas con vínculos de inteligencia sin exponer secretos gubernamentales.