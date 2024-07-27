Los correos que muestran el viraje ideológico de JD Vance: calificó a Trump como "desastre" y dijo que "odiaba" a la policía tras un caso de abuso policíaco

Video ¿Quién es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump?

Una serie de correos eléctrónicos y mensajes de hace una década entre el aspirante republicano a la presidencia JD Vance y Sofía Nelson, una persona transgénero, revelan que el senador calificó como “racista” y un “hombre moralmente reprochable” a Donald Trump.

Los extractos de conversaciones contenidas en 90 correos y mensajes de texto, difundidas por el diario The New York Times, revelan los intercambios entre Vance y Nelson.

Las charlas ocurrieron principalmente entre 2014 y 2017 y muestran el giro ideológico de Vance sobre varios temas, en particular sobre Trump, del que es ahora su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre próximo.

La amistad entre ambos se dio mientras estudiaban Leyes en la Universidad de Yale, de acuerdo con el diario.

Ese intercambio proviene de una serie de correos electrónicos entre dos amigos, parte de un grupo muy unido de 16 estudiantes que permanecieron juntos durante su primer semestre en la Facultad de Derecho en el otoño de 2010, explicó el diario.

Entre los detalles que Nelson compartió con el diario figura que Vance lo apoyó en su transición de cambio de sexo, lo que contrasta con su posición actual sobre la comunidad LGBTQ y la autoría de propuestas que restan beneficios a esta comunidad, señala el Times.

"El contenido de la conversación fue 'no entiendo lo que estás haciendo, pero te apoyo'. Y eso significó mucho para mí en ese momento, porque creo que esa fue la base de nuestra amistad", dijo al diario Nelson, con opiniones políticas diferentes a la de su amigo.

En 2015, tras asistir a un desfile del Orgullo Gay en California, Vance aseguró a Nelson que se sintió "más en una fiesta de fraternidad" pero "sigue siendo agradable ver a tanta gente feliz".

Ese año, en que Trump anunció que aspiraba a la presidencia por primera vez, Nelson, ahora fiscal, indicó a Vance que una amiga suya que usaba el hiyab ya no se sentía segura de hacerlo.

La inseguridad de esa amiga surgió tras los comentarios del también empresario inmobiliario sobre los musulmanes y la respuesta de Vance fue considerar a Trump un "demagogo".

En otra conversación sobre esa primera campaña, Vance aseguró a Nelson que "si simplemente bajara el tono del racismo, yo sería literalmente su mayor partidario".

Vance criticó a Trump como un "desastre" y un "mal hombre"

En otro correo consideró que Trump era un "desastre" y que era "simplemente un mal hombre".

Sus conversaciones durante 10 años se destacaron no solo por los duros comentarios de Vance sobre Trump, sino también por su tono reflexivo, dice el diario que publica imágenes de algunos de los mensajes.

No obstante tuvieron una pelea en 2021 cuando el ahora candidato a la vicepresidencia apoyó legislación en Arkansas prohibiendo tratamiento de afirmación de género para menores, destaca el artículo.

"Odio a la policía", dijo Vance tras el asesinato de Michael Brown, de acuerdo con correos

Los amigos también conversaron sobre el asesinato del afroamericano Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía blanco en que Nelson planteó la idea de exigir que los policías usaran cámaras corporales.

"Odio a la policía. Dada la cantidad de experiencias negativas que he tenido en los últimos años, no puedo imaginar por lo que pasa un hombre negro", fue la respuesta del ahora senador.

De acuerdo con Nelson, el tono de Vance había cambiado cuando se postuló para el Senado en 2020 y buscaba el apoyo de Trump.

Nelson dijo al New York Times que Vance también se disculpó por haberle descrito en su libro “Hillbilly Elegy” como “una amiga lesbiana” en lugar de identificar a Nelson como “transgénero”.

En respuesta a la publicación de los correos electrónicos, Luke Schroeder, portavoz de la campaña de Vance, dijo al Times que es "desafortunado" que Nelson filtrara conversaciones privadas de hace una década entre amigos.

"Ha sido abierto sobre el hecho de que algunas de sus opiniones de hace una década comenzaron a cambiar después de convertirse en padre y formar una familia y ha explicado detalladamente por qué cambió de opinión sobre el presidente Trump", indicó el portavoz.

"A pesar de sus desacuerdos, el senador Vance se preocupa por Sofía y le desea lo mejor", afirmó.

