La historia detrás de los varios nombres que ha tenido JD Vance, candidato a ser vicepresidente junto a Donald Trump

Video Trump cuenta por qué eligió a JD Vance como su fórmula vicepresidencial: “Siempre hemos tenido buena química”

En lo que respecta al nombre del candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance, la historia es complicada.

El senador de Ohio se presentó al mundo en 2016 cuando publicó sus exitosas memorias, 'Hillbilly Elegy', lo hizo con el nombre J.D. Vance —con puntos, escribió, sobre la abreviatura de James David—. Eso sí, en el libro explica que ese no había sido su primer nombre. Ni sería el último.

A lo largo de sus 39 años, su primer nombre, el segundo y también el apellido de Vance han sido modificados de una forma u otra. Mientras se presenta al país como el nuevo compañero de fórmula de Donald Trump, el asunto ha sido fuente de curiosidad y preguntas, incluyendo por qué ya no usa puntos en JD.

JD Vance, nacido James Donald Bowman

Nació como James Donald Bowman en Middletown, Ohio, el 2 de agosto de 1984, su segundo nombre y apellido eran los mismos que los de su padre biológico, Donald Bowman.

Sus padres se separaron en la época en que empezó a caminar, cuenta en su libro superventas. Cuando tenía unos 6 años, su madre, Beverly, se casó por tercera vez. Fue adoptado por su nuevo padrastro, Robert Hamel, y su madre le cambió el nombre a James David Hamel.

Cuando su madre borró a Donald Bowman de la vida de ambos, el proceso de adopción también puso en el olvido el nombre James Donald Bowman del registro público. El único certificado de nacimiento de Vance que se encuentra en los archivos de la oficina de estadísticas vitales de Ohio dice James David Hamel, según la información proporcionada por el estado.

Beverly mantuvo las iniciales del niño iguales, ya que todos lo conocían por J.D., explica Vance en el libro. Sin embargo, no se creyó la historia de su madre de que lo llamaron así por su tío David. “Cualquier nombre con D hubiera servido, siempre que no fuera Donald”, escribió.

Vance pasó más de dos décadas como James David 'J.D.' Hamel. Es el nombre con el que se graduó de la escuela secundaria Middletown, sirvió en Irak (oficialmente, cabo James D. Hamel), obtuvo un título en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Ohio y escribió en un blog sus reflexiones cuando tenía 26 años y estudiaba en la Facultad de Derecho de Yale.

Todo eso está confirmado en la documentación proporcionada por esas entidades o disponible al público, y fue confirmado por el portavoz de la campaña Taylor van Kirk.

De James David Hamel a J.D. Vance

Pero la situación lo carcomía, particularmente después de que su madre y su padre adoptivo se divorciaran.

"No compartía un nombre con nadie que realmente me importara (lo que ya me molestaba), y con Bob desaparecido, explicar por qué mi nombre era J.D. Hamel requeriría algunos momentos incómodos adicionales", escribe en 'Hillbilly Elegy'. "Sí, el apellido de mi padre legal es Hamel. No lo has conocido porque no lo veo. No, no sé por qué no lo veo. De todas las cosas que odiaba de mi infancia, nada se comparaba con la puerta giratoria de las figuras paternas".

Así que decidió cambiar su nombre de nuevo, a Vance, el apellido de su amada mamaw, la abuela que lo crio.

No sucedió el día de su boda en 2014, como implica el libro, sino en abril de 2013, cuando estaba a punto de graduarse de Yale, dijo Van Kirk. Se sintió bien tomar el nombre de su abuela, ya que estaba dejando atrás las luchas de su vida temprana y lanzándose hacia esta nueva etapa.

“A lo largo de su tumultuosa infancia, mamaw, o Bonnie Blanton Vance, crio a JD y siempre fue su estrella del norte”, dijo Van Kirk en una declaración. “Simplemente le pareció correcto tomar Vance como su apellido”.

Reivindicar el apellido Vance también sirvió para vincular más claramente a JD con lo que él describe como la “realeza hillbilly”, por parte de su abuelo, poco antes de que publicara un libro en el que opinaba sobre la cultura hillbilly.

Un primo lejano de su abuelo, también llamado James Vance, se casó con un miembro de la familia Hatfield, que odiaba a los McCoy, y cometió un asesinato que “desencadenó una de las disputas familiares más famosas de la historia estadounidense”, escribió Vance en su libro.

Vance logró una especie de borrón y cuenta nueva con su nuevo nombre, justo cuando estaba iniciando su carrera como abogado y autor. Además de ser el apellido con el que firma su libro, es el que utilizó para inscribirse en el colegio de abogados, para casarse, para entrar en el mundo del capital de riesgo en Silicon Valley y cuando se convirtió en padre.

Pero aún quedaba un cambio de nombre más por venir.

Cuando Vance se lanzó a la política en julio de 2021, había eliminado los puntos de J.D. Había utilizado a menudo esta abreviatura, JD, a lo largo de su vida.

Cuando The Associated Press le preguntó en ese momento si se trataba de un cambio formal o meramente estilístico, su campaña dijo que era como Vance prefería ser citado por escrito. Ha mantenido ese uso en su carrera como senador de Estados Unidos, refiriéndose a sí mismo como JD Vance en su sitio web del Senado, en comunicados de prensa y en ciertos documentos de campaña y comerciales.

El nombre legal del candidato hoy es James David Vance.

