5 de las posiciones más polémicas (y cambiantes) de JD Vance, el candidato a vicepresidente de Trump

La misma persona que en el pasado llamó a Trump “el Hitler de Estados Unidos” se convirtió este lunes en el candidato a vicepresidente del magnate republicano.

JD Vance, senador por Ohio, dio la sorpresa al ser elegido el número dos de la fórmula electoral de Trump tras un pasado en el que se mostró más que crítico y despectivo hacia el exmandatario.

"Fue un gran presidente y me hizo cambiar de opinión (…) porque logró la paz y la prosperidad”, dijo Vance entre risas cuando este lunes se le preguntó por sus duros comentarios hacia Trump.

"De hecho, creo que es bueno que cuando ves a alguien, te equivocas con respecto a él, debes admitir el error y admitir que te equivocaste", agregó en una entrevista con Fox News.

La realidad es que Vance ha cambiado de criterio en muchas ocasiones. Algunos analistas ven en él una postura algo más moderada que la de Trump, lo que podría servir de atractivo para los votantes indecisos o no tan radicales.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha adoptado unas políticas más conservadoras que lo han acercado mucho más a la agenda del candidato republicano. “Es un clon de Trump (…) No veo ninguna diferencia”, lo describió Joe Biden este lunes.

De hecho, los demócratas lo tachan de extremista, al recordar algunas provocadoras posiciones que Vance adoptó en el pasado, y que ha enmendado solo en algunas ocasiones.

Estas son algunas de las posturas más polémicas que ha hecho públicas en los últimos años el que será candidato a vicepresidente republicano en las próximas elecciones de noviembre en EEUU:

1. Aborto para JD Vance: de "asesinato" a prohibido en caso de violación o incesto

Vance ha definido el aborto, al que en ocasiones ha comparado con un asesinato, como “el primer tema político” que le llegó a preocupar en su día.

Se opone al derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. En 2021, respondió que “dos errores no suponen un acierto” al ser preguntado por su opinión sobre permitir el aborto en casos de violación e incesto, negando esta posibilidad.

Sin embargo, sí defiende que haya excepciones cuando la vida de la madre está en peligro.

En 2022, apoyó la decisión de la Corte Suprema de anular en 2022 Roe v. Wade, el caso que durante casi 50 años permitió la legalización del aborto en EEUU.

Ese mismo año, aseguró que estaba “totalmente de acuerdo” con “algún estándar nacional mínimo” para restringir el aborto después de un cierto número de semanas, aunque no especificó cuántas.

En la actualidad, más que por una prohibición del aborto en todo el país, se alinea junto a Trump a la hora de apostar por leyes estatales.

“Mi opinión es que Donald Trump es el líder del Partido Republicano y sus puntos de vista sobre el aborto van a ser los que dominen este partido y lo impulsen (...) Se tiene que creer en excepciones razonables, porque ahí es donde está el pueblo estadounidense, y se tiene que dejar que los estados tomen esta decisión", dijo este lunes.

2. Inmigración para JD Vance: medidas más estrictas y muro fronterizo

Al igual que Trump, apoya políticas de inmigración más estrictas y quiere terminar la construcción del muro en la frontera con México.

Ha adoptado las acusaciones infundadas del expresidente republicano de culpar a los migrantes de aumentar los costos de la vivienda y de reducir los salarios de los trabajadores estadounidenses por ser vistos como mano de obra más barata.

“La frontera abierta de Joe Biden está matando a los habitantes de Ohio, con más drogas ilegales y más votantes demócratas llegando a este país”, dijo en uno de sus anuncios de campaña para conseguir un puesto en el Senado en 2022.

Este lunes, tras conocerse su designación a candidato a vicepresidente, ahondó en su mensaje antiinmigrante y en disuadir a extranjeros de venir a EEUU dificultándoles la posibilidad de encontrar trabajo.

"Tenemos que deportar gente (…) y se comienza con las personas más violentas, las personas que tienen antecedentes penales”, afirmó.

3. Desvinculación de Ucrania, pero apoyo a Israel: postura internacional de

JD Vance

Vance ha sido uno de los principales opositores al apoyo que EEUU está brindando a Ucrania en su guerra con Rusia.

“Creo que es ridículo (…). Tengo que ser honesto: realmente no me importa lo que le pase a Ucrania”, llegó a decir en una entrevista.

Lideró la batalla en el Senado para bloquear un paquete de ayuda militar de $60,000 millones para Ucrania. “Voté en contra de este paquete y sigo oponiéndome a prácticamente cualquier propuesta para que EEUU continúe financiando esta guerra”, escribió en un artículo para The New York Times a inicios de este año.

Considera que EEUU no puede “seguir financiando una guerra interminable" y advirtió a Europa que tendrá que depender menos de Washington para defender su continente. Por ello, algunos países europeos no ocultaron su alarma este lunes tras saber que Vance era el elegido por Trump como número dos.

En cuanto a la guerra en Gaza, Vence ha apoyado abiertamente el papel de Israel pese a las críticas por el alto número de asesinatos de civiles.

Para justificar su diferente opinión respecto a Ucrania, asegura que los israelíes persiguen acabar con Hamás tras el ataque del pasado 7 de octubre. “Israel tiene un objetivo alcanzable, Ucrania no", aseguró.

Mostró su solidaridad con las víctimas civiles en Gaza –“nuestro corazón está con ellos”, dijo– pero aseguró que la culpa no es de Israel, sino de Hamás.

En otros aspectos de política exterior, Vance recibió críticas este año por elogiar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, considerado uno de los líderes más conservadores y autoritarios de Europa.

El republicano dijo que EEUU “podría aprender” de alguna de las polémicas políticas de Orbán como la legislación que establece fundaciones para asumir la gestión de las universidades. “Lo más cerca que han estado los conservadores de enfrentarse con éxito al dominio de la izquierda en las universidades es el planteamiento de Viktor Orbán en Hungría".

4. El “robo” de las elecciones de 2020, la "gran mentira" que apoya JD Vance

“Creo que a Trump le robaron las elecciones”, aseguró Vance durante la campaña para su puesto como senador en Ohio, haciéndose eco de los repetidos reclamos sin fundamento de Trump al respecto y dudando de la integridad del proceso electoral de 2020.

Además, negó la posibilidad de que el expresidente desempeñara un papel a la hora de instigar a los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021.

“Creo que a la política y a la gente de la política les gusta exagerar las cosas de vez en cuando”, declaró en CNN.

“El 6 de enero fue un mal día. Fue un disturbio. Pero la idea de que Donald Trump pusiera en peligro la vida de alguien cuando les dijo que protestaran pacíficamente, es simplemente absurda”, defendió.

Muy similar a la respuesta que Trump dio en el pasado debate electoral frente a Biden, Vance evitó posicionarse de manera clara cuando NBC le preguntó recientemente si aceptaría los resultados de las elecciones de noviembre.

"Mientras sean elecciones libres y justas”, matizó, “por supuesto que lo haremos".

5. LGBTQ: JD Vance está a favor de solo “dos géneros” y contra tratamientos para menores trans

Los principales grupos de defensa LGBTQ de EEUU criticaron fuertemente la elección de Vance como candidato a vicepresidente por su apoyo a políticas contra los derechos de este grupo de población.

El año pasado, presentó un proyecto de ley en el Senado que buscaba criminalizar en todo el país a quienes proporcionaran tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas a menores trans como parte de un tratamiento de reasignación de género.

"Bajo ninguna circunstancia se debe permitir a los médicos realizar estas operaciones espantosas e irreversibles en niños menores de edad", dijo. El proyecto nunca llegó a ser discutido.

El pasado mes de octubre, presentó otro proyecto de ley para prohibir marcar con “X” la opción de género en los pasaportes estadounidenses, tal y como se lleva permitiendo desde 2022.

“Lo último que debería hacer el Departamento de Estado es perder el tiempo y el dinero de sus impuestos impulsando la ideología de género de extrema izquierda (…). Solo hay dos géneros”, dijo entonces. La iniciativa tampoco llegó a ser debatida.

Durante su campaña para el Senado en 2022, Vance anunció que se opondría a un proyecto de ley para garantizar la protección federal del matrimonio entre personas del mismo sexo e interraciales. El Congreso aprobó finalmente la legislación y Biden la firmó a finales de ese año, antes de que Vance prestara juramento en enero de 2023.

