Cuándo se conocerán los archivos de Epstein ahora que Trump firmó la ley que obliga a su publicación (y qué partes podrían no ver la luz)

La firma por parte de Donald Trump este miércoles de la ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos sus archivos sobre el caso Jeffrey Epstein podría tener amplias repercusiones en la lucha de años de las víctimas del delincuente sexual para lograr un ajuste de cuentas público.

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el proyecto de ley esta semana por márgenes abrumadores, después de que el presidente republicano diera marcha atrás en su oposición al proyecto y señalara que lo firmaría.

"Los demócratas han utilizado el tema 'Epstein', que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias", dijo Trump al anunciar su firma.

El veloz trabajo de ambos partidos en el Congreso esta semana fue una respuesta a la cada vez mayor exigencia pública de que se liberaran los archivos, especialmente a medida que la atención se centra en sus vínculos con destacados personajes a nivel global como el propio Trump, el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor —quien ya ha sido despojado de su título real de príncipe a consecuencia de este caso—, y muchos otros.

Hay mucha expectativa sobre qué más podrían revelar los archivos. Sin embargo, aún no está claro cuándo saldrán a la luz ni qué partes podrían quedar sin publicarse.

¿Cuándo se publicarán los archivos de Epstein?

Ahora que el mandatario ha promulgado el proyecto de ley, hay una cuenta regresiva de 30 días para que el DOJ dé a conocer los archivos.

La fiscal general Pam Bondi aseguró que cumplirá con ese plazo. “Seguiremos apegándonos a la ley con la máxima transparencia mientras protegemos a las víctimas”, manifestó este miércoles.

Bondi afirmó que ya se han entregado más de 33,000 documentos al Congreso e insistió en que cumplirán con el ordenamiento jurídico.

Y también recordó que algunos documentos podrían no hacerse públicos si ello pudiera afectar investigaciones o la protección de víctimas de trata de menores.

¿A qué está obligado el Departamento de Justicia tras la firma de Trump?

El proyecto de ley obliga a Bondi a liberar todo lo que el DOJ ha recopilado a lo largo de varias investigaciones federales sobre Epstein, y sobre su antigua confidente y novia Ghislaine Maxwell, quien fue sentenciada a 20 años de prisión.

Esos registros suman unas 100,000 páginas, según un juez federal que ha revisado el caso.

Obligará también a dar a conocer todas las comunicaciones internas del DOJ sobre Epstein y sus asociados, y sobre su muerte en 2019 en una celda de una cárcel de Manhattan mientras aguardaba a que le presentaran cargos por abuso sexual y tráfico de docenas de chicas adolescentes.

También requiere que el DOJ dé a conocer informes sobre qué materiales retuvo, así como las censuras realizadas, dentro de los 15 días posteriores a la liberación de los archivos.

Estipula que los funcionarios no pueden retener ni censurar nada "sobre la base de vergüenza, el daño a la reputación o la sensibilidad política, incluyendo a cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero".

¿Qué partes de los archivos podrían no ver la luz?

Sin embargo, el proyecto de ley firmado por Trump exime algunas partes de los archivos del caso.

Sus autores se aseguraron de incluir que el DOJ podría retener información personalmente identificable de las víctimas, materiales de abuso sexual infantil e información que el gobierno considera secreta debido a su relevancia para la defensa nacional o la política exterior.

El proyecto de ley también le permite al DOJ retener información que pondría en peligro investigaciones o enjuiciamientos activos.

Eso ha creado cierta preocupación entre quienes creen que el departamento podría abrir investigaciones sobre personas mencionadas en los archivos de Epstein con el fin de evitar que ese material sea visto por la población.

La representante republicana Marjorie Taylor Greene —leal a Trump desde hace tiempo, pero que pasó a tener radicales discrepancias con él con respecto al proyecto de ley— afirmó este martes que le parecía que el hecho de que el gobierno cumpla la ley sería su "verdadera prueba".

"¿Liberará el Departamento de Justicia los archivos, o todo permanecerá maniatado en investigaciones?", se preguntó.

¿Quién podría ser nombrado en los archivos de Epstein?

En julio, el FBI señaló en un memorando sobre la investigación de Epstein que no se descubrió “evidencia que pudiera justificar una investigación contra terceros no acusados".

Pero la semana pasada, Bondi cumplió con las exigencias de Trump y le ordenó a un fiscal federal investigar los vínculos de Epstein con los enemigos políticos del presidente, incluido Clinton.

Existe una expectativa generalizada de que muchas personas podrían ser mencionadas en los archivos del caso para investigaciones que se extendieron por más de una década, y hay cierta preocupación de que tan solo porque alguien sea nombrado, se asumiría que esa persona es culpable o cómplice.

Epstein era una figura destacada que se relacionaba con jefes de Estado, personajes políticos influyentes, académicos y multimillonarios.

La liberación de sus correos electrónicos y mensajes por parte de una investigación de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada ya ha mostrado sus vínculos con —y conversaciones privadas sobre— Trump y muchas otras figuras muy poderosas.

Sin embargo, los fiscales federales siguen directrices cuidadosamente elaboradas sobre qué información dan a conocer al público y en juicios, tanto para proteger a las víctimas como para mantener la equidad del sistema jurídico.

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, planteó objeciones al proyecto de ley sobre esas bases esta semana, argumentando que podría revelar información no deseada sobre las víctimas, así como sobre otras personas que estuvieron en contacto con los investigadores.

Aún así, Johnson no intentó hacer cambios al proyecto de ley, y votó a favor en el pleno de la Cámara de Representantes.

Para los defensores del proyecto, un ajuste de cuentas público sobre la investigación es precisamente el objetivo.

Algunas de las sobrevivientes del tráfico de Epstein y Maxwell han intentado hallar formas de nombrar a las personas que acusan de ser cómplices o involucradas, pero temen enfrentar demandas de los hombres a los que acusan.

Thomas Massie, el representante republicano que impulsó el proyecto de ley, insistió en que quiere que el FBI libere los informes de sus entrevistas con las víctimas.

Dichos informes suelen contener información no verificada, pero Massie señaló que está decidido a nombrar a aquellos que están acusados. Él se ha ofrecido leer los nombres de los acusados en el pleno de la Cámara baja, lo que protegería su discurso de consecuencias jurídicas.

"Necesitamos nombres", concluyó Massie.

