Trump firma la ley que fuerza al gobierno a publicar los 'archivos Epstein', a la que tanto se opuso

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que firmó la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que el Congreso aprobó casi por unanimidad (salvo el voto de un representante republicano) y que fuerza al gobierno a presentar toda la documentación que tenga sobre el caso del pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

"¡ACABO DE FIRMAR LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!", escribió Trump en su red Truth Social, en un largo y caótico mensaje.

Para Trump se trata de una derrota política significativa, luego de meses tratando que el Partido Republicano y sus simpatizantes "pasaran la página" y dejaran el tema, pese a que fue uno que su campaña alimentó

En una rara e inesperada demostración de colaboración bipartidista, las dos cámaras del Congreso aprobaron el martes el proyecto de ley con un apoyo abrumador. Y lo hicieron con inusual rapidez para romper meses de bloqueo por parte del liderazgo republicano.

Luego del voto casi unánime en la Cámara de Representantes, en el Senado, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, solicitó aprobar el proyecto por un mecanismo expreso llamado 'consenso unánime'. Como ningún senador se opuso, el proyecto de ley quedó aprobado y enviado para la firma de Trump.



El proyecto de ley que promovieron inicialmente el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, enfrentó un único voto en contra, el del representante Clay Higgins, republicano de Louisiana, que es un ferviente partidario de Trump. Higgins también preside una subcomisión que inició una citación al Departamento de Justicia para los archivos de Epstein.

A partir de hoy, el Departamento de Justicia tendrá 30 días para presentar todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein. Sólo podrá censurar información sobre víctimas o investigaciones en curso, pero no la que sea comprometedora por motivos de "vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, incluyendo la relativa a cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero", según indica el texto.

La expectativa radica en ver cómo va a cumplir el DOJ con lo que se le pide, si presentarán toda la documentación o aprovecharán las investigaciones anunciadas a Bill Clinton, Larry Summers y otros demócratas para negarse a hacerlo en el tiempo especificado, o qué tantas tachaduras de censura puedan tener cuando se den a conocer.

El cambio de Trump sobre los archivos de Epstein

Trump, quien afirma que cortó lazos con Epstein hace años, intentó durante meses dejar atrás sus promesas de divulgación de los archivos y pidió a sus partidarios dejar la "obsesión" con el tema, asegurando que Epstein estaba conectado con más demócratas.

Aun así, muchos en la base republicana siguieron exigiendo la publicación de los archivos. Sumándose a esa presión, varias víctimas de Epstein se manifestaron afuera del Capitolio el martes por la mañana.

La votación del martes mostró la presión creciente sobre los legisladores y el gobierno de Trump para cumplir con las viejas demandas de que el Departamento de Justicia publique sus archivos del caso Epstein, un financiero bien conectado que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

Una investigación por separado realizada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha publicado miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos de la sucesión de Epstein, mostrando sus conexiones con líderes mundiales, figuras poderosas de Wall Street, políticos influyentes y el propio Trump.

En el Reino Unido, el rey Carlos III despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y lo desalojó de su residencia real debido a la presión para actuar sobre su relación con Epstein.

Presionando por más rendición de cuentas, las víctimas de Epstein consideran que el actual intento en el Congreso estadounidense es un paso necesario para revelar el alcance total de los crímenes de Epstein después de años de fallas gubernamentales bajo múltiples administraciones presidenciales.