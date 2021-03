Ayudas temporales a permanentes: lo que temen los conservadores del paquete de estímulo de Biden

Pero a diferencia de los dos paquetes aprobados el año pasado con un abrumador apoyo bipartidista, esta propuesta no recibió un solo voto republicano en ninguna de las dos cámaras legislativas, reflejando la marcada polarización que domina a la capital estadounidense y que podría complicar nuevas iniciativas durante el gobierno de Biden.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell , la describió como "una de las peores leyes que he visto".

En la Cámara Baja, la republicana Liz Cheney dijo a reporteros que la ley "incluye apartados que no van dirigidos a grupos específicos, no son temporales ni están relacionados con el covid. No tenía que ser así. Pudimos haber tenido una ley que costara una fracción. Eso hubiera permitido aprobación bipartidista y apoyo".