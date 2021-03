Fiscales de 21 estados republicanos amenazan con tomar medidas contra un aspecto del paquete de ayuda

Según un reporte de The Washington Post, los fiscales generales están en desacuerdo específicamente con un fondo de 350,000 millones dirigido a ayudar a ciudades, condados y estados con problemas de liquidez para pagar los altos costos de la pandemia.

El Congreso decidió que esos fondos no podrán ser utilizados para financiar recortes de impuestos locales, en una medida que busca garantizar "que Washington no pague el proyecto de ley en nombre de los estados que luego toman medidas deliberadas para reducir sus ingresos", indica el diario.

Una ayuda para los gobiernos locales

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo el lunes en su sesión informativa diaria que el estímulo aportó ese fondo de ayuda para los gobiernos locales para apoyar a "policías, bomberos y otros empleados esenciales en su trabajo" y precisó que "no tenía la intención de reducir los impuestos".

Otro funcionario de la Casa Blanca, citado por el Post, dijo la noche de este martes que el Congreso había actuado de manera adecuada al establecer condiciones para el estímulo federal y enfatizó que la ley "no dice que los estados no puedan recortar impuestos en absoluto". Más bien, dijo el funcionario, "simplemente les indica que no utilicen ese dinero para compensar la pérdida de ingresos netos si el estado elige reducir los impuestos".