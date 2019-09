¿Cómo funciona el 'impeachment' a un presidente?

Los demócratas habían estado muy divididos sobre el impeachment. Prácticamente todos están de acuerdo en que hay motivos para continuar investigando al presidente, pero muchos trataron de ser cautelosos, entre otras cosas porque en poco más de año habrá elecciones presidenciales y legislativas y aunque no debería ser lo primero en mente, el cálculo político existe.

Un aprieto para los demócratas

Por meses, en especial después de que se hizo público el reporte del fiscal especial Robert Mueller, hubo voces demócratas, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, que decían que el proceso de juicio político debía comenzar de inmediato porque considera que la institucionalidad sufre si no se toman acciones frente al comportamiento del presidente.

Algunos demócratas consideran que como los juicios políticos a veces no terminan destituyendo a un presidente, esto solo ayudaría políticamente al presidente en campaña. Para evitar eso "los demócratas deberían actuar inteligentemente y no dejarse llevar por la parte emocional, que sería acusar a Trump y ya. El impeachment es un cuchillo de doble filo", dijo Malouf.

"No creo que sería algo bueno no hacer nada nunca y normalizar los comportamientos de este presidente. Hacer eso es esencialmente decir que no hay nada malo, entre otras cosas, en recibir información de Rusia y otros países hostiles y esas acciones son algo serio", opina el analista.