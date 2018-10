Cómo el proceso para poner a Brett Kavanaugh en la Corte Suprema agravó la polarización

La legitimitidad de la corte

En la hora y media que duró el evento de Princeton Kagan y su colega Sonia Sotomayor, no hablaron específicamente de su futuro compañero de tribunal. Ni siquiera lo nombraron, ni se refirieron al drama político que desgarró al país en las últimas semanas, tras el surgimiento de las denuncias de agresión sexual hechas contra Kavanaugh.

“Parte de la fortaleza de la corte y parte de la legitimidad de la corte depende de que la gente no vea a la corte de la misma manera como ven al resto de las estructuras de gobierno en el país. Es una cosa increíblemente importante que debe preservar la corte”, dijo Kagan, en referencia a un fenómeno que, aunque agravado con el proceso de Kavanaugh, viene presentándose desde hace tres décadas.

Magistrado impopular

Se supone que los miembros de la corte no prestan atención a tendencias de la opinión pública, porque no son políticos ni se deben a los electores.

Y aunque eso no importe en principio, es notable que Kavanaugh sea el nominado al Supremo que más rechazo tuvo en la opinión pública, un 36% en contra, según el sondeo que presentó el Centro Pew en julio luego de que el presidente presentara su nombre a consideración del Senado.

“En este momento los demócratas estamos en la minoría, pero algún día no vamos a estarlo y la justicia se hará”, dijo a Univision Noticias el congresista por California Juan Vargas dando a entender que la posibilidad de someter al magistrado a un proceso de juicio político o impeachment es una posibilidad si su partido llegara a controlar la Cámara de Representantes.

"Ya no es más lo que siempre se ha dicho que los tribunales están por encima de las luchas entre los políticos. Eso nunca fue así. Los jueces no están por encima de las realidades de la vida”.

Viano estima que con la llegada de Kavanaugh, Trump cumple las viejas aspiraciones de los conservadores de controlar la corte para garantizar una visión más conservadora del marco legal estadounidense que permita incluso el desmantelamiento de decisiones como Roe vs. Wade de 1973 que permitió la despenalización del aborto.

Culpas polarizadas

Ambos partidos se culpan uno al otro de politizar el procedimiento de confirmación y el propio Kavanaugh se metió en ese debate partidista, primero al dar esa inusual entrevista por parte de un nominado al canal Fox News y luego al acusar en una audiencia del comité del Senado a los que perdieron contra Trump (junto a círculos vinculados a una no bien especificada “venganza” de los Clinton) de haber orquestado su “asesinato moral”.

Cuando en 1991 Clarence Thomas pasó por un trance similar, acusado de haber acosado sexualmente a Anita Hill , no se refugió en argumentos partidistas para defenderse, sino que adoptó una línea más general, que podía ser compartida por algunos independientemente de qué inclinación política tuviera, de presentarse como víctima de un “linchamiento de alta tecnología” contra un hombre negro a quien la sociedad no le perdonaba el éxito que había logrado.

Pero Kavanaugh optó por defenderse refugiándose en los mismos argumentos esgrimidos por los republicanos, usando un estilo casi grosero muy similar al que usaría Trump a la hora de defenderse. No en vano, el presidente felicitó a su candidato por la manera como le habló al comité.

La ira que mostró Kavanaugh puede ser humanamente comprensible. Él mismo la explicó de esa manera en un artículo de opinión que publicó en The Wall Street Journal ( otra rareza para un nominado a magistrado) en el que aunque no terminó de ofrecer disculpas, trató de replicar a quienes aseguran que mostró no tener el “temperamento judicial” que hace falta exhibir en cualquier tribunal.