"Quiero un proceso justo donde pueda defender mi integridad". Con esas palabras, el nominado del presidente de Donald Trump a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, se defendió de las acusaciones en su contra, en una entrevista exclusiva ofrecida a la cadena Fox News.

Su esposa, Ashley Estes Kavanaugh, estuvo a su lado durante toda la conversación, transmitida a pocos días de que una segunda mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente. Deborah Ramírez contó su testimonio a los periodistas Ronan Farrow y Jane Mayer, quienes publicaron su historia en The New Yorker, días después de que The Washington Post diera a conocer las acusaciones en su contra de la profesora universitaria Christine Blasey Ford.

"Soy una buena persona y nunca, nunca he hecho algo como esto", continuó, antes de asegurar que el presidente va a apoyarlo.

Se espera que Kavanaugh testifique frente al comité del Senado el próximo jueves.

En la entrevista transmitida este lunes por la noche en el programa "The Story with Martha MacCallum," Kavanaugh aseguró que nunca ha hecho nada de lo que se le acusa a nadie.

"La verdad es que nunca he agredido sexualmente a nadie, ni en la secundaria ni nunca", aseguró. "No dudo que quizás la doctora Ford haya sido agredida sexualmente en algún punto de su vida, pero lo que sé es que yo nunca he agredido a nadie".

"Estamos buscando un proceso justo donde se me pueda escuchar y donde yo pueda defender mi integridad, mis antecendentes promoviendo la dignidad y la igualdad, comenzando por las mujeres que me conocen desde que tenía 14 años. No me voy a ninguna parte", aseguró.

"Quiero un proceso justo donde pueda defender mi integridad, sé que estoy diciendo la verdad. No dejaré que acusaciones falsas me expulsen de este proceso. Tengo fe en Dios y tengo fe en la justicia de los estadounidenses.