El fantasma de Anita Hill le complica la llegada de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema

Mucho antes de que 2018 recibiera esa distinción, 1992 era conocido en la historia política estadounidense como “El año de la mujer”, por la cantidad sin precedentes de mujeres que se postularon a cargos de elección popular.

24 mujeres entraron a la Cámara de Representantes casi duplicando la presencia femenina en el Capitolio.

“Yo fui motivada a presentarme al Senado después de ver la manera verdaderamente horrible como Anita Hill fue tratada por un Comité Judicial totalmente masculino”, dijo en un comunicado este domingo la senadora demócrata por el estado de Washington Patty Murray, quien llegó a la Cámara Alta en 1993.

Algo similar dijo hace unas semanas al podcast The Daily del The New York Times Dianne Feinstein.

En 1992, Feinstein y la hoy retirada Barbara Boxer, se convirtieron en las dos primeras senadoras por California.