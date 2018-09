Aborto, lealtad a Trump y otros puntos clave de la audiencia de confirmación de Kavanaugh

Poder presidencial

Kavanaugh reconoció que “nadie está por encima de la ley en nuestro sistema constitucional” prefirió no responder cuando la senadora Dianne Feinstein le preguntó si un presidente puede ser citado a declarar en una investigación criminal y aseguró que no podía dar “una respuesta precisa a un (caso) hipotético que puede serme presentado (como magistrado del Supremo)”.

“La cuestión del auto perdón es algo que nunca he analizado. No puedo empezar a contestar en este contexto como actual juez o como nominado a la Corte Suprema” y finalmente se refugió en la clásica respuesta de los postulados al decir que “no voy a responder preguntas hipotéticas de ese tipo”.

Derecho al aborto



“Como juez, eso es un importante precedente de la Corte Suprema. Por ‘eso’ me refiero a Roe vs Wade y Planned Parenthood vs. Casey. Han sido reafirmados muchas veces. Casey es precedente sobre precedente”, agregó sumando el último caso, de 1992, que indica que las regulaciones que se hagan al aborto no deben imponer cargas indebidas sobre la mujer.