Una "aterrada" Ford vs. un agresivo Kavanaugh: ¿puede el Senado determinar quién dice la verdad?

Washington, DC.- La audiencia del Comité Judicial para escuchar a Christine Blasey Ford, quien acusa al nominado a magistrado de la Corte Suprema de Justicia Brett Kavanaugh de haber intentado violarla cuando ambos eran adolescentes, no tuvo las expresiones apasionadas del público que caracterizaron las realizadas dos semanas atrás, pero eso no significa que no hubiera mucha emoción, por lo delicado del tema y por la manera como hablaron los involucrados.