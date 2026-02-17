Cierre de gobierno Agencias afectadas por shutdown: ¿Cómo impacta el nuevo cierre parcial de Gobierno? A diferencia del cierre de gobierno el otoño pasado, que marcó récord de 43 días, el nuevo shutdown afecta solo a ciertas agencias

Video ¿Cuánto tiempo puede afectar el cierre parcial de gobierno a empleados federales? Economista lo analiza

Legisladores y la Casa Blanca no mostraron señales de ceder durante el fin de semana festivo en su disputa sobre la supervisión de los agentes federales de inmigración, conflicto que provocó un cierre parcial del Gobierno y con ello un nuevo shutdown. Te contamos cuáles agencias se ven afectadas.

El cierre parcial del gobierno comenzó el sábado después de que los demócratas del Congreso y el equipo del presidente Donald Trump no lograran un acuerdo para financiar al departamento hasta septiembre. El Congreso está en receso hasta el 23 de febrero y ambas partes parecen atrincheradas.

PUBLICIDAD

Los demócratas buscan cambios en las operaciones migratorias tras los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses el mes pasado, además de exigir que los agentes porten cámaras corporales y que se requieran órdenes judiciales para arrestos en propiedad privada.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, indicó que la administración no estaba dispuesta a aceptar demandas demócratas como que los agentes federales se identifiquen claramente, se retiren las máscaras durante las operaciones y muestren un número de identificación único.

¿Cuáles son las agencias afectadas?

A diferencia del cierre récord de 43 días el otoño pasado, estas suspensiones son más limitadas, afectando solo a las agencias bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera de EEUU, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sin embargo, el trabajo de ICE y CBP continúa prácticamente sin interrupciones gracias a miles de millones en fondos aprobados por la ley de recortes fiscales y de gasto de Trump de 2025.

Otras agencias afectadas incluyen el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). La mayoría del personal del Servicio Secreto y de la Guardia Costera continuará trabajando, aunque podrían ver retrasado su pago según la duración del cierre.

En FEMA, el cierre limita la capacidad de reembolsar a los estados por costos de ayuda en desastres, se suspenderá a algunos empleados y se verá afectada la coordinación con socios locales y estatales. La formación de rescatistas en la Universidad Nacional de Gestión de Desastres en Maryland también se verá interrumpida.



El resto del gobierno federal está financiado hasta el 30 de septiembre, por lo que la mayoría de los programas federales, incluida la asistencia alimentaria, no se ven afectados. Los pagos a la mayoría de trabajadores federales y miembros del servicio militar continuarán sin interrupciones.

PUBLICIDAD

¿Qué impacto puede tener este cierre sobre los trabajadores?

Cada agencia federal decide qué empleados son “esenciales” o “exentos”, categorías que en este caso significan lo mismo: continúan trabajando durante un cierre, generalmente sin recibir pago hasta que se restablezca la financiación.

Entre los considerados esenciales están militares, personal de seguridad en aeropuertos y agentes de la ley. La mayoría de los más de 270,000 empleados del DHS son esenciales, por lo que permanecen en sus puestos aun durante el cierre.

Durante el cierre del otoño de 2025, más de 258,000 empleados del DHS eran esenciales y unos 22,000 (5% del total) fueron suspendidos temporalmente.