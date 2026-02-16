Noticias ¿Cuándo abrirá el gobierno federal tras el cierre parcial por financiamiento del DHS? Te explicamos qué está pasando con el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, cuándo podría resolverse y cómo afecta esto a los trámites migratorios.

Cierre de Gobierno: Congreso entra en receso y parálisis podría opacar el informe "Estado de la Unión"

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) se encuentra en un limbo financiero. Tras el fracaso de las negociaciones en el Senado el pasado viernes, el gobierno federal entró en un cierre parcial que afecta exclusivamente a las agencias bajo el mando del DHS.

A continuación, te explicamos qué está pasando, cuándo podría resolverse y cómo afecta esto a los trámites migratorios.

¿Por qué está cerrado el DHS?

El desacuerdo entre republicanos y demócratas se centra en el financiamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lo s demócratas exigen límites estrictos y mayor supervisión a las operaciones de ICE, motivados por la reciente indignación pública tras operativos policiales en Minneapolis que resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Del otro lado, la administración del presidente Trump y los líderes republicanos buscan mantener o aumentar el presupuesto operativo para detenciones y capacidad de deportación sin las restricciones judiciales que solicitan los demócratas.

¿Cuándo volverá a abrir el DHS?

No hay una fecha de reapertura inmediata. El Congreso ha entrado en un receso de 10 días con motivo del feriado por el Día de los Presidentes.

Ambas cámaras no tienen programado retomar las votaciones del presupuesto hasta finales de la próxima semana. A menos que se convoque a una sesión de emergencia —algo que no parece probable por ahora—, el cierre se extenderá, como mínimo, hasta la última semana de febrero.

¿Qué agencias están afectadas?

A diferencia de cierres totales, esta vez el impacto se concentra en el DHS. El resto del gobierno federal (Salud, Trabajo, Educación, etc.) tiene fondos asegurados hasta el 30 de septiembre. Las agencias en pausa parcial incluyen:

CBP e ICE: La mayoría de sus agentes son "esenciales", por lo que siguen trabajando, pero sin recibir sueldo hasta que se apruebe el presupuesto.

La mayoría de sus agentes son "esenciales", por lo que siguen trabajando, pero sin recibir sueldo hasta que se apruebe el presupuesto. TSA : Los controles en aeropuertos continúan, aunque podrían presentarse retrasos si la parálisis se prolonga.

: Los controles en aeropuertos continúan, aunque podrían presentarse retrasos si la parálisis se prolonga. USCIS : El Servicio de Ciudadanía e Inmigración se financia mayoritariamente por las tarifas que pagan los usuarios, por lo que las citas y trámites de residencia o ciudadanía suelen continuar, aunque procesos que dependen de fondos federales específicos podrían ralentizarse.

: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración se financia mayoritariamente por las tarifas que pagan los usuarios, por lo que las citas y trámites de residencia o ciudadanía suelen continuar, aunque procesos que dependen de fondos federales específicos podrían ralentizarse. FEMA: La Agencia Federal de Gestión de Emergencias ha tenido que suspender a parte de su personal no esencial.

¿Qué hacer si tengo un trámite pendiente?

Si usted tiene una cita programada con USCIS o un cruce fronterizo previsto, la recomendación oficial es asistir a menos que reciba una notificación directa de cancelación. Sin embargo, se debe estar preparado para tiempos de espera más largos en aeropuertos y oficinas administrativas.

