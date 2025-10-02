La politizada "información" que dan las agencias federales sobre el cierre de gobierno

Como suele suceder cuando se produce un cierre del gobierno federal por falta de fondos, los departamentos y otras agencias anuncian el cese temporal de sus actividades y qué funciones básicas quedan activas. Pero esta vez el mensaje oficial tiene un tono político que muchos dicen que no solo es indebido sino ilegal.

Al entrar en varios sitios web de oficinas del gobierno federal, incluyendo la de la Casa Blanca, se ven cintillos de información explicando que los “demócratas han cerrado el gobierno” (en algunos, como en los Departamentos del Tesoro o de Vivienda, los califican como los “radicales de izquierda”) adoptando el lenguaje partidista que usa el Partido Republicano para culpar al otro bando de la imposibilidad de aprobar un presupuesto temporal que mantuviera funcionando al gobierno federal.

“La extrema izquierda ha optado por paralizar el gobierno de Estados Unidos en nombre del gasto irresponsable y la obstrucción política”, dice el banner en el top de la página del Departamento del Tesoro, advirtiendo que, por eso, la información del sitio no será actualizada.

“La extrema izquierda en el Congreso paralizó el gobierno. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) utilizará los recursos disponibles para ayudar a los estadounidenses que lo necesiten”, indica la página del HUD.

Otros son menos floridos en la acusación, como el Departamento de Estado o de Justicia, donde solo se dice que se trata de un “cierre demócrata” y explican sus planes de contingencia.

¿Es una violación de la ética y la ley?

Pero en todos los casos, aseguran expertos en ética gubernamental, se trata de un empleo indebido de recursos públicos para comunicar un mensaje politizado y una violación de la Ley Hatch, que impide que los funcionarios públicos intervengan en debates partidistas o hagan promociones políticas sectarias.

"La Ley Hatch prohíbe la participación en actividades políticas por parte de funcionarios públicos, incluyendo cualquier comunicación que promueva o critique a un partido político”, dijo a la Radio Pública Nacional (NPR) Michael Fallings, de la firma de abogados Tully Rinckey, especializada en derecho laboral.

“Si bien la mera mención de los demócratas probablemente no constituya una infracción, la acusación explícita al Partido Demócrata por el cierre del gobierno y la referencia a la 'izquierda radical' podrían constituir una violación de la ley", explicó Fallings.

Otros consideran que, aunque quizá no viole la ley directamente al no abogar por un candidato o partido político, trasgrede el espíritu de la norma y la noción de imparcialidad que deben mantener los funcionarios públicos respecto al debate político partidista.

Los fondos que se usan para mantener los sitios web de las oficinas federales es, por definición, dinero del contribuyente asignado por ley del Congreso, de ahí que la falta de acuerdo entre los legisladores para lograr el financiamiento del gobierno es lo que condujo a este cierre temporal. Por tanto, su uso para propagar una versión parcialmente politizada puede ser visto como un empleo indebido de fondos públicos.

"No es propaganda política, es información"

Sin embargo, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, afirmó no estar “para nada preocupado” de que su agencia pudiera haber violado la Ley Hatch al utilizar su sitio web para culpar a los demócratas por el cierre del gobierno federal.

El presentador de NewsNation, Chris Cuomo, le preguntó a Turner sobre el banner el miércoles por la noche.

“No estoy acostumbrado a ver propaganda política tan evidente en un sitio web gubernamental. ¿Le preocupa que esto viole la Ley Hatch?”, le cuestionó Cuomo.

A lo que Turner respondió: “Esto no se trata de propaganda, Chris, se trata de informar al pueblo estadounidense sobre lo que está sucediendo. Pero debemos hablar sobre cómo este cierre del gobierno afecta al pueblo estadounidense”.

“Para mí, los demócratas y la extrema izquierda están usando esto como una distracción para desviar la atención de lo realmente importante: las acciones irresponsables en el Congreso, y el pueblo estadounidense se ve muy afectado por este cierre del gobierno”, dijo Turner.

Además de los mensajes desplegados en los sitios web oficiales, empleados de varias agencias han recibido correos oficiales para informarles de las medidas a adoptar en la coyuntura de cierre en los que, de paso, se culpa a los demócratas de provocar la suspensión de funciones.

Por regla general, los correos electrónicos oficiales de los empleados federales no se pueden usar para transmitir ni recibir mensajes partidistas.

De hecho, en su página web, la Federación Estadounidense de Empleados Públicos (AFGE), indica a sus miembros no bajar información alojada en su sitio usando equipos propiedad del gobierno o usar sus direcciones electrónicas o teléfonos oficiales porque puede “sugerir acciones tomadas en apoyo o rechazo a legislación”.

“La realidad es que el gobierno de Trump quiere mantener la operatividad del gobierno federal para que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), incluyendo los CDC, pueda garantizar plenamente la salud y el bienestar de la población. Por el contrario, los demócratas del Congreso están amenazando con un cierre que afectaría la atención médica a millones de estadounidenses”, dijo Andrew Nixon, director de comunicaciones del departamento que dirige Robert Kennedy Jr., en un comunicado.

¿Qué dijo el gobierno de Obama en el cierre de 2013?

Existe un notable contraste con la manera como otras administraciones han comunicado a los empleados federales el inicio de planes de contingencia en cierres anteriores. En los tres previos que se han producido con Donald Trump en la presidencia no se usó lenguaje politizado en las comunicaciones.

Antes de esos, en el cierre de 2013, que duró dos semanas, el presidente Barack Obama escribió una carta a los empleados federales criticando al Congreso por no haber cumplido con su responsabilidad de aprobar el presupuesto, aunque sin poner la culpa en los republicanos.

“Este cierre del gobierno se pudo haber evitado (…) La Cámara de Representantes puede ponerle fin de inmediato si sigue el ejemplo del Senado y aprueba el presupuesto para financiar la labor de los empleados del gobierno federal, sin intentar incluir medidas controvertidas y partidistas”.

Este punto final que destacaba Obama es el que los republicanos defienden para rechazar las pretenciones demócratas de incluir cambios que permitan la extensión de subsidios al mercado de seguros de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (conocida como Obamacare) y aprobar una extensión "limpia" que daría al gobierno fondos hasta fines de noviembre.