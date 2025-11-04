Trump vuelve a tener el cierre del gobierno más largo de la historia: en qué punto estamos y qué está en riesgo

35 días del cierre del gobierno federal. Este martes se iguala en duración el cierre gubernamental del primer mandato de Donald Trump, sin que haya señales de que republicanos y demócratas estén cerca de un acuerdo que dé paso a la aprobación de un financiamiento temporal en el Congreso.

Y con riesgos latentes si se extiende por varias semanas más porque, por ejemplo, el gobierno federal usó por completo una reserva de contingencia para cubrir nuevos pagos del programa de los 'cupones de alimentos' SNAP cruciales para millones de familias y tiene a cientos de empleados esenciales casi al límite trabajando sin cobrar.

En el Congreso, el líder republicano, John Thune, expresó este lunes optimismo de que la situación se destrabe esta semana. Senadores citados por el medio Politico también dijeron que ha habido supuestos avances en recientes negociaciones para financiar el gobierno federal temporalmente y para que haya una votación sobre la exigencia hasta ahora inamovible de los demócratas: que se extienda más allá del 31 de diciembre una mejora a un crédito tributario que ayuda a costear las crecientes primas de los seguros de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u 'Obamacare).

Algunos republicanos también han considerado la jornada electoral de este martes —en las que están en juego la alcaldía de la ciudad de Nueva York, la gobernación de Nueva Jersey y una iniciativa para modificar los mapas electorales en California— como un punto de inflexión en el estancamiento en el Congreso.

Para el republicano de Oklahoma Markwayne Mullin, los demócratas esperarán a que se desarrollen los comicios para que no parezca que dieron su brazo a torcer.

"Van a esperar a que pasen las elecciones del martes para que su hombre salga elegido en Nueva York (en referencia a Zohran Mamdani) (...) y buscar luego una salida. Van a mostrar que dieron una buena pelea. Y no quieren hacerlo antes del martes, porque si lo hacen antes del martes, su base no saldrá a votar porque sentirá que recularon", dijo Mullin citado por Politico.

Líderes demócratas han rechazado esa interpretación y aseguran que son los republicanos quienes no han querido negociar. El líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, por ejemplo, vapuleó a los republicanos de la Cámara de Representantes que han estado fuera del Capitolio por semanas y al presidente Donald Trump por tener su mirada centrada en otros asuntos.

"Las familias están ahora mismo sentadas en las mesas de sus cocinas sin saber cómo pagarán sus facturas. Los seguros de salud que cuestan $300 o $400 al mes de repente costarán cientos y hasta miles de dólares más, porque los republicanos han preferido cerrar el gobierno antes que trabajar con los demócratas para extender el crédito tributario (mejorado) de ACA", dijo Schumer en un comunicado el fin de semana, cuando se supo el alza en los costos de las primas de los seguros de salud.

"Los republicanos de la Cámara Baja viven en una fantasía, pretendiendo que el asunto se arreglará solo. (...) Mientras tanto, Trump se enfoca en un salón de eventos y en un rescate a Argentina. Bajar los costos del cuidado de la salud no representa una demanda alocada", agregó.

Video Imágenes satelitales revelan demolición del Ala Este de la Casa Blanca para el salón de baile de Trump

Trump, sin apertura para negociar con los demócratas, pide la 'opción nuclear'

Tras una reunión en la que recibió en la Casa Blanca a Schumer y al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha sido poca la mano de Trump en el impasse. En una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, el mandatario volvió a decir la falsedad de que los demócratas quieren darle seguro de salud a los inmigrantes indocumentados y que se debe "arreglar" el programa "malo" que es 'Obamacare'.

"Todo lo que tienen que hacer es levantar cinco manos (en una votación en el Senado para aprobar un financiamiento temporal llamado resolución de continuidad que ya pasó en la Cámara Baja). No los necesitamos a todos", dijo Trump al ser consultados sobre cuál era su solución al cierre del gobierno.

Como esas manos, que deben ser al menos siete, de las que habla Trump no han aparecido, el mandatario pidió la semana pasada a los republicanos recurrir a la 'opción nuclear': un procedimiento que permite que el partido de mayoría en el Senado, en este caso los republicanos, apruebe una medida sin que pueda ser bloqueada por el partido de minoría.

Y que, en la práctica, modificaría un mecanismo que ha ayudado a evitar que una mayoría pueda ignorar a la minoría en un cuerpo legislativo anclado en tradiciones históricas. Actualmente, el Senado necesita 60 votos para aprobar un plan de gastos, algo que ninguno de los dos partidos posee.

La 'opción nuclear', por ahora, ha sido descartada por el propio líder senatorial republicano, Thune.

Los riesgo de un cierre del gobierno más prolongado

El impacto se ha sentido fuertemente en los hogares de los empleados federales. Miles están trabajando sin cobrar, como es el caso de los controladores aéreos en aeropuertos abarrotados, y miles más en sus casas esperando que se resuelva el problema.

Por estos días se tocó un punto crítico cuando hubo incertidumbre sobre si el gobierno pagaría o no los beneficios de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP, después de que la administración de Trump puso en duda que pudiese hacerlo.

El dinero fluirá parcialmente pues dos cortes exigieron que lo envíe. Pero, si el cierre del gobierno se extiende hasta diciembre, la situación se agudizará porque ya se agotaron los fondos de contingencia que permitirán que muchos reciban este mes al menos cerca de la mitad de sus beneficios de SNAP habituales.

Tras el desembolso correspondiente a noviembre, "no quedarán fondos para los nuevos solicitantes de SNAP certificados en noviembre, para ayuda por desastres o como colchón frente a las consecuencias potencialmente catastróficas de que se cierre por completo (el programa) SNAP", dijo el gobierno a los tribunales.

Los fondos de otros programas sociales también están en duda si el cierre del gobierno se prolonga más.

Y, si bien el impacto en la economía de cierres de gobierno previos fue leve y fue compensado una vez se reabrieron las agencias y los empleados recibieron sus salarios, esta vez el gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de no honrar de forma retroactiva —como exige la ley— los salarios de los trabajadores federales y eso sí podría incidir más esta vez sobre el crecimiento económico.

Un cierre del gobierno federal que se extienda hasta el 26 de noviembre le costará $14,000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos, estimó en un reporte la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

"La producción perdida debido a que hubo trabajadores que laboraron menos semanas durante el cierre del gobierno no se recuperará. CBO estima que, para fines de 2026, la reducción en las horas trabajadas por empleados federales que fueron enviados a sus casas (durante el cierre) resultará en una pérdida real acumulada del PIB de $7,000 millones en el escenario de un cierre que dure cuatro semanas, de $11,000 millones en uno en el que se prolongue por seis semanas, y de $14,000 millones en uno en el que se extienda por ocho semanas", abundó.

