Cierre del gobierno: a algunos trabajadores se les acumulan las facturas sin recibir siquiera ayuda por desempleo

Durante más de dos semanas del cierre del gobierno, Imelda Avila-Thomas ha intentado en vano obtener el seguro por desempleo para ayudarse a cubrir necesidades básicas como alimentos para su familia y el pago de la hipoteca mientras está de licencia sin sueldo como empleada del gobierno federal.

Ella siguió haciendo preguntas y finalmente le enviaron un enlace para cargar los documentos con sus prueba de ingresos, lo cual hizo a principios de esta semana. Pero Avila-Thomas, quien trabaja para el Departamento del Trabajo en San Antonio, dijo que el sistema aún la considera inelegible para los beneficios, dado que la agencia no puede verificar sus salarios. Ella cree que quien podría ayudarla también está bajo licencia.

Madre de una hija de 12 años y líder sindical local, Avila-Thomas forma parte de los miles de empleados federales bajo licencia que intentan navegar por el sistema de desempleo —un aumento considerable, pero apenas una fracción de los más de 670,000 trabajadores bajo licencia, según el Centro de Políticas Bipartidistas. Los montos y la duración de los beneficios varían según el estado.

Aproximadamente 26,000 trabajadores federales presentaron sus primeros reclamos para solicitar la ayuda por desempleo desde el 28 de septiembre hasta el 18 de octubre, según datos sin procesar publicados por el Departamento del Trabajo.

Los trabajadores bajo licencia tienen algunos factores a considerar. Por ejemplo, si reciben sus salarios de forma retroactiva como suele ocurrir cuando termina un cierre del gobierno, tendrían que devolver la ayuda por desempleo. Para Avila-Thomas, devolver el dinero más tarde es preferible a endeudarse.

Ella ha trabajado en el Departamento del Trabajo durante 16 años. Su esposo es un veterano discapacitado que trabaja para el Departamento de Asuntos de Veteranos y sigue trabajando con sueldo, pero han tenido que reducir las clases particulares para su hija, que tiene dislexia, y ahora con un solo ingreso, han recurrido a un banco de alimentos.

“Esto cubriría eso: lo esencial básico”, dijo Avila-Thomas, cuyo sindicato local de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno ampara a funcionarios del Departamento del Trabajo en varios estados. “Y sí, en un mundo ideal, todos tendrían seis meses de ahorros. Y la realidad es que la mayoría de nuestros miembros están llegando a ese punto en el que ya no pueden pagar esas facturas regulares”.

Ella ha solicitado trabajo a tiempo parcial y asegura que no está buscando una limosna.

La ayuda por desempleo para trabajadores federales depende de los estados

La compensación por desempleo para empleados dederales depende en gran medida de las leyes y el procesamiento de cada estado.

Las especificidades varían. Massachusetts tiene un subsidio semanal máximo de 1,105 dólares por semana hasta por 30 semanas. En Mississippi, no son más de 235 dólares semanales hasta por 26 semanas. Casi la mitad de los estados pagan menos de 600 dólares a la semana como máximo, según cifras del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

No todos reciben la tasa semanal máxima. Algunos estados ofrecen menos de 20 semanas. Y los límites pueden aumentar en algunos estados cuando las tasas de desempleo son particularmente altas.

Alrededor de la capital del país, el pago semanal máximo es de 444 dólares en Washington DC, 430 en Maryland y 378 en Virginia.

En Texas, donde vive Avila-Thomas, el máximo semanal es de 605 dólares, hasta por 26 semanas.



Los estados normalmente emiten pagos de dos a tres semanas después de que se aprueba la solicitud de alguien, de acuerdo con el Departamento del Trabajo. Y la mayoría de los estados también tienen una “semana de espera” inicial durante la cual no se pagan subsidios por adelantado. Los beneficiarios generalmente reciben posteriormente el dinero por esa semana, si agotan todas las semanas que se les asignan, dice el Proyecto Nacional de Ley de Empleo.

Los estados son responsables de verificar el trabajo y los ingresos de un solicitante con su empleador federal. Pero el Departamento del Trabajo ha advertido que el cierre del gobierno puede retrasar el procesamiento de esta información por parte de las agencias federales.

Muchos trabajadores no han recibido los formularios que normalmente envían sus agencias empleadoras y que se utilizan para verificar el empleo y los ingresos, según el Proyecto Nacional de Ley de Empleo.

Han surgido dudas sobre los distintos requisitos de los estados de que las personas demuestren que están buscando trabajo mientras reciben cheques de desempleo. El Departamento del Trabajo ha dicho que a los trabajadores federales en licencia se les puede eximir de ese paso bajo las leyes estatales, porque puede suponer cuestiones éticas para ellos. Y algunos estados han especificado que no le pedirán a los trabajadores públicos que cumplan con ese requisito.

Pero en Texas, Avila-Thomas dijo que no ha recibido una respuesta clara y que muchas de sus opciones de trabajo temporal podrían presentar conflictos de intereses, dijo. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas no respondió a una solicitud de la agencia AP para aclarar el requisito de trabajo para esos empleados.

Quienes trabajan sin salario no son elegibles

Aproximadamente 730,000 funcionarios federales siguen trabajando sin sueldo, según el Centro de Políticas Bipartidistas, y generalmente no son elegibles para beneficios de desempleo. Recibirán pago retroactivo una vez que reabra el gobierno. Los trabajadores con horas reducidas sí podrían ser elegibles para el seguro por desempleo.

Los empleados que trabajan sin cobrar son típicamente necesarios para responder a emergencias o garantizar la seguridad nacional, como los controladores de tráfico aéreo y los inspectores de seguridad aeroportuaria.

La administración de Trump ha dicho que les pagará a algunos grupos, incluidos los agentes especiales del FBI y los militares. Los salarios también han continuado como de costumbre para algunos trabajadores cuyos departamentos, como el Servicio Postal, dependen de sus propios ingresos u otras fuentes de financiamiento.

A principios de octubre, el gobierno amenazó con no honrar el pago retroactivo de salarios para los trabajadores federales bajo licencia, aunque luego se retractó. Trump también ha buscado despedir a más de 10,000 trabajadores federales durante el cierre, pero un juez ha bloqueado los despidos mientras se desarrolla una demanda que los impugna.

