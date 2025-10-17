Demócratas piden que Trump esté en negociaciones para fin del cierre de gobierno; el presidente no luce interesado

Video Cierre de gobierno: ¿cómo se ven afectados quienes tienen Obamacare por la falta de acuerdo?

El presidente Donald Trump muestra poca urgencia por negociar un acuerdo que ponga fin al cierre gubernamental, i ncluso cuando los demócratas insisten en que no es posible ningún avance sin su participación directa.

Tres semanas después, el Congreso está paralizado. La Cámara de Representantes no ha sesionado durante un mes, y los senadores abandonaron Washington el jueves frustrados por la falta de progreso.

Los líderes republicanos se niegan a negociar hasta que se apruebe un proyecto de ley de financiación a corto plazo para reabrir el gobierno, mientras que los demócratas afirman que no llegarán a un acuerdo sin garantías sobre la extensión de los subsidios al seguro médico.

Por ahora, Trump parece conformarse con mantenerse al margen.

Pasó la semana celebrando un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que él mismo lideró, organizó un evento en memoria del activista conservador Charlie Kirk y volvió a centrar la atención en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mientras tanto, su administración ha estado gestionando el cierre del gobierno de maneras poco convencionales, continuando con los pagos a las tropas mientras despide a otros empleados federales.

Al preguntársele el jueves si estaba dispuesto a utilizar su experiencia como negociador para abordar el cierre, Trump pareció desinteresado.

"Bueno, mire, lo único que queremos es simplemente extenderlo. No queremos nada, solo queremos extenderlo, vivir con el acuerdo que tenían", dijo en un intercambio con periodistas en el Despacho Oval. Más tarde el jueves, criticó las demandas demócratas sobre la atención médica, calificándolas de "descabelladas", y añadió: "Simplemente no vamos a hacerlo".

Reabrir el gobierno primero, negociaciones después

La portavoz Karoline Leavitt declaró a Fox News que los demócratas primero deben votar a favor de reabrir el gobierno, "luego podremos tener conversaciones serias sobre la atención médica".

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se hizo eco de ese enfoque antes de partir el fin de semana, afirmando que Trump está "listo para intervenir y reunirse con los demócratas o con quien sea, una vez que el gobierno se reabra".

Thune afirmó que también estaría dispuesto a dialogar, pero solo después de que termine el cierre.

"Estoy dispuesto a reunirme con los demócratas. Pero hay una condición: poner fin al cierre de Schumer. No negociaré bajo condiciones de rehenes ni pagaré un rescate", publicó Thune en redes sociales el viernes. .

La frustración comienza a aflorar entre las bases republicanas, con conversaciones bipartidistas en el pleno del Senado mientras los miembros buscan maneras de avanzar. Aun así, incluso esos republicanos admiten que poco sucede en el Congreso sin la dirección de Trump.

Al salir del Capitolio el jueves, la senadora republicana Lisa Murkowski dijo: "No estamos avanzando mucho esta semana". Para que las cosas avancen, Murkowski reconoció que Trump podría necesitar involucrarse más: "Creo que es una parte importante".

"Creo que hay gente en su administración a la que le gusta el hecho de que el Congreso realmente no tiene ningún papel en este momento", añadió. "No me gusta. No me gusta en absoluto".

El cierre del gobierno no ha frenado a Trump.

Si bien el Congreso ha estado paralizado por el cierre, Trump ha actuado con rapidez para implementar su visión del gobierno federal.

Ha llamado al jefe de presupuesto, Russ Vought, la "parca", y este ha aprovechado la oportunidad para retener miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura y despedir a miles de empleados federales, lo que indica que las reducciones de personal podrían volverse aún más drásticas.

Al mismo tiempo, la administración ha actuado unilateralmente para financiar las prioridades de Trump, incluyendo el pago a los militares esta semana, aliviando la presión sobre lo que podría haber sido uno de los plazos principales para poner fin al cierre.

Algunas de estas medidas, en particular los despidos y las transferencias de fondos, han sido criticadas por ser ilegales y enfrentan impugnaciones judiciales.

El miércoles, un juez federal impidió temporalmente que la administración despidiera a trabajadores durante el cierre, dictaminando que los recortes parecían tener motivaciones políticas y se llevaron a cabo sin justificación suficiente.

Y con el Congreso centrado en la lucha por la financiación, los legisladores han tenido poco tiempo para debatir otros temas.

En la Cámara de Representantes, Johnson ha declarado que la Cámara no volverá a sesionar hasta que los demócratas aprueben el proyecto de ley de financiación y se ha negado a juramentar a la representante electa Adelita Grijalva.

Los demócratas afirman que la medida busca evitar que se convierta en la firma número 218 de una petición de descargo destinada a forzar una votación sobre la publicación de documentos relacionados con la investigación sobre tráfico sexual del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.