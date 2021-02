Presión a Venezuela, cambios con Cuba, ayuda a Centroamérica: la estrategia de Biden para América Latina

Tras ser preguntado sobre si Biden continuará con la suspensión de deportaciones a venezolanos durante 18 meses , ordenada en el último día de su gobierno por Donald Trump , González recordó que una de las primeras órdenes ejecutivas de Biden al llegar a la Casa Blanca fue declarar una moratoria por 100 días de las deportaciones de todos los inmigrantes indocumentados que no tienen expedientes criminales por delitos.

"Vamos a revisar las sanciones que están ya. Hay que resaltar que cuando Biden fue vicepresidente él fue quien inició el proceso de sanciones individuales; él es alguien que no tiene miedo de poner sanciones como una forma de presión", manifestó González, advirtiendo que las sanciones por sí mismas, en ausencia de una estrategia diplomática mucho más amplia, "no funcionan y no han funcionado en ninguna parte de mundo para cambiar un régimen".