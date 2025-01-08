Cambiar Ciudad
Edmundo González Urrutia

La ola de represión con que Maduro prepara su toma de posesión en Venezuela

En medio de las denuncias de detenciones de opositores y ante la promesa de González Urrutia de regresar al país para tomar posesión el viernes como presidente, Maduro anunció un despliegue de militares y policías en todo el país.

Univision picture
Por:Univision
Video Detalles de la visita de Edmundo González a Biden y líderes políticos en Washington DC: "Agradecemos el apoyo"

Nicolás Maduro prepara su toma de posesión para un tercer mandato de seis años en Venezuela, prevista para el próximo viernes, con una nueva ola de represión y detenciones de dirigentes y activistas de oposición.

Proclamado ganador de las elecciones pese a que las únicas actas de votación que se han publicado son las que muestran la victoria del opositor Edmundo González Urrutia, Maduro activó lo que llama Órgano de Defensa Integral de Venezuela (ODI): un masivo despliegue de militares, milicianos y policías en vísperas de su juramentación.

PUBLICIDAD

"Procedo constitucionalmente a activar por primera vez las ODI en defensa de la paz, la estabilidad y la familia venezolana", señaló el mandatario durante un acto en el que anunció la captura de siete "mercenarios" extranjeros, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, tres ucranianos y dos colombianos.

Notas Relacionadas

Joe Biden y Edmundo González Urrutia hablan de cómo "restaurar la democracia en Venezuela"

Joe Biden y Edmundo González Urrutia hablan de cómo "restaurar la democracia en Venezuela"

Política
6 min


Maduro encara así los llamamientos a protestar esta semana de la líder opositora, Maria Corina Machado, y la promesa de González Urrutia de regresar a Venezuela para “tomar posesión”.

Y es que, de gira por la región, González Urrutia es considerado el ganador de las elecciones por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.

La victoria de Maduro fue decretada por el Tribunal Supremo, cooptado por el oficialismo, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no mostrara las actas que avalarían la proclamación del presidente, algo que sí han hecho los dirigentes opositores con recibos de máquinas de votación recopilados por sus testigos de mesa y subidos a un sitio web.

Más sobre Venezuela

Un congresista republicano sugiere que México sea tratado como "paria" y le contestan que eso va "contra la cooperación"
3 mins

Un congresista republicano sugiere que México sea tratado como "paria" y le contestan que eso va "contra la cooperación"

Política
Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”
6 mins

Gobierno de Trump evade preguntas de potencial ataque a Venezuela mientras Cabello lo califica de “vendedera de humo”

Política
Las primeras imágenes de uno de los buques anfibios que, según reportes, se dirigen a aguas cercanas a Venezuela
5 mins

Las primeras imágenes de uno de los buques anfibios que, según reportes, se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Política
Alistamiento de milicianos y operación antidrogas: la respuesta de Venezuela al despliegue militar de EEUU en el Caribe
7 mins

Alistamiento de milicianos y operación antidrogas: la respuesta de Venezuela al despliegue militar de EEUU en el Caribe

Política
Cuál es el poder real de los buques de guerra desplegados por EEUU frente a la costa de Venezuela
5 mins

Cuál es el poder real de los buques de guerra desplegados por EEUU frente a la costa de Venezuela

Política
6 claves de la demostración de fuerza entre Trump y Maduro por el despliegue militar de EEUU frente a Venezuela
7 mins

6 claves de la demostración de fuerza entre Trump y Maduro por el despliegue militar de EEUU frente a Venezuela

Política
Buques militares de EEUU en el Caribe y despliegue de milicianos en Venezuela: el nuevo pulso de fuerza entre Trump y Maduro
5 mins

Buques militares de EEUU en el Caribe y despliegue de milicianos en Venezuela: el nuevo pulso de fuerza entre Trump y Maduro

Política
"Más de 4,000 marines": se conocen nuevos detalles sobre el despliegue de fuerzas militares de EEUU en el Caribe Sur
3 mins

"Más de 4,000 marines": se conocen nuevos detalles sobre el despliegue de fuerzas militares de EEUU en el Caribe Sur

Política
Gobierno de Trump duplica a $50 millones la recompensa por el arresto de Maduro, que Caracas califica de "patética"
4 mins

Gobierno de Trump duplica a $50 millones la recompensa por el arresto de Maduro, que Caracas califica de "patética"

Política
Con la suspensión del 'parole' humanitario ahora casi un millón de inmigrantes están expuestos a la deportación
4 mins

Con la suspensión del 'parole' humanitario ahora casi un millón de inmigrantes están expuestos a la deportación

Política

La oposición denuncia múltiples arrestos arbitrarios

El martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, había dicho que esperaba que en Venezuela "no haya más represión en los días venideros, especialmente esta semana".

Pero las denuncias no tardaron en llegar. El partido de Machado, Vente Venezuela (VV), denunció el mismo martes el arresto de seis activistas, cinco de ellos del estado Trujillo (oeste) y uno de Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

PUBLICIDAD

VV le dijo a EFE que a esos se sumaba Enyer Abreu Jordan, integrante de la misma formación en Trujillo detenido el pasado sábado, y a Simón Vargas, aprehendido en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) el pasado 2 de enero.

Video Edmundo González denuncia que "hombres encapuchados" secuestraron a su yerno en Venezuela


Tras estos recientes arrestos, el Comité de DDHH de VV computa un total de 160 dirigentes de oposición y activistas detenidos, principalmente después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Además, Machado denunció el sobrevuelo de drones en la casa de su madre en Caracas por parte de "agentes del régimen", quienes, según la exdiputada, rodearon el inmueble.

Por otra parte, la ONG Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social, denunció la desaparición de su director ejecutivo, Carlos Correa, quien, "según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados".

Y González Urrutia alertó del "secuestro" por "hombres encapuchados" de su yerno Rafael Tudares, cuando se dirigía a llevar a sus hijos a la escuela en Caracas.

La gira de González Urrutia por América

Entretanto, González Urrutia anunció su viaje a Panamá para reunirse con una decena de cancilleres latinoamericanos tras haberse visto con el presidente de EEUU, Joe Biden, en Washington.

En Panamá, se espera que estén los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Ecuador, así como la número dos de la diplomacia guatemalteca, Mónica Bolaños.

PUBLICIDAD

"El Gobierno de Costa Rica ha reconocido la victoria electoral del señor González Urrutia sobre Nicolás Maduro y espera que las autoridades venezolanas recapaciten y permitan que se respete la voluntad popular", señaló la cancillería costarricense en un comunicado citado por AFP.

11 exmandatarios también se reunirán en Panamá con el opositor, entre ellos el colombiano Andrés Pastrana; los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox; la costarricense Laura Chinchilla; el ecuatoriano Guillermo Lasso y la panameña Mireya Moscoso.

Con información de EFE y AFP.

Video María Corina Machado denuncia que su madre está bajo asedio policial en Venezuela: tiene 84 años
Relacionados:
Edmundo González UrrutiaJoe BidenNicolás MaduroMaría Corina MachadoCrisis en VenezuelaCensura y Represión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD