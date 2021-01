¿Recibirán permiso de trabajo los venezolanos con orden de deportación amparados por última decisión de Trump?

Venezolanos indocumentados que viven en Estados Unidos y tienen una orden de deportación se preguntan si el gobierno les dará una autorización de empleo o quedarán excluidos del memorando que el expresidente Donald Trump firmó el 19 de enero, en vísperas de la toma de posesión de Joe Biden.

Ese día, Trump difirió por 18 meses la deportación de inmigrantes indocumentados venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, excepto aquellos que han cometido crímenes o quienes tengan una orden de deportación emitida antes del 20 de enero de 2021.

Los beneficiarios de la medida también podrán acceder a una autorización temporal de empleo válida hasta que finalice el amparo de deportación.

Miles están aquí

“El gobierno ha cancelado miles de solicitudes de asilo desde que se complicó la situación política en Venezuela (2004-2005) bajo el gobierno de (Hugo) Chávez”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Y una vez que pierde el asilo, recibe una orden de deportación”.

Un informe del Migration Policy Institute (MPI) fechado en septiembre del año pasado, revela que desde 2004 unos 4.2 millones de venezolanos han salido del país en busca de nuevas oportunidades o escapando de la violencia y persecución por parte del Estado.

El destino de la mayoría de estas personas es Colombia, Chile, Perú y/o Estados Unidos.

“El problema se generó porque, cuando muchas de estas personas recibieron la orden de deportación, Venezuela no los recibe. Y muchos fueron liberados porque no tenían antecedentes criminales. Ahora con el memorando no se sabe si podrán acceder, primero al amparo y luego al permiso de trabajo”, señala Guerrero.

El memorando

El memorando firmado por Trump que aplaza la deportación de inmigrantes venezolanos indocumentados que están en Estados Unidos se trata de una medida, similar a la que se otorga a inmigrantes amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS), que incluye además una autorización de empleo válida mientras dura la protección.

El beneficio señala que “difiere” temporalmente la expulsión del país de venezolanos indocumentados que se encuentran en Estados Unidos y extranjeros sin nacionalidad que han vivido en Venezuela, pero se encuentran indocumentados en Estados Unidos.

(El memorando no detalla a qué extranjeros se refiere, si cualquiera que haya vivido en Venezuela o venezolanos que no tienen una forma de demostrar su identidad. Abogados recomiendan esperar qué explicaciones da el servicio de inmigración o el nuevo gobierno del presidente Biden).

“La duda surge cuando el documento dice que no califican aquellos que recibieron una orden de deportación, fueron deportados o excluidos o removidos antes del 20 de enero de 2021”, dice Guerrero. “No sabemos que sucederá con aquellos miles que están aquí, no tienen crímenes y se quedaron porque el gobierno de Venezuela no los recibe”.

Un caso

Roberto, quien pidió mantener su nombre en el anonimato, explica que se encontraba detenido por la Oficina de Inmigración y Aduanas “cuando perdí mi caso de asilo y me dieron una orden de deportación”.

“Como el gobierno de mi país no acepta deportados de Estados Unidos y no tenía antecedentes criminales, me soltaron y me dijeron que tenía que buscar la manera de irme. Pero me quedé porque no tengo otro lugar donde ir”, añade.

Roberto cuenta además que “mi caso de asilo lo perdí porque el notario que lo hizo y al que le pagué se equivocó. Ahora que el presidente Trumo firmó el memorando que difiere las deportaciones por 18 meses, no sabemos que harán con nosotros y si tendremos oportunidad de acceder a un permiso de trabajo”.

Guerrero dijo que, en casos como el de Roberto, lo recomendable es esperar a que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publique el reglamento para poner en vigor el memorando del 19 de enero”.

Silencio oficial

Univision Noticias preguntó a ICE cómo va a implementar el memorando. La agencia federal respondió: “Comuníquese con la Casa Blanca para cualquier pregunta sobre órdenes presidenciales”.

Al cierre de esta nota la Casa Blanca no ha respondido no clarificado si pondrá en vigor el memorando, lo reescribirá y qué hará con aquellos venezolanos que carecen de antecedentes criminales y tienen una orden de deportación emitida antes del 20 de enero de 2021 pero se quedaron en Estados Unidos.

“En este momento lo prudente es esperar el reglamento que debe publicar la USCIS”, dice Guerrero. “Y no le pague a nadie nada, ni un solo dólar porque no hay nada activo todavía”.

Guerrero agregó que “y tampoco se registre en ningún lado hasta no saber como se va a interpretar el memorando que dejó Trump antes de irse de la Casa Blanca”.