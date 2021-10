Pandemia, pobreza y cambio climático: los temas que abordarán Biden y el Papa en su reunión en el Vaticano

Francisco ha enfatizado que no rechazará a los líderes políticos que apoyan el derecho al aborto, aunque la política católica permite a los obispos negarle la comunión a una persona, de forma individual. Pero según el Papa, la decisión de otorgar o no la comunión a los políticos proaborto debe tomarse desde un punto de vista estrictamente pastoral, no político y que debe hacerse con “compasión y ternura”, no con condena.