El Papa pide a obispos no meterse en política tras criticar a Biden por su posición proaborto

El líder de la Iglesia Católica se negó a dar una respuesta tajante de "sí" o "no", diciendo que no conocía el caso de EEUU lo suficientemente bien. Sin embargo, repitió que el aborto era un “homicidio” y que los sacerdotes católicos no pueden dar la eucaristía a alguien que no está en comunión con la Iglesia. Citó el caso de un judío, o alguien que no está bautizado o que se ha alejado de la iglesia.