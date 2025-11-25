El FBI cita a entrevistas a los legisladores demócratas a los que Trump sugirió "castigar con la muerte" por un video

Los legisladores demócratas que aparecieron en un video en redes sociales instando a las tropas estadounidenses a desobedecer "órdenes ilegales" afirman que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para entrevistarlos, lo que apunta a una posible investigación sobre el asunto.

Sería la segunda vez que una agencia del gobierno reacciona tras el llamado de Trump a investigar a los legisladores por un video que lo encolerizó.

La víspera, el Pentágono anunció que está investigando al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles violaciones de la ley militar.

Las acciones del FBI y del Pentágono se producen después de que el presidente Donald Trump acusara a los legisladores de sedición "castigada con la MUERTE" en una publicación en las redes sociales.

"El presidente Trump está utilizando al FBI como herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso", afirmó un grupo de cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes en un comunicado el martes.

"Ayer, el FBI se puso en contacto con los sargentos de armas de la Cámara y el Senado para solicitar entrevistas", indicaron.

La senadora de Michigan Elissa Slotkin, una de las seis legisladoras demócratas que aparecen en el video, dijo a los periodistas el martes que "anoche, la división antiterrorista del FBI envió una nota a los miembros del Congreso en la que les informaba que iban a abrir lo que parece ser una investigación contra los seis". Afirmó que Trump "está intentando utilizar al FBI para asustarnos".

"Tanto si estás de acuerdo con el video como si no, la pregunta que me hago es: ¿es esta la respuesta adecuada para un presidente de los Estados Unidos, perseguir y tratar de utilizar al gobierno federal como arma contra aquellos con los que no está de acuerdo?", dijo Slotkin.

El FBI se negó a hacer comentarios el martes, pero el director Kash Patel, en una entrevista con la periodista Catherine Herridge, lo describió como un "asunto en curso" al explicar por qué no podía discutir los detalles.

Cuando se le preguntó por su reacción al vídeo, Patel respondió: "Lo que me pasa por la cabeza es lo mismo que me pasa por la cabeza en cualquier caso: ¿existe un fundamento legal para abrir una investigación o no? Y esa decisión la tomarán los agentes y analistas profesionales aquí, en el FBI".

Críticas a ataques en el Caribe

El FBI no ha aclarado sobre qué base solicitaban las entrevistas y los legisladores dijeron que no tenían más información.

Los legisladores que aparecen en el video, entre los que también se encuentran los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, han servido todos en el ejército o en la comunidad de inteligencia.

Kelly, que fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y luego retirarse con el rango de capitán, dijo a las tropas que "pueden negarse a cumplir órdenes ilegales", mientras que otros legisladores que aparecen en el video afirmaron que necesitaban que las tropas "defendieran nuestras leyes... nuestra Constitución".

Los legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video. Pero en un evento celebrado el martes en Michigan, Slotkin señaló que la administración Trump ordenó al ejército volar pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental acusadas de transportar drogas y continuó intentando desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses a pesar de algunos reveses legales.

