Cambiar Ciudad
FBI

El FBI cita a entrevistas a los legisladores demócratas a los que Trump sugirió "castigar con la muerte" por un video

Los legisladores demócratas que aparecieron en un video en redes sociales instando a las tropas estadounidenses a desobedecer "órdenes ilegales" afirman que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para comenzar a programar entrevistas.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Mensaje de Trump contra legisladores demócratas desata polémica: congresistas piden más seguridad

Los legisladores demócratas que aparecieron en un video en redes sociales instando a las tropas estadounidenses a desobedecer "órdenes ilegales" afirman que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para entrevistarlos, lo que apunta a una posible investigación sobre el asunto.

Sería la segunda vez que una agencia del gobierno reacciona tras el llamado de Trump a investigar a los legisladores por un video que lo encolerizó.

PUBLICIDAD

La víspera, el Pentágono anunció que está investigando al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles violaciones de la ley militar.

Las acciones del FBI y del Pentágono se producen después de que el presidente Donald Trump acusara a los legisladores de sedición "castigada con la MUERTE" en una publicación en las redes sociales.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Más sobre FBI

Kash Patel usó equipos SWAT para proteger a su novia y aviones del gobierno para asuntos personales, según The New York Times
5 mins

Kash Patel usó equipos SWAT para proteger a su novia y aviones del gobierno para asuntos personales, según The New York Times

Política
Abogados de Comey piden al juez que desestime los cargos alegando que el caso está impulsado por la "animadversión personal" de Trump
2 mins

Abogados de Comey piden al juez que desestime los cargos alegando que el caso está impulsado por la "animadversión personal" de Trump

Política
Homan niega haber recibido $50,000 en una bolsa de comida de agentes encubiertos del FBI
5 mins

Homan niega haber recibido $50,000 en una bolsa de comida de agentes encubiertos del FBI

Política
Crece la lista de 'adversarios' de Trump mientras su gobierno arrecia las acciones contra ellos
9 mins

Crece la lista de 'adversarios' de Trump mientras su gobierno arrecia las acciones contra ellos

Política
La estrategia legal de Comey para demostrar que su caso es una "venganza personal" de Trump
4 mins

La estrategia legal de Comey para demostrar que su caso es una "venganza personal" de Trump

Política
La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado
7 mins

La turbulenta relación de Trump y Comey, el primero de sus "enemigos políticos" en ser imputado

Política
Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump
6 mins

Imputan al exjefe del FBI James Comey en medio de la presión de Trump

Política
El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes
4 mins

El Departamento de Justicia de Trump busca imputar al exjefe del FBI James Comey: reportes

Política
Entre gritos e insultos, el jefe del FBI es cuestionado por senadores sobre su papel en el caso Epstein y el asesinato de Kirk
8 mins

Entre gritos e insultos, el jefe del FBI es cuestionado por senadores sobre su papel en el caso Epstein y el asesinato de Kirk

Política
El papel del FBI: la presión sobre Kash Patel por su manejo del asesinato de Charlie Kirk
7 mins

El papel del FBI: la presión sobre Kash Patel por su manejo del asesinato de Charlie Kirk

Política

"El presidente Trump está utilizando al FBI como herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso", afirmó un grupo de cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes en un comunicado el martes.

"Ayer, el FBI se puso en contacto con los sargentos de armas de la Cámara y el Senado para solicitar entrevistas", indicaron.

La senadora de Michigan Elissa Slotkin, una de las seis legisladoras demócratas que aparecen en el video, dijo a los periodistas el martes que "anoche, la división antiterrorista del FBI envió una nota a los miembros del Congreso en la que les informaba que iban a abrir lo que parece ser una investigación contra los seis". Afirmó que Trump "está intentando utilizar al FBI para asustarnos".

"Tanto si estás de acuerdo con el video como si no, la pregunta que me hago es: ¿es esta la respuesta adecuada para un presidente de los Estados Unidos, perseguir y tratar de utilizar al gobierno federal como arma contra aquellos con los que no está de acuerdo?", dijo Slotkin.

El FBI se negó a hacer comentarios el martes, pero el director Kash Patel, en una entrevista con la periodista Catherine Herridge, lo describió como un "asunto en curso" al explicar por qué no podía discutir los detalles.

Cuando se le preguntó por su reacción al vídeo, Patel respondió: "Lo que me pasa por la cabeza es lo mismo que me pasa por la cabeza en cualquier caso: ¿existe un fundamento legal para abrir una investigación o no? Y esa decisión la tomarán los agentes y analistas profesionales aquí, en el FBI".

PUBLICIDAD

Críticas a ataques en el Caribe

El FBI no ha aclarado sobre qué base solicitaban las entrevistas y los legisladores dijeron que no tenían más información.

Los legisladores que aparecen en el video, entre los que también se encuentran los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan, han servido todos en el ejército o en la comunidad de inteligencia.

Kelly, que fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y luego retirarse con el rango de capitán, dijo a las tropas que "pueden negarse a cumplir órdenes ilegales", mientras que otros legisladores que aparecen en el video afirmaron que necesitaban que las tropas "defendieran nuestras leyes... nuestra Constitución".

Los legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video. Pero en un evento celebrado el martes en Michigan, Slotkin señaló que la administración Trump ordenó al ejército volar pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental acusadas de transportar drogas y continuó intentando desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses a pesar de algunos reveses legales.

Vea también:

Video Marjorie Taylor Greene anuncia su renuncia tras haber sido tildada como "traidora" por Donald Trump
Relacionados:
FBIMilitaresEjército de los Estados UnidosDepartamento de Defensa (Pentágono)Donald TrumpleyesCongreso de EE.UU

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX