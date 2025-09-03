Qué se sabe sobre el ataque de EEUU a una embarcación venezolana en el Caribe del que Caracas cuestiona su veracidad

Video Qué se sabe del “ataque letal” de EEUU a una narcolancha venezolana que vinculan al Tren de Aragua

La tensión en la relación entre Estados Unidos y Venezuela escaló a un nuevo nivel este martes cuando Donald Trump reveló que el ejército de su país había atacado en el Caribe una embarcación que presuntamente transportaba drogas y que había zarpado de Venezuela. En el ataque, según Trump, murieron 11 personas de la embarcación, y no hubo ningún daño para las fuerzas estadounidenses.

El presidente publicó un supuesto video del ataque que supondría el primer operativo del despliegue militar de Washington en aguas cercanas a las costas de Venezuela con el objetivo, según la Casa Blanca, de frenar el tráfico de drogas que sale del país sudamericano rumbo a EEUU.

Sin embargo, la controversia no hizo más que aumentar cuando el gobierno de Nicolás Maduro reaccionó a la noticia y aseguró que el video publicado por Trump estaba creado con inteligencia artificial.

Estas son algunas claves de lo que se sabe hasta ahora de este ataque.

¿Qué dijo Trump sobre el ataque de EEUU a una embarcación venezolana?

Trump reveló primero la noticia durante un acto en la Oficina Oval. "Acabamos, en los últimos minutos, de disparar a un barco que transportaba drogas...", anunció sin aportar apenas detalles.

"Hoy, el Ejército de EEUU llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista", confirmó poco después el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente aportó más información horas más tarde en una publicación en su red Truth Social.

"El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", escribió en su mensaje en el que calificó a las personas a bordo del barco como "narcoterroristas" miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

El mandatario aseguró que el ataque había tenido lugar "en aguas internacionales" y que los presuntos narcotraficantes "transportaban narcóticos ilegales con destino a EEUU".

"Por favor, que esto sirva como aviso para cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América”, advirtió.

¿Qué se ve en el video publicado por Trump?

Junto a su mensaje, Trump también publicó un breve video de una pequeña embarcación que parece explotar en llamas.

Las imágenes muestran una supuesta lancha rápida de varios motores viajando en el mar hasta que, repentinamente, hay un destello brillante sobre ella. Luego se ve brevemente el bote cubierto en llamas.

El video, que es en gran parte en blanco y negro, no es lo suficientemente claro como para confirmar si la embarcación lleva a 11 personas. La calidad de la imagen tampoco permite saber si existen alijos de drogas dentro del bote.

¿Qué dijo Venezuela tras la revelación del ataque por parte de EEUU?

En su primera aparición pública tras el anuncio de Trump, Maduro no se refirió directamente al ataque. Sin embargo, acusó a EEUU de perseguir "las riquezas de Venezuela”.

“Frente a las amenazas imperialistas, Dios (está) con nosotros (...). Ellos vienen (...) por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas", declaró Maduro, quien atacó al secretario de Estado estadounidense.

"La juventud de EEUU no cree en las mentiras del mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, porque el que manda en la Casa Blanca es Marco Rubio, la mafia de Miami, que le quiere llenar las manos de sangre al presidente Donald Trump", afirmó.

El ministro de Comunicaciones venezolano, Freddy Ñáñez, fue en cambio mucho más directo al cuestionar incluso la veracidad del video publicado por Trump y asegurar que estaba manipulado con inteligencia artificial.

"Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como “prueba” un video con IA (así comprobado)", escribió en X.

"Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar marchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", agregó Ñáñez.

Para sustentar su argumento, el funcionario venezolano publicó varias imágenes con la respuesta que le había dado Gemini, el asistente de IA de Google, cuando le preguntó sobre la veracidad del video de Trump.

“Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante IA. Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA", se lee en la respuesta.

¿Qué dijo Marco Rubio y por qué fue tan criticado por Venezuela en sus reacciones?

Trump y Rubio habían anunciado preliminarmente el ataque, poco antes de que el secretario de Estado partiera este martes en un viaje a México y Ecuador para mantener conversaciones con sus presidentes sobre cárteles de drogas, seguridad, aranceles y otros temas.

En un breve diálogo con reporteros antes de partir de Miami hacia Ciudad de México, Rubio remitió las preguntas sobre los detalles específicos del ataque al Pentágono. Sin embargo, dijo que las drogas en la embarcación probablemente se dirigían a Trinidad o a otro lugar en el Caribe.

Durante años, Rubio se ha posicionado contra Maduro y otros gobiernos izquierdistas de América Latina, y ha apoyado a líderes de la oposición.

En 2018, durante el primer mandato de Trump, Rubio dijo a Univision que había un “fuerte argumento” para el uso del ejército estadounidense en Venezuela. El entonces senador aseguró que, aunque había defendido una opción "no militar y pacífica" durante años, las circunstancias habían cambiado.

"Creo que las Fuerzas Armadas de EEUU solamente se utilizan en caso de amenaza de seguridad nacional (...). Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a EEUU", declaró entonces.

Cuando se le preguntó si Trump llevaría a cabo operaciones en suelo venezolano, Rubio fue ambiguo. “Vamos a enfrentarnos a los cárteles de drogas dondequiera que estén y dondequiera que operen contra los intereses de Estados Unidos”, respondió.

¿Qué se sabe sobre la relación del barco atacado con el Tren de Aragua?

La Casa Blanca no aclaró cómo el ejército determinó que quienes estaban a bordo de la embarcación atacada eran miembros del Tren de Aragua.

"Tren de Aragua está designada como una Organización Terrorista Extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en EEUU y el hemisferio occidental", aseguró Trump en su mensaje.

El presidente y funcionarios de su gobierno han culpado repetidamente a la pandilla de ser la raíz de la violencia y el tráfico de drogas ilícitas que plagan algunas ciudades.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión del estado de Aragua, en el centro de Venezuela. La pandilla se ha expandido en los últimos años, aunque su tamaño total no está claro, ni el grado en que sus acciones están coordinadas a través de las fronteras estatales y nacionales.

¿Qué supone el ataque en el marco del despliegue militar de EEUU en el Caribe?

La operación se produjo después de que Washington anunciara el mes pasado planes para aumentar su fuerza marítima en las aguas frente a Venezuela para combatir las amenazas de cárteles latinoamericanos del narcotráfico.

Washington no ha confirmado que esté planeando una hipotética invasión ni una incursión terrestre en el país sudamericano, pese al gran volumen de la misión desplegada, según los reportes: tres destructores, tres buques de transporte anfibio, un crucero lanzamisiles, un submarino de propulsión nuclear y unos 4,500 militares.

El gobierno de Maduro, que considera este despliegue una "amenaza", respondió con su propio envío de tropas a la costa de Venezuela y de 15,000 soldados a su frontera con la vecina Colombia, como parte de un operativo antidrogas.

También llamó a la población a alistarse voluntariamente como milicianos, tras lo que 4.2 millones de personas acudieron a los puntos de registro, según las autoridades. La oposición, en cambio, aseguró que la iniciativa fue un fracaso.

Maduro argumenta que la Casa Blanca está construyendo una falsa narrativa de narcotráfico sobre él para tratar de obligarlo a dejar el poder.

EEUU, sin embargo, insiste en que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, por lo que ofrece una recompensa por su captura de $50 millones.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", aseguró Maduro este lunes, quien denunció que existen "ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino" que apuntan hacia su país.

Por ello, el líder venezolano denunció que declararía constitucionalmente una "república en armas" si su país “fuera agredido” por las fuerzas militares estadounidenses.