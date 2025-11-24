Pentágono investiga al senador Kelly por el video que llevó a Trump a pedir "castigar con la muerte" a varios demócratas

El Pentágono anunció este lunes que investiga al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por posibles infracciones de la ley militar, después se uniera a otros legisladores en un video que el presidente Donald Trump calificó de "sedicioso" porque instaba a las tropas estadounidenses a desobedecer órdenes ilegales.

El comunicado del Pentágono citó una ley federal que permite que los militares retirados sean llamados de nuevo al servicio activo por orden del secretario de Defensa para un posible juicio militar u otras medidas. Kelly sirvió en la Marina de los Estados Unidos como piloto de combate antes de convertirse en astronauta. Se retiró con el rango de capitán.

Resulta extraordinario que el Pentágono, que hasta el segundo mandato de Trump solía esforzarse por actuar y parecer apolítico, amenace directamente a un miembro del Congreso en funciones con una investigación.

En su comunicado, el Pentágono sugirió que las declaraciones de Kelly en el video interferían con la "lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas", citando la ley federal que prohíbe tales acciones.

"Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales, que podrían incluir el regreso al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas", afirma el comunicado.

"Puede rechazar órdenes ilegales": el mensaje de Kelly

En el video publicado el martes pasado, Kelly fue uno de los seis legisladores que sirvieron en las fuerzas armadas o en la comunidad de inteligencia que hablaron "directamente con los miembros de las fuerzas armadas".

Kelly les dijo a las tropas: "Pueden rechazar órdenes ilegales", y otros legisladores afirmaron que necesitaban tropas para "defender nuestras leyes... nuestra Constitución".

El secretario de Defensa Pete Hegseth afirmó en una publicación en su cuenta personal de redes sociales que Kelly era el único legislador investigado porque es el único que se retiró formalmente del ejército y, por lo tanto, aún se encuentra bajo la jurisdicción del Pentágono.

"La conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas y será abordada como corresponde", añadió Hegseth.

Días después de la publicación del video, el presidente Donald Trump acusó a los legisladores de sedición "castigable con la MUERTE" en una publicación en redes sociales. El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, también emitió un comunicado: "Nuestros militares cumplen las órdenes y nuestros civiles dan las órdenes legales".

En declaraciones el domingo en el programa "Face the Nation" de CBS, Kelly afirmó que las palabras de Trump eran "muy serias" y "tienen un peso enorme". Añadió que "debido a lo que dice, ahora hay mayores amenazas contra nosotros".

La oficina de Kelly no respondió de inmediato el lunes a una solicitud de comentarios sobre la investigación del Pentágono.

Lo que los militares pueden o no pueden hacer

Las tropas, especialmente los comandantes uniformados, tienen la obligación específica de rechazar las órdenes ilegales si toman esa decisión.

Si bien los comandantes cuentan con abogados militares en su personal para consultar al tomar dicha decisión, las tropas de base encargadas de ejecutar esas órdenes rara vez se encuentran en una posición similar y a menudo tienen que depender de sus superiores.

Una amplia jurisprudencia también sostiene que el simple hecho de seguir órdenes, conocido coloquialmente como la "defensa de Núremberg", ya que fue utilizada sin éxito por altos oficiales nazis para justificar sus acciones bajo el régimen de Adolf Hitler, no absuelve a las tropas.