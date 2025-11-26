Mark Kelly vs el gobierno de Trump: quién es el senador en la mira del Pentágono

Video Congresistas demócratas acusan a Trump de usar al FBI para intimidarlos, tras video que lo molestó

El senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, con una notable carrera como piloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, se ha convertido en el principal foco de una confrontación inusual con el Departamento de Defensa bajo el mando de la administración del presidente Donald Trump.

La controversia surgió a raíz de un video en el que Kelly y otros legisladores dijeron a los miembros de las fuerzas armadas que podrían negarse a cumplir "órdenes ilegales". Si bien no hacen menciones específicas de las motivaciones del mensaje, los demócratas lo publicaron en un contexto en que el gobierno de Trump continúa sus intentos de desplegar tropas en varias ciudades de EEUU y está bombardeando supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico.

Los legisladores demócratas que aparecieron en un video afirmaron que el FBI los ha contactado para comenzar a programar entrevistas, lo que indica una posible investigación. Esta sería la segunda investigación relacionada con el video, un día después de que el Pentágono anunciara que estaba investigando al senador Kelly por posibles violaciones de la ley militar.

La respuesta del gobierno fue inmediata, agresiva y punitiva.

Primero, la explosiva reacción del presidente. En su red social, Trump tildó el mensaje de los demócratas como "¡CONDUCTA SEDICIOSA, castigada con la PENA DE MUERTE!". Luego escribió: "Esto es realmente grave y peligroso" y "no podemos permitir que sus palabras queden impunes... ¿¡ENCARCÉLENLOS!?". Debajo, Trump amplificó mensajes que decían cosas como “¡CÚELGUENLOS, GEORGE WASHINGTON LO HARÍA!!”, lo que provocó una condena por parte de los demócratas.

Luego, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, atacó públicamente al grupo y específicamente a Kelly. El Pentágono citó una ley federal que potencialmente permite que el senador sea llamado de nuevo al servicio activo para enfrentar un juicio militar o medidas disciplinarias. Que el Pentágono haya amenazado directamente a un miembro del Congreso en funciones con una investigación es algo extraordinario.

El estatus diferente de Mark Kelly

El video de la polémica fue publicado días atrás en redes sociales y dura unos 90 segundos. La senadora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, presentó a seis legisladores: ella misma y el senador Mark Kelly (Arizona); y a los representantes Jason Crow (Colorado), Chris Deluzio (Pennsylvania), Maggie Goodlander (New Hampshire) y Chrissy Houlahan (Pennsylvania), hablando directamente a los miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU.

Los legisladores, todos ellos con experiencia militar o de inteligencia, declararon: "Esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses" y que "en este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, en nuestro país".

De todos ellos, Kelly es el único militar formalmente retirado, lo que coloca bajo la jurisdicción del Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ), indican expertos. El UCMJ es el cuerpo legal que rige el sistema de justicia militar y establece "leyes y procedimientos penales para todas las ramas de las Fuerzas Armadas"

Eso puede incluir ciertas limitaciones a su libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución. El derecho legal del ejército dice que "el derecho a la libertad de expresión en las fuerzas armadas no es ilimitado y debe sopesarse con la consideración primordial de proporcionar una fuerza de combate eficaz para la defensa del país".

Mark Kelly: del Espacio a la política

Mark Kelly lleva toda su vida trabajando para diferentes alas del gobierno estadounidense. Fue aviador naval; voló en decenas de misiones de combate, incluso en la Operación Tormenta del Desierto (exitoso operativo en la Guerra del Golfo, que acabó en 1991 con la ocupación de Irak sobre Kuwait).

Kelly se retiró de la Marina como capitán y posteriormente, fue seleccionado como astronauta de la NASA en 1996, junto con su hermano gemelo, Scott. En total, Kelly pasó más de 50 días en el espacio en cuatro viajes, culminando como comandante del último vuelo del transbordador espacial Endeavour antes de retirarse de la NASA en 2011.

Actualmente (desde 2020) Kelly es el senador por Arizona, ocupando el escaño que una vez tuvo el senador republicano moderado, John McCain. Kelly, de hecho, ha cultivado un perfil similar al del fallecido McCain, con posturas que a veces se distancian moderadamente de los demócratas, con tono conciliatorio y abierto a trabajar de modo bipartidista.

Desde 2007, Kelly está casado con la excongresista demócrata Gabby Giffords, quien en 2011 sufrió un ataque armado que la dejó con secuelas en el habla y la movilidad, que han mejorado con los años de rehabilitación. Kelly y Giffords cofundaron un grupo de defensa en pos de la seguridad en el porte de armas.

La controversia: sedición, órdenes Ilegales y Kelly en el centro

Todo esto resultó en que el FBI y el Pentágono han, según reportes, abierto investigaciones por el video, después de que Trump acusara a los legisladores de sedición y afirmara que se castiga con la MUERTE.

Aunque algunos expertos legales califican de extraordinario someter a un senador en funciones a un consejo de guerra por su participación en un video, Hegseth está sopesando opciones de castigo que incluyen la reducción de su rango o pensión, o incluso el procesamiento bajo la ley militar.

Hegseth, por ejemplo, ha atacado a Kelly en redes sociales y se ha referido a él como capitán, entre comillas, posiblemente insinuando la revisión de su rango.

El secretario de Defensa catalogó el mensaje como "despreciable, imprudente y falso". Dirigiéndose a Kelly, Hegseth declaró: "La conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas y será abordada como corresponde". También agregó que los comentarios del grupo "siembran duda y confusión, lo que solo pone en peligro a nuestros soldados".

A pesar de las amenazas, Kelly se ha mantenido firme. El senador ha afirmado haber cumplido su juramento a la Constitución y ha desestimado la investigación. Ha declarado que las acciones de la administración son "muy serias" y que no será intimidado ni "silenciado por matones que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución"

El video, los demócratas dicen a los miembros de las fuerzas armadas que "pueden rechazar órdenes ilegales", una publicación que coincidió con las preocupaciones sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses de contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas y el despliegue de tropas en ciudades de EEUU a pesar de la objeción de los gobernadores.

La administración Trump argumentó que el propósito de los legisladores al enfatizar el deber de desobedecer órdenes ilegales era incitar a las tropas a desobedecer órdenes legítimas.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, respaldó a Kelly y acusó al presidente de usar al Pentágono como "su perro de ataque personal", y el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, afirmó: "Mark dijo la verdad: en Estados Unidos, juramos lealtad a la Constitución, no a los aspirantes a reyes".

Hasta ahora, la investigación del Pentágono se ha denominado una "revisión exhaustiva" y no una investigación formal. El Pentágono sugirió que las declaraciones de Kelly podrían interferir con la "lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas".