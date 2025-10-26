10 ataques, más de 40 muertos y cuestionamientos en el Congreso: la ofensiva de Trump contra supuestas 'narcolanchas'

Video ¿Trump necesita permiso del Congreso para realizar ataques por tierra contra carteles de la droga?

En menos de dos meses, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han informado que el Ejército ha matado a por lo menos 43 personas en una decena de ataques contra embarcaciones para presunto tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal que utilizó la administración Bush cuando declaró la guerra al terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pero a medida que ha aumentado el número de ataques, se ha intensificado el debate en el Congreso sobre los límites del poder del presidente. Los ataques se han producido sin ninguna investigación legal ni una declaración de guerra tradicional por parte del Legislativo, y algunos legisladores han planteado dudas sobre la falta de pruebas contundentes que justifiquen las muertes.

Mientras tanto, una inusual concentración naval en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, han avivado los temores de una agresión militar al país sudamenticano y las especulaciones de que Trump podría intentar derrocar al régimen de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos y que, según la Casa Blanca, encabeza el Cartel de los Soles.

A continuación se presenta una cronología de las acciones militares de Estados Unidos y las preocupaciones de algunos legisladores:

20 de enero

Trump firma una orden ejecutiva en su primer día de regreso a la Casa Blanca que allana el camino para que las organizaciones criminales y los carteles de la droga sean nombrados "organizaciones terroristas extranjeras". Entre ellas se encuentra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana que se expandió por el hemisferio occidental con crímenes como extorsión, secuestro, homicidios, tráficos de personas y de drogas.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha cuestionado la afirmación central de Trump de que la administración de Maduro está colaborando con Tren de Aragua y orquestando el tráfico de drogas y la inmigración ilegal hacia el país.

20 de febrero

La administración Trump designa formalmente a ocho organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta calificación se reserva normalmente para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, que utilizan la violencia con fines políticos, y no para redes delictivas con fines lucrativos.

19 de agosto

Funcionarios estadounidenses confirman que el Ejército ha desplegado tres destructores lanzamisiles Aegis en aguas cercanas a Venezuela, como parte de la iniciativa de Trump para combatir las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

La fuerza naval en el Caribe creció en pocas semanas hasta incluir tres buques de asalto anfibio y otros dos buques de la Armada de Estados Unidos, con un total de unos 6,000 marineros y marines. Los buques de asalto anfibio llevan a bordo una variedad de aeronaves, y Estados Unidos desplegó aviones de combate F-35 en Puerto Rico en septiembre.

Un submarino de la Armada también está operando frente a las costas de Sudamérica y es capaz de transportar y lanzar misiles de crucero.

2 de septiembre

Estados Unidos lleva a cabo su primer ataque contra lo que, según Trump, era un barco que transportaba drogas, que zarpó de Venezuela y era operado por Tren de Aragua.

El presidente afirma que murieron 11 personas y publica un breve video en el que se ve un pequeño barco que parece explotar en llamas. El video no muestra ningún alijo grande o claro de drogas en el interior del barco.

Video Qué se sabe del “ataque letal” de EEUU a una narcolancha venezolana que vinculan al Tren de Aragua

10 de septiembre

En una carta dirigida a la Casa Blanca, el senador Tim Kaine, de Virginia, y otras dos docenas de senadores demócratas afirman que la administración Trump no ha proporcionado "ninguna justificación legal legítima" para el ataque.

El senador Jack Reed, de Rhode Island, máximo representante demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, afirma en un discurso pronunciado esa semana que el Ejército estadounidense no está "facultado para perseguir a presuntos delincuentes y matarlos sin juicio previo".

11 de septiembre

En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusa al gobierno estadounidense de asesinato, al tiempo que cuestiona la relación de las personas a bordo de la embarcación atacada con la banda.

"¿Y cómo los identificaron como miembros del Tren de Aragua? ¿Tenían, no sé, un chip? ¿Tenían un código QR y (el Ejército estadounidense) lo leyó desde arriba en la oscuridad?", dijo Cabello. "Confesaron abiertamente haber asesinado a 11 personas".

15 de septiembre

El Ejército estadounidense lleva a cabo su segundo ataque contra una supuesta embarcación de narcotraficantes, matando a tres personas.

Cuando se le preguntó qué pruebas tenía Estados Unidos de que la embarcación transportaba drogas, Trump respondió a los periodistas: "Tenemos pruebas. Solo hay que ver la carga que quedó esparcida por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes".

Video El momento del segundo ataque de EEUU a una lancha venezolana contra presuntos narcotraficantes

19 de septiembre

Trump afirma que el Ejército estadounidense ha llevado a cabo su tercer ataque mortal contra un presunto barco de tráfico de drogas. El presidente afirma que el ataque ha causado la muerte de tres personas y que los servicios de inteligencia "han confirmado que el barco traficaba con narcóticos ilícitos".

Varios senadores y grupos de derechos humanos siguen cuestionando la legalidad de los ataques, calificándolos de posible abuso de la autoridad ejecutiva. Expertos de la ONU lo llaman "ejecuciones extrajudiciales".

2 de octubre

Trump declara que los carteles de la droga son combatientes ilegales y afirma que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, según un memorándum de la administración Trump obtenido por The Associated Press.

El memorándum parece representar una afirmación extraordinaria de los poderes bélicos presidenciales, ya que Trump declara efectivamente que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar.

El memorándum suscitó críticas por parte de algunos legisladores, entre ellos el senador republicano Rand Paul, de Kentucky. Este afirmó que solo el Congreso tiene la autoridad para declarar la guerra y calificó el memorándum como "una forma de fingir" que la administración está notificando a los legisladores con una justificación para los ataques.

3 de octubre

Hegseth afirma que ordenó un cuarto ataque contra una pequeña embarcación a la que acusa de transportar drogas en aguas frente a Venezuela. Dice que el ataque mató a cuatro hombres, pero no ofrece detalles sobre quiénes eran ni a qué grupo pertenecían.

Trump dice en su propia publicación en las redes sociales que el barco estaba "cargado con suficientes drogas para matar a entre 25,000 y 50,000 personas" e insinuó que estaba "entrando en territorio estadounidense" mientras se encontraba frente a la costa de Venezuela.

8 de octubre

Los republicanos del Senado rechazan una ley que habría obligado al presidente a solicitar la autorización del Congreso antes de lanzar nuevos ataques militares contra los cárteles.

La votación se desarrolló principalmente siguiendo las líneas partidistas, con 48 votos a favor y 51 en contra, con dos republicanos, Paul y la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, votando a favor, y el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, votando en contra.

14 de octubre

La ofensiva contra las embarcaciones en las aguas sudamericanas y del Caribe empieza a intensificarse. Trump anuncia el quinto ataque contra una pequeña lancha acusada de transportar drogas, afirmando que ha causado la muerte de seis personas.

El presidente asegura que la "inteligencia" de Estados Unidos ha confirmado que la embarcación traficaba con narcóticos, estaba relacionada con "redes narcoterroristas" y se encontraba en una ruta conocida de tráfico de drogas.

15 de octubre

Trump confirma que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela y afirma que está sopesando la posibilidad de llevar a cabo operaciones terrestres en el país.

El presidente afirma que la administración "está estudiando la posibilidad de una intervención terrestre" mientras considera nuevos ataques en la región. Se niega a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra Maduro.

16 de octubre

El almirante de la Armada que supervisa las operaciones militares en la región dice que se retirará en diciembre.

El almirante Alvin Holsey se había convertido en el líder del Comando Sur de Estados Unidos en noviembre pasado, supervisando un área que abarca el mar Caribe y las aguas frente a Sudamérica. Este tipo de puestos suelen durar entre tres y cuatro años.

16 de octubre

Trump afirma que Estados Unidos ha atacado un sexto barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe, matando a dos personas y dejando dos supervivientes que se encontraban en la embarcación semisumergible.

El presidente afirma más tarde que los supervivientes serán enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, "para ser detenidos y procesados". La repatriación evitó preguntas sobre cuál habría sido su situación legal en el sistema judicial estadounidense.

17 de octubre

El Ejército estadounidense ataca un séptimo barco que, según Hegseth, transportaba "cantidades importantes de narcóticos" y estaba relacionado con un grupo rebelde colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Afirma que el ataque mató a los tres "terroristas" que iban a bordo.

Cuando Hegseth anuncia el ataque el 19 de octubre, no aporta ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, pero comparte un breve vídeo en el que se ve un barco envuelto en llamas.

20 de octubre

El representante Adam Smith, miembro destacado del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja, solicita una audiencia sobre los ataques a los barcos.

"En mis más de 20 años en el comité, nunca recuerdo haber visto a un comandante combatiente abandonar su puesto tan pronto y en medio de tal agitación", declaró Smith en un comunicado sobre la inminente salida de Holsey.

"Tampoco he visto nunca una falta de transparencia tan asombrosa por parte de la Administración y el Departamento a la hora de informar de manera significativa al Congreso sobre el uso de la fuerza militar letal", advierte Smith.

21 de octubre

Un equipo de expertos independientes designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó duramente las "acciones encubiertas y amenazas" que Estados Unidos está utilizando contra Venezuela, afirmando que los ataques se están llevando a cabo sin una base jurídica adecuada.

"Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la Fuerza Armada contra otro país", afirmaron los expertos en un comunicado. "Estas medidas suponen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe".

El comunicado afirma que los expertos han transmitido sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

21 de octubre

Hegseth afirma que el Ejército estadounidense lanzó su octavo ataque contra un presunto barco que transportaba drogas, matando a dos personas en el océano Pacífico oriental. Según fuentes militares colombianas, citadas por la agencia AFP, la ofensiva ocurrió cerca de las aguas territoriales de Colombia.

El ataque, anunciado en las redes sociales un día después, supone una ampliación del área de actuación del Ejército y un desplazamiento hacia las aguas de Sudamérica, por donde se trafica gran parte de la cocaína de los mayores productores mundiales.

22 de octubre

Hegseth anunció el noveno ataque, otro en el océano Pacífico oriental, y afirmó que tres hombres habían resultado muertos. El video que publicó en las redes sociales mostraba un barco en movimiento, una explosión y, a continuación, llamas y humo saliendo del barco. Las imágenes pasan a lo que parecen varios paquetes flotando en el agua.

24 de octubre

Pete Hegseth informa en sus redes sociales que Estados Unidos realizó un nuevo ataque, el primero nocturno, contra una embarcación de supuestos narcotraficantes que operaban en el mar Caribe e informó que tuvo como resultado un balance de seis muertos.

Hegseth señaló que la operación tuvo lugar en aguas internacionales contra lo que denominó operativos del Tren de Aragua que "traficaban narcóticos en el mar Caribe". "La embarcación, era conocido por nuestros servicios de inteligencia, estaba implicada en el tráfico ilegal de narcóticos", aseguró el jefe del Pentágono.

Su publicación viene acompañada de un video de 21 segundos con imágenes en blanco y negro de un punto de mira señalando a una embarcación que hace explosión al recibir lo que se supone es el impacto de una aeronave estadounidense.

Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, dijo Hegseth en la publicación. “De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te daremos caza y te mataremos”, agregó.

