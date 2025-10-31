La confusión sobre el tipo de “pruebas nucleares” a las que se refería realmente Trump para responder a las de otros países (que no las hacen)

Donald Trump se negó a aclarar este viernes si planea reanudar las pruebas de detonación nuclear subterráneas, como pareció claramente sugerir en una publicación en redes sociales esta semana.

"Lo sabrán muy pronto", respondió sin dar más detalles el presidente cuando periodistas le preguntaron si tenía la intención de reanudar o no este tipo de pruebas.

"Vamos a hacer algunas pruebas" (…). "Otros países lo hacen. Si ellos lo hacen, nosotros también", insistió, sin aclarar el tipo específico de pruebas a los que se refería.

El secretario de Defensa Pete Hegseth tampoco dio mucha más información cuando este viernes se le preguntó sobre qué pruebas nucleares supervisaría el Pentágono.

Sin embargo, pareció indicar a la prensa que la intención era probar ojivas cuando dijo que "reanudar las pruebas" sería "bastante responsable".

Las nuevas palabras de Trump continúan en la línea de su primer anuncio vía Truth Social que, como en otras ocasiones, fue notablemente impreciso y sin apenas detalle sobre los argumentos detrás de una medida de tal magnitud.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato", se leía en el mensaje del republicano, en el que también mencionaba las capacidades nucleares de Rusia y China.

“Las suspendimos hace años, muchos años. Pero si otros están haciendo pruebas, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos”, explicó después.

La cuestión es que no es cierto que otros países estén haciendo pruebas nucleares, y menos los mencionados por el presidente en su anuncio.

Ningún país realiza pruebas nucleares con explosiones desde hace años

El último que realizó una prueba explosiva de este tipo fue Corea del Norte en 2017. En el caso de Rusia y China, en cambio, no realizaron ninguna desde la década de los 90 del siglo pasado.

Expertos creen que Trump podría estar refiriéndose más bien con su mensaje a la reciente declaración del gobierno de Vladimir Putin de que probó con éxito un misil de crucero de propulsión nuclear y un torpedo submarino. Ambos están diseñados para evitar las defensas antimisiles del enemigo.

Sin embargo, dichos tests rusos no implicaron una detonación nuclear y, de hecho, la existencia de dichas armas ya se conocía.

Incluso si Trump realmente quisiera responder a Moscú con pruebas “en igualdad de condiciones”, tampoco podría hacerlo en este caso.

El motivo es que no existe en el arsenal estadounidense un equivalente a dichas armas rusas, dado que Washington decidió hace décadas que desarrollar esos sistemas no era productivo, le dijo a CNN un exfuncionario del gobierno de Trump que trabajó en temas nucleares.

En cambio, Trump parecía más bien referirse con su orden a retomar las pruebas nucleares vistas en la Guerra Fría, cuando EEUU, Rusia y China realizaban detonaciones de manera regular en la atmósfera y el espacio exterior, y después de manera subterránea.

De hecho, la última vez que EEUU hizo una prueba de arma nuclear en 1992 fue en un sitio de pruebas subterráneo en el estado de Nevada. Sin embargo, ningún país en el mundo realiza actualmente este tipo de iniciativas.

Expertos cuestionan la ambigüedad y falta de claridad en el anuncio de Trump sobre pruebas nucleares

En sus imprecisas explicaciones, Trump no dio ninguna justificación para reanudar las pruebas nucleares en el país, al margen de su incorrecta afirmación de que otros están haciendo lo mismo.

El vicepresidente JD Vance dijo este jueves que era importante poner a prueba el arsenal nuclear para garantizar que “realmente funciona correctamente”.

Poco después, matizó sus palabras. “Para que quede claro, sabemos que funciona correctamente, pero hay que supervisarlo a lo largo del tiempo, y el presidente solo quiere asegurarse de que lo hagamos”.

Vance, en cambio, no hizo ninguna referencia a la afirmación de Trump sobre las pruebas en otros países ni a su intención de responder “en igualdad de condiciones”.

Daryl G. Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas escribió en la red social X que "Trump está malinformado y desactualizado" sobre el tema.

"EEUU no tiene una justificación técnica, militar ni política para reanudar las pruebas nucleares explosivas por primera vez desde 1992".

Algunos expertos reconocen que, dado lo ambiguo de sus declaraciones, es difícil tener claridad absoluta sobre si Trump se refería —como todo parece apuntar— a este tipo de ensayos detenidos hace décadas o a realizar pruebas de vuelo como las hechas recientemente Rusia, que no suponen la detonación de los misiles.

"Creo que habrá pruebas de vuelo de misiles balísticos, pero no me sorprendería si Estados Unidos reanudara sus ensayos explosivos", le dijo a Deutsche Welle Alexander Bollfrass, director de Estrategia, Tecnología y Control de Armas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Pero "no creo que EEUU trate de replicar lo que hacen los rusos. EEUU tiene un programa de modernización bastante claro para sus armas nucleares. Muchas de ellas datan de fines de la Guerra Fría, por lo que tiene sentido modernizarlas e incorporar nuevos sistemas", agregó.

Cuáles serían los riesgos de reiniciar las pruebas nucleares explosivas

De cualquier modo, la mayoría coincide al señalar los riesgos que la reanudación de las pruebas nucleares en EEUU podría suponer.

“Si el presidente se refiere a la reanudación de las pruebas nucleares explosivas, sería una medida sumamente desafortunada y lamentable por parte de EEUU”, escribió en The Conversation Tilman Ruff, investigador de la Escuela de Población y Salud Global en la Universidad de Melbourne, Australia.

Ruff opina que “casi inevitablemente, esto conllevaría anuncios recíprocos de represalias por parte de otros países con armas nucleares, en particular Rusia y China, lo que consolidaría una carrera armamentista acelerada que nos pone a todos en grave peligro”.

“Además, crearía graves riesgos de lluvia radiactiva a nivel mundial. Incluso si dichas pruebas nucleares se realizan bajo tierra, esto supone un riesgo en cuanto a la posible liberación y emisión de materiales radiactivos, así como la potencial filtración a las aguas subterráneas”, destaca.

“Sí, podemos aprender cosas mediante los ensayos nucleares”, dijo por su parte Siegfried S. Hecker, exdirector del laboratorio de armamento de Los Álamos, en Nuevo México, en una entrevista recogida por The New York Times.

“Pero si consideramos el panorama general, tenemos mucho más que perder al volver a realizar pruebas que lo que podemos ganar”, concluyó.

