Esa persona NO está entregando boletas ilegalmente en Pensilvania: es un trabajador del servicio postal de EEUU

Pensilvania es uno de los estados más importantes en estas elecciones.

En medio del contexto de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, se difundió un video insinuando que una persona estaba haciendo algo ilegal al entregar de manera “sospechosa” una “cantidad excesiva” de boletas de votación en un condado de Pensilvania. Sin embargo, se trata de una desinformación. El mismo gobierno de Pensilvania identificó a esa persona como un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos.

"Hay alguien aquí en el condado de Northampton [Pensilvania] dejando una cantidad excesiva de boletas en el último segundo, después de que la oficina ya cerró", dice el audio de un video en el que se observa una cámara seguir a una persona vestida de oscuro con una caja que parece contener boletas. Luego se escucha: “Dice que trabaja en el correo, pero no sé si me lo creo".

El video, que ha alcanzado más de 7.8 millones de visualizaciones desde su publicación en X el 29 de octubre de 2024, ha sido compartido por usuarios en la plataforma.

Es empleado de USPS

El Condado de Northampton, uno de los 67 condados de Pensilvania, confirmó que la persona "es literalmente el director de correos", a través de un comentario en X el 30 de octubre de 2024, un día después de la difusión del video que estamos verificando.

Lamont McClure, ejecutivo del Condado de Northampton, también identificó al individuo en el video como el “director interino de la sucursal de Easton del Servicio Postal de Estados Unidos” (USPS, por sus siglas en inglés) en una entrevista con Reuters, medio que, al igual que elDetector, es miembro de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, en inglés). Aunque su nombre fue mencionado, no lo revelaremos por razones de privacidad.

USPS es una institución federal independiente que se encarga de recoger, procesar, transportar y entregar el correo electoral del país, como lo ha hecho en comicios anteriores.

McClure explicó que, aunque la persona en el video no usa uniforme ni conduce un vehículo de la entidad en el curso normal de sus actividades laborales, es la "persona encargada de entregar las boletas" y describió la situación como "la cosa más normal, natural y legal del mundo: la oficina de correos entregando el correo".

También señaló que esta persona ha trabajado en USPS durante “más de 20 años” y previamente fue designada como director de correos en Barrington, Rhode Island, en 2009, y en Fall River, Massachusetts, en 2022. Desde elDetector verificamos que el nombre del director apareció en el sitio web de USPS.

Pensilvania es uno de los siete estados "péndulo" en el panorama electoral de Estados Unidos y se destaca entre ellos por ser el que más votos electorales aporta, con un total de 19. Esto lo convierte en un estado clave que puede influir significativamente en el resultado de las elecciones.

Conclusión

Es falso que la persona que dejaba las boletas en el condado de Northampton, Pensilvania, estuviera haciendo algo sospechoso, como se insinúa en una publicación difundida en X. El individuo fue identificado como el director interino de una sucursal de USPS a través de las redes sociales, y Lamont McClure, ejecutivo del Condado de Northampton, también lo confirmó en una entrevista con Reuters. McClure explicó que no hay nada irregular en lo que se observa en el video. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

