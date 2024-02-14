Una mezcla de tomate y pasta dental no te dejará libre de manchas y acné: dermatólogos advierten sobre sus riesgos

Publicaciones en redes sociales muestran el paso a paso para elaborar una mezcla con el jugo exprimido de un tomate y pasta dental que supuestamente dejaría las caras “libres de manchas, espinillas, arrugas, barros”. Sin embargo, dos dermatólogas consultadas por elDetector aseguraron que ese preparado no ayudará a mejorar el estado de tu rostro y, por el contrario, advirtieron que podría causar irritaciones y otros efectos no deseados, como dermatitis por contacto (una erupción que aparece por tocar una sustancia irritante o a la que eres alérgico).

PUBLICIDAD

“Quita manchas y acné del rostro”, dice el texto insertado sobre las imágenes de una publicación de Facebook que sumaba más de 2,800 “me gusta” y había sido compartida 264 veces hasta el 13 de febrero de 2024. Otros posts similares con la misma receta pueden ser encontrados en TikTok en español y en inglés.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En elDetector consultamos por correo electrónico a las dermatólogas Sheilagh Maguiness, profesora de la Universidad de Minnesota, y Sheryl Hoyer, de la Universidad de Illinois en Chicago, y ambas coincidieron en que no recomiendan aplicar esta mezcla en el rostro, especialmente por su potencial irritante.

“En general, frotarse con la pulpa de una fruta en la cara no hará nada más que irritar tu piel”, dijo Maguiness. “Frotarse tomate en la cara, con o sin pasta de dientes, no ayudará con el acné y desafortunadamente puede ocasionar irritaciones o dermatitis por contacto”, aseguró en su respuesta por correo electrónico.

“La pasta dental tampoco ayuda con espinillas/acné. De hecho, el flúor en la pasta dental puede empeorar el acné y los saborizantes como menta/canela aplicados directamente en la piel pueden nuevamente ser una fuente de irritación o dermatitis alérgica por contacto. Ninguno de los dos es una buena idea aplicarlos en tu piel y no han sido testados como beneficiosos en ningún ensayo clínico que pueda identificar”, añadió Maguiness.

PUBLICIDAD

"Fuerte e irritante"

Por su parte, Hoyer dijo en su respuesta vía correo electrónico que “puede haber un ligero efecto exfoliante en el tomate, pero no suficiente para ayudar efectivamente” a quitar manchas y acné. Aseguró que la mezcla “sería fuerte e irritante” y dijo que “no la recomendaría”.

También encontramos un programa de televisión argentino en el que dos médicos advierten que esa mezcla de tomate y pasta dental puede ser peligrosa porque se trata de sustancias que “son abrasivas”.

Otras notas de medios de comunicación destacan sobre todo el riesgo de ponerse pasta de dientes para el acné, al tratarse de un método no probado clínicamente que, por el contrario, puede generar “inflamación”. El dermatólogo estético Javier Pedraz incluso dijo sobre el uso de pasta dental al diario El País, de España, que “la aplicación de una crema que no está pensada para esta zona podría hasta producir más granos a largo plazo, pues obstruye el poro”.

Si los productos de venta sin prescripción para el acné o las manchas en la piel no te han funcionado bien, lo más recomendable es que consultes con un dermatólogo para que te ayude a eliminarlos.

Conclusión

Es falso que una mezcla casera de jugo de tomate y pasta dental te dejará el rostro sin “manchas, espinillas, arrugas, barros”, como asegura un video en Facebook. Esta y otras publicaciones en redes sociales que promueven usar estas sustancias en la cara van en contra de las recomendaciones de los dermatólogos, que aseguran que tal preparado no mejorará el estado de tu rostro y, por el contrario, podría ocasionar irritaciones o dermatitis por contacto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.