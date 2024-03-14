Es falso que estas imágenes sean del parto de una niña de nueve años

Es falso que las tres imágenes de una publicación compartida en Facebook más de 2,800 veces sean de una menor que dio a luz con solo nueve años. Las fotos muestran a dos niñas diferentes, que no estuvieron embarazadas, y a una mujer adulta, esta sí, dando a luz.

“Última hora. Los médicos ginecólogos acaban de hacerle el pacto [sic] ha [sic] una niña con solo 9 años. Aquí les dejo el video en el primer comentario”, dice el texto del post. En la foto principal que acompaña la publicación vemos a una mujer con gafas con un recién nacido en brazos y rodeada de un equipo médico. Una persona le toma una foto con su teléfono celular. En la de abajo a la izquierda, observamos a una niña con una considerable barriga y en la de abajo a la derecha a otra menor que abraza, entre lágrimas, a un bebé. A simple vista, ya se advierte que las dos jovencitas no son la misma.

El enlace que ofrece el post no lleva a ninguna información sobre ese supuesto caso, sino a un texto sobre sexo . No es la primera vez que en elDetector verificamos este tipo de contenidos que utilizan la técnica del clickbait (ciberanzuelo), que consiste en usar un titular, imagen o texto llamativo para atraer la atención de los lectores con el objetivo de que la gente visite webs que, como esta, no tienen nada que ver con lo que se habla o anuncia en la publicación original. Ese aumento de clics puede significar mayores ingresos económicos para el dueño de la página.

Una adulta dando a luz, una niña enferma y otra emocionada

Una búsqueda inversa en Google de la imagen en la que vemos a la mujer acostada con un bebé en brazos rodeada de personal sanitario revela que la misma fue publicada en la web de una empresa de salud privada española en mayo de 2022 y que se utilizó para ilustrar un texto sobre la “cesárea humanizada con participación activa de la madre”.

En la información también hay un video en el que, hacia el minuto 1:03 , podemos ver una toma muy parecida a la imagen analizada. En la grabación se aprecia que la mujer no es una menor de nueve años, sino una adulta.

Una búsqueda inversa en Google de la imagen de la niña con el vientre hinchado nos lleva a un artículo del tabloide británico The Sun, de junio de 2016 , en el que aparece la foto analizada y se cuenta la historia de esta menor. No tiene nada que ver con un embarazo.

La niña se llama Maddy Rbykin y sufría lo que se conoce como enfermedad renal poliquística (PKD, por sus siglas en inglés). El medio cuenta que su padre le donó el riñón que le fue trasplantado en enero de ese 2016 y con el que la pequeña crece sana. Al final del texto se facilita el enlace a la cuenta de Facebook en la que se relató la lucha de la familia contra esa afección.

Según la Clínica Mayo , esta dolencia “es un trastorno hereditario en el que se desarrollan grupos de quistes principalmente dentro de los riñones, lo que hace que estos se agranden y pierdan su función con el tiempo”.

Los quistes, explica el artículo médico, “varían en tamaño y pueden hacerse muy grandes”. Uno de los síntomas de esta enfermedad es un “aumento del tamaño del abdomen debido al aumento de tamaño de los riñones”.

Existen diversas organizaciones de apoyo a la gente que sufre esta dolencia. Por ejemplo, en la PKD Charity británica recogen historias de adultos con el abdomen hinchado por la enfermedad.

Una última búsqueda inversa de imágenes en Google , esta vez con la foto de la pequeña abrazando emocionada a un bebé, revela que se trata de una menor desbordada de felicidad por sostener a su prima recién nacida, no a su hija supuestamente después de haberla parido. Uno de los resultados nos lleva a una web donde relatan la historia de la pequeña y facilitan la cuenta de Instagram de donde se tomó la instantánea.

El texto de la publicación en ese perfil advierte de que “es posible que se te salten las lágrimas. Esto es lo que ocurre cuando conoces a tu primita por primera vez y te invaden las emociones”.

Medios como el peruano El Comercio recogieron la reacción de la niña, cuyas imágenes se hicieron virales en octubre de 2018.

Conclusión

Es falso que las fotografías de la publicación analizada sean de una menor de nueve años que acaba de dar a luz, como dice el texto que las acompaña. Una búsqueda inversa en Google de las tres imágenes revela que una es de una mujer adulta dando a luz y que las otras dos, en las que aparecen dos menores que claramente no son la misma niña, corresponden a una jovencita con un problema renal, ya resuelto, que hizo que se le hinchase el abdomen y a una pequeña que llora de emoción al sostener entre sus brazos a su prima recién nacida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

