Esa pasajera no murió en un vuelo que salió de México: fue en Honduras y hace dos años

Un post en Facebook usa una foto fuera de contexto de una mujer que falleció en un avión en 2022 y un titular llamativo para obtener clics, pues el enlace no lleva a un sitio web que explica el incidente.

La aeronave llegaba a Honduras procedente de España, según notas publicadas en 2022.
Una publicación de Facebook en la que se ve la imagen de un avión de fondo y en un lateral una fotografía de personal paramédico actuando dentro de una aeronave no muestra un incidente en el que murió una pasajera en un vuelo que salió desde México: el fallecimiento ocurrió en un aeropuerto de Honduras en febrero de 2022 y la aeronave procedía de España, según varias notas difundidas en ese entonces. Se trata de una imagen que está fuera de contexto y también de un caso de clickbait (ciberanzuelo), en el que se usa un titular llamativo para obtener clics.

“Horror. Pasajera muere en pleno vuelo de avión que salió desde MEX1C0. La información completa aquí en el enlace”, dice el texto difundido junto a la imagen. La publicación data del 4 de marzo de 2024 y una semana después sumaba decenas de reacciones y había sido compartida más de 330 veces.

Mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, en elDetector encontramos varias notas difundidas en sitios hondureños el 14 de febrero de 2022 en las que se explica que el incidente en el que murió una mujer, al que corresponde la imagen divulgada en el post que estamos verificando, ocurrió ese día en un avión comercial que llegaba a Honduras procedente de España.

Una búsqueda con palabras en Google nos permitió encontrar más publicaciones con la misma información.

Detectamos que se trata de un clickbait, en el que se usa una imagen —en este caso de un hecho que sucedió en otro momento— y un titular sensacionalista para que las personas hagan clic y así llevar tráfico a una página web en específico. El enlace proporcionado en la publicación de Facebook (supuestamente para leer la “información completa”) no lleva a un sitio que explique ningún incidente ocurrido en un avión, sino que es un agregador de contenido sobre temas de sexo, realeza y salud, de dudosa veracidad.

Conclusión

Es falso que la foto en la que se ve personal paramédico actuando dentro de un avión corresponda a un incidente en el que murió una pasajera en un vuelo que salió desde México, como afirma una publicación en Facebook. Se trata de una imagen fuera de contexto que corresponde a un hecho que ocurrió el 14 de febrero de 2022 en un aeropuerto de Honduras, en el que falleció una mujer que viajaba en una aeronave que había llegado a ese país procedente de España. Además, el post es un caso de clickbait, pues promete a los usuarios que si pinchan un enlace podrán acceder a la “información completa” de lo sucedido, pero en realidad redirige a un agregador de contenido sobre temas como sexo y realeza. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

