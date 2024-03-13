Esa pasajera no murió en un vuelo que salió de México: fue en Honduras y hace dos años

PUBLICIDAD

“Horror. Pasajera muere en pleno vuelo de avión que salió desde MEX1C0. La información completa aquí en el enlace”, dice el texto difundido junto a la imagen. La publicación data del 4 de marzo de 2024 y una semana después sumaba decenas de reacciones y había sido compartida más de 330 veces.

Mediante una búsqueda inversa de imagen en Google, en elDetector encontramos varias notas difundidas en sitios hondureños el 14 de febrero de 2022 en las que se explica que el incidente en el que murió una mujer, al que corresponde la imagen divulgada en el post que estamos verificando, ocurrió ese día en un avión comercial que llegaba a Honduras procedente de España.

Detectamos que se trata de un clickbait, en el que se usa una imagen —en este caso de un hecho que sucedió en otro momento— y un titular sensacionalista para que las personas hagan clic y así llevar tráfico a una página web en específico. El enlace proporcionado en la publicación de Facebook (supuestamente para leer la “información completa”) no lleva a un sitio que explique ningún incidente ocurrido en un avión, sino que es un agregador de contenido sobre temas de sexo, realeza y salud, de dudosa veracidad.

Conclusión

Es falso que la foto en la que se ve personal paramédico actuando dentro de un avión corresponda a un incidente en el que murió una pasajera en un vuelo que salió desde México, como afirma una publicación en Facebook. Se trata de una imagen fuera de contexto que corresponde a un hecho que ocurrió el 14 de febrero de 2022 en un aeropuerto de Honduras, en el que falleció una mujer que viajaba en una aeronave que había llegado a ese país procedente de España. Además, el post es un caso de clickbait, pues promete a los usuarios que si pinchan un enlace podrán acceder a la “información completa” de lo sucedido, pero en realidad redirige a un agregador de contenido sobre temas como sexo y realeza. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

