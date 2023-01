El paracetamol p-500 NO contiene el virus machupo: es una desinformación reciclada

Agregó que no se notificaron casos en EEUU entre 2016 y 2019 , inclusive. “Tampoco se notificó ningún caso en 2020, 2021 o lo que va de 2022 [mediados de diciembre]. Los datos posteriores a 2019 se consideran provisionales, pero no hay motivos para pensar que no sean correctos”, dijo Pearson a elDetector. Esta es otra razón para descartar lo que señala la imagen enviada a nuestro chatbot.