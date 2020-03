Disculpas póstumas

En un estudio de la Universidad de Hong Kong publicado en 2007, hace más de 10 años, especialistas en enfermedades infecciosas concluyeron que “la presencia de grandes depósitos de virus como SARS-CoV en murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. La posibilidad de un resurgimiento del SARS u otro virus nuevo de animales o de laboratorios y la necesidad de estar preparados, no debería ser ignorada”. ( Página 683 del estudio “Should we be ready for the reemergence of Sars?”).