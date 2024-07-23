Este no es el primer anuncio de Kamala Harris como candidata presidencial: el video no es actual y está fuera de contexto

Al momento de publicar esta verificación, Harris no ha publicado ningún anuncio.

Es falso que el video en el que Kamala Harris se presenta como la “anti Trump” de “todas las maneras posibles” sea el primer anuncio de su candidatura a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, como se asegura en publicaciones en redes sociales . La grabación está fuera de contexto porque es de su anterior intento, que finalmente abandonó, de ser la candidata demócrata a la Casa Blanca en los comicios de 2020.

“Primer anuncio oficial de la campaña de Kamala Harris para Presidenta. Pásalo”, dice en inglés uno de los post en X (antes Twitter). Otro dice que “el equipo de Harris se ha lanzado a la piscina en un abrir y cerrar de ojos con este magnífico anuncio” y encontramos uno más que también lo identifica como “el primer anuncio de Harris”. Todas las publicaciones son recientes y tras el paso atrás dado por Joe Biden hace unos días en su búsqueda de la reelección y su posterior apoyo a la candidatura de la actual vicepresidenta.

En las imágenes se contraponen logros de Harris con actuaciones de Donald Trump y termina con el mensaje “Kamala Harris para la gente”.

Un anuncio de 2019

Una búsqueda inversa en Google Lens con una captura de pantalla del video que circula en redes da varios resultados que ubican el video en 2019. Uno de esos resultados lo encontramos en la cuenta oficial de YouTube de Harris, donde se subió el video el 20 de noviembre de 2019 con el título, en inglés, “El antídoto contra Trump”.

Ese mismo día también lo compartió en su cuenta de X .

Por esas fechas, Harris estaba compitiendo por conseguir la nominación del partido demócrata para las presidenciales que tendrían lugar el 3 de noviembre de 2020. Finalmente, la entonces senadora por California, retiró su candidatura en diciembre de 2019 (un mes después de que saliera el anuncio que circula en 2024 como si fuese actual) y en agosto de 2020 se sumó al equipo de Joe Biden como su compañera de fórmula y aspirante a la vicepresidencia.

Conclusión

Es falso que un video en el que Kamala Harris sale contraponiendo sus políticas y logros con frases y decisiones de Donald Trump, sea su primer anuncio como aspirante a la candidatura del Partido Demócrata tras la decisión de Joe Biden de no presentarse a la reelección en noviembre de este año. El video se publicó en redes en 2019, cuando Harris buscó, sin éxito, ser la elegida por los demócratas para las presidenciales de 2020, por lo que está fuera de contexto. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

