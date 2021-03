¿ Hay una lista de vitaminas y suplementos para curar el covid-19 ?

Una lista de vitaminas, suplementos, y medicamentos ha circulado las redes como una alternativa a las mascarillas y las vacunas contra el covid-19. El post de Twitter ha obtenido más de 1,000 likes y ha sido reproducido en otras plataformas como Facebook, incluido el de Univision Noticias, en los comentarios a las publicaciones. El mensaje dice: "Nadie ha dicho una palabra sobre: Zinc, Vitamina C, Vitamina D3, Quercetina, Budesonida, Dexametasona, Cúrcuma, Plata Coloidal, Yodo. Todo lo que escuchamos son máscaras máscaras máscaras vacunas vacunas. No estamos lidiando con científicos, estamos lidiando con rateros políticos parásitos".

Es falso que esa lista de vitaminas, suplementos y medicamentos cura o previene la infección del covid-19. No hay suficientes pruebas que apoyen los efectos del uso de estos productos como una alternativa a las vacunas o los tapabocas. Sí hay vitaminas y elementos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, como la vitamina D3, la vitamina C, el zinc y la quercetina , como dijo el experto en nutrición Peter Osborne a Univision Noticias. Y el Dr. Anthony Fauci , director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo en septiembre de 2020, en un Instagram Live con la actriz estadounidense, Jennifer Garner : “Si tienes una deficiencia de vitamina D, eso tiene un impacto en tu susceptibilidad a las infecciones” y recomendó tomar suplementos de la vitamina D y la vitamina C porque son buenos antioxidantes. Pero estas vitaminas no previenen por sí solas la infección del virus ni curan la enfermedad del covid-19.

Del resto de las vitaminas, suplementos y medicamentos de la lista del post no hay evidencias de sus efectos para estos fines. Solo la budesonida ha demostrado que limita los síntomas del covid-19 como la fiebre y la dexametasona probó una mortalidad menor en un ensayo clínico para pacientes con covid-19, pero nada más para los que necesitaban asistencia respiratoria.

Esto es lo que verificamos sobre cada vitamina, suplemento y medicamento de la lista:

Conclusión

Es falso que la lista de vitaminas y suplementos que circula a través de Twitter y Facebook funcione como métodos preventivos y curativos contra el coronavirus y la enfermedad del covid-19. El zinc, la vitamina C, la vitamina D3 y la quercetina pueden ayudarnos a mantenernos saludables, pero no previenen por sí solos el virus ni curan la enfermedad.

Estudios científicos hechos durante la pandemia mostraron que la vitamina C y el zinc no redujeron la intensidad ni la duración de los síntomas en pacientes con covid-19 y la vitamina D3 ingerida no marcó una diferencia en ellos, aunque puede producir mayor resistencia a la enfermedad en pacientes vulnerables de mayor edad. Tampoco hay suficientes evidencias del uso de la cúrcuma , del yodo , ni la de quercetina como tratamiento contra el covid-19. El medicamento budesonida inhalado, que se usa para tratar el asma , sí redujo la probabilidad de necesitar atención médica urgente y el tiempo de recuperación durante la etapa temprana del desarrollo de los síntomas. Y la dexametasona disminuyó los fallecimientos y la duración de hospitalización en pacientes que requerían asistencia respiratoria. La plata coloidal no cura ni previene el covid-19, es peligroso para el organismo si es consumido en altas cantidades y a largo plazo tiene efectos secundarios mortales .

