Sugieren 4 vitaminas para reducir el riesgo de casos graves de Covid-19

"Creo que esa es probablemente una de las cosas más inteligentes que una persona podría hacer en este momento, con un papel impredecible de una enfermedad relativamente desconocida. Lo que sí sabemos en este momento sobre la terapia con vitaminas, particularmente sobre la vitamina D, ha salido a la luz un nuevo análisis sobre la relación entre la vitamina D y el Covid. Hasta ahora, esto es lo que sabemos: las personas con niveles bajos de vitamina D que contraen Covid tienen una mayor tendencia a morir, tienen una mayor tendencia a la hiperinflamación que viene con COVID, y tienen una mayor tendencia a usar ventiladores, que son muy malos porque los ventiladores no funcionan muy bien para el Covid. Cuando una persona está en un ventilador con Covid no es algo bueno. Entonces, los resultados no son geniales, así que si podemos mantener a las personas alejadas de los ventiladores y podemos mantener su sistema inmunológico muy bien respaldado con la nutrición, idealmente eso tiene más sentido", explica el Dr. Osborne.